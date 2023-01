Volleyball: Grafinger Zweite plant Zwischenspurt zur Entspannung

Von: Julian Betzl

Verlässt den TSV Grafing in Richtung VCO München: Michio Takano. © verein

Allzu lange wollten die Regionalliga-Volleyballherren des TSV Grafing die Beine nicht hochlegen. „Nur über Weihnachten haben wir ein paar Tage Pause gemacht, aber seit zwei Wochen sind wir schon wieder fleißig“, freut sich Teamsprecher Stefan Zenger besonders über die ungewohnt große Teilnehmerzahl bei den Trainingseinheiten.

Grafing – Im Hinblick auf die verbleibenden acht Saisonspiele stimmt es wohl nicht nur den Grafinger Mittelblocker sehr positiv, „dass alle hochmotiviert und hoffentlich auch regelmäßig dabei sind“. Vor dem ersten Leistungstest des des neuen Jahres, am Samstagabend um 19 Uhr beim TSV Dinkelsbühl, will Stefan Zenger gar nicht lange drumherumreden: „Dinkelsbühl ist Letzter und damit definitiv eine Pflichtaufgabe. Die sollten wir schon schlagen, sonst rutschen wir wieder tiefer hinten rein.“

Da es in dieser Regionalliga-Spielzeit wohl drei direkte Absteiger sowie einen Relegationsteilnehmer geben wird und die Punktedifferenz zwischen Rang neun (TV Mömlingen, 13 Punkte), den Grafingern (6./17) und Rang drei (VC DJK Amberg, 20) gerade einmal sechs Punkte beträgt, „zählt ab jetzt jedes Spiel“, weiß Sprecher Stefan Zenger.

Wohl wissend, dass ihnen nach den anstehenden vier Spieltagswochenenden eine einmonatige Spielpause zur erneuten Regeneration für den Endspurt winkt, haben sich die Bärenstädter laut Zenger für den „Zwischenspurt im Januar“ ein internes Erfolgsziel gesteckt: „Wir wollen auf einen soliden dritten bis fünften Platz kommen, um in der Tabelle nicht mehr nach unten schauen zu müssen.“

Zengers Blick auf die Kaderliste für das Duell mit Dinkelsbühl macht jedenfalls viel Hoffnung auf einen Auswärtsdreier zum Jahresstart. Zwölf Spieler stehen TSV-Trainer Dejan Stankovic zur Verfügung, darunter ein lang ersehnter Heimkehrer für die bislang oftmals dünn besetzte Grafinger Mitte. So ist der 19-jährige Luis Wieser von seinem einjährigen Studienaufenthalt in Kopenhagen in die Mittelblocker-Rotation mit Zenger und dem frischgebackenen Juniorennationalspieler Joshua Huber zurückgekehrt.

In Michio Takano hat sich hingegen ein Grafinger Talent für Annahme/Außen verabschiedet. „Michio Takano hat nach Weihnachten um seine Passfreigabe gebeten“, erklärt Stefan Zenger die „Trennung in beiderseitigem Einvernehmen“. Der 22-Jährige verfüge über „gute Qualitäten – wenn er sie denn aufs Feld bringt“ und wird fortan für den Drittligisten WWK VCO München an der Seite etlicher in Grafing ausgebildeter Nachwuchsspieler auflaufen.

„Trotzdem sind wir gerade auf dieser Position gut besetzt“, meint Stefan Zenger und richtet den Fokus wieder auf Dinkelsbühl. Den Saisonauftakt daheim gegen die Mittelfranken konnte Grafings Drittligareserve „solide“ mit 3:0 Sätzen für sich entscheiden. „Allerdings würde ich Dinkelsbühl bei sich zuhause stärker einschätzen. Bei einer längeren Anfahrt kann man immer schlecht sagen, wie der Gegner aufgestellt ist.“ JULIAN BETZL