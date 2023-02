Volleyball: Kräftezehrende 116 Minuten, 80 Punkte in einem Satz

Von: Julian Betzl

Der Beweis nach der Marathonpartie: die Satzergebnisse leuchten auf der Anzeigetafel in gelb und rot. © Foto: privat

Würde er zuhause über eine Eistonne verfügen, meinte Stefan Zenger lachend, säße er noch zwei Tage nach diesem denkwürdigen Heimspiel in selbiger.

Grafing – „Das war das längste und kräftezehrendste Marathon-Match, das ich jemals gespielt habe“, fasste der Mittelblocker von Grafings Regionalliga-Volleyballern ein Spektakel zusammen, das wohl auch für die meisten unter den Zuschauern kaum zu fassen gewesen sein dürfte.

Rein statistisch betrachtet, hat der TSV Grafing II den MTV München nach Sätzen mit 3:1 besiegt. So nüchtern wird’s in die Ligawertung eingepflegt. Dass aber der erste Durchgang mit seinen 31:29 Spielpunkten lediglich ein Appetithäppchen für den noch gehaltvolleren zweiten Gang sein sollte, lässt sich bei Betrachtung des Zahlenwerks maximal erahnen.

„Es war ja nie so, dass eine der Mannschaften eine Schwächephase hatte“, schilderte Zenger. „Es ging richtig hart hin und her. Das waren auch richtig lange Ballwechsel, weil alle gefightet und gut abgewehrt haben.“ Von Erholungsphasen keine Spur, schließlich schraubten die beiden formstarken Teams den Volleyball-Wahnsinn im zweiten Satz in derartige Höhen, dass die Punkteskala der Hallenschreiber kapitulieren musste.

Während die elektronische Anzeigetafel in der Jahnsporthalle theoretisch einen Punktestand bis 99 abbilden könnte, lernte Routinier Stefan Zenger die Grenzen des manuellen Scoreboards kennen. „Das habe ich noch nie erlebt, deshalb wusste ich gar nicht, dass die Punkteskala nur bis 30 geht“, wunderte sich der Grafinger, als es am Schreibertisch nach gut einer halben Stunde Spielzeit plötzlich wieder von vorne, mit 1:0 losging.

Ausgerechnet Zenger selbst kreidete sich hinterher an, den 39:41-Verlust (!) in diesem 39-minütigen (!) Seiltanz mitverantwortet zu haben. „Bei 39:39 wurde es richtig interessant. Ich habe aber zweimal die Chance, über die Mitte zu punkten, nicht genutzt und hatte das Quäntchen Unglück.“

Nach dem kurzweiligen 1:1-Satzausgleich in Überlänge kanalisierte das Heimteam um Spielertrainer Dejan Stankovic seinen Frust in eine sichere Dauerführung von mindestens drei Punkten, ehe eine Verletzungsunterbrechung den Sturmlauf einbremste. Grafings Zuspieler Harry Kaupa war umgeknickt, konnte nach kurzer Behandlung aber weiter mithelfen, die 20:18-Führung in nahezu zügigen 28 Minuten ins Ziel zu retten – 25:19.

Gerade für die erfahreneren TSV-Leitwölfe Kaupa und Stankovic, der diesmal personalbedingt nicht um seinen Einsatz herumkam, war die Partie inzwischen zur ernsthaften Kraftprobe geworden. „Dejan hat überraschend lange und konstant gut durchgehalten. Aber wir haben uns in der Pause schon gesagt, dass wir den vierten Satz unbedingt für die beiden gewinnen müssen, um ihnen einen fünften zu ersparen“, war nicht nur Stefan Zenger entsprechend erleichtert, als einer der Jungspunde im Team rechtzeitig in Hochform war.

Abermals lieferten sich die Kontrahenten ein Punkterennen auf Augenhöhe bis Grafing 24:23 führte. „In der Manier eines Jugendnationalspielers“, lobte Zenger grinsend, verwandelte Youngster und Außenangreifer Tristan Mohr den ersten Matchball. „Mit 15 Jahren hatte er zu dem Zeitpunkt noch die meiste Kraft.“

Die nun einmonatige Spielpause kommt für die Grafinger Reserve zum idealen Zeitpunkt. Aber dieses jetzt schon legendären 116 Spielminuten und das 3:1 (31:29, 39:41, 25:19, 25:23) könnte weitaus länger nachwirken. „Zum ersten Mal waren wir danach als Mannschaft vollzählig beim Griechen und haben es richtig krachen lassen.“ Das, so Zenger, habe „absoluten Seltenheitswert.

Eine Woche sei nun trainingsfrei und Regeneration angesagt. „dann können wir die gute Stimmung hoffentlich in die letzten Spiele retten“. Vermutlich wird die Abstiegsfrage erst am letzten Spieltag entschieden. Doch auch wenn in den nächsten Wochen ein paar Teams an ihnen vorbeiziehen sollten, haben die Grafinger den Klassenerhalt definitiv in eigener Hand. „Ich hoffe nur, dass wir so ein langes Spiel nicht noch einmal spielen müssen.“

TSV Grafing II: Andreas Bachmann, Joshua Huber, Harald Kaupa, Tristan Mohr, Fabian Siegel, Dejan Stankovic, Luis Wieser, Stefan Zenger.