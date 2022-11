Volleyball: Rückschlag kostet Grafings Team Platz eins

Von: Olaf Heid

Sicherer Bagger gegen den VCO München: Grafings Noah Primus (r.) spielt zu, Keanu König lauert. Foto: sro © sro

Es hätte ein wirklich bemerkenswerter Spieltag in der 3. Liga Ost für die Grafinger Volleyballer werden können. Zum einen spielte die Konkurrenz ergebnistechnisch gut mit und besorgte den Bärenstädtern durch die Niederlagen von Schwaig II und Jena den erhofften rechnerischen Vorteil. Doch zum anderen setzte das Team von Trainer Heiko Roth selber nur die Hälfte ihres Sechs-Punkte-Plans, der die sichere Qualifikation für die Playoffs bedeutet hätte, in die Tat um.

VON OLAF HEID

Grafing – Denn lediglich das Heimspiel des Doppelpacks wurde eine sichere TSV-Beute. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg (25:19, 25:23, 25:20) holte man am Samstag die nächsten drei Zähler fürs Ziel Aufstiegsrunde. Doch der kleine Rückschlag folgte tags darauf in Regensburg. Bei den Donau Volleys kassierten die Grafinger eine 1:3 (16:25, 19:25, 25:17, 20:25)-Niederlage. Es war die erste der laufenden Runde, die nun wieder für einiges mehr an Spannung im Aufstiegsrennen sorgt. Statt sicherer Quali für die Top Drei ist der TSV aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses Zweiter hinter Friedberg (beide 23 Punkte). Dazu sind Jena (3./drei Zähler dahinter) und auch die Oberpfälzer (4./vier zurück) näher herangerutscht.

„Unser Ziel war ein guter Heimspieltag und die drei Punkte“, meinte der Grafinger Teammanager Johannes Oswald nach dem Duell gegen den VCO München, in dessen Reihen mit Tim Aust, Jonathan Helm und Paul Koch drei Ex-Kollegen aus dem Vorjahreskader des TSV stehen. Mit Ian Schein und Jannik Sambale sind zudem zwei weitere Nachwuchscracks mit Grafinger Jugend-Vergangenheit (u.a. Deutscher U20-Meister) für das Nachwuchsteam des Volleyballverbandes im Einsatz

„Ich bin sehr zufrieden und auch stolz auf das Team“, lobte Oswald nach dem sicheren 3:0. „Gemeinsam mit den Helfern haben sie einen guten Spieltag hingelegt. Also sowohl sportlich, als auch das Drumherum.“ Besonders gefreut hätten sich die Fans in der Jahnhalle über den Pausenauftritt von Movimento. Und besonders war dieser Tag auch für Youngster Samuel Halm. Schließlich durfte der 17-Jährige aus Vaterstetten sein gelungenes Debüt in der Grafinger Drittliga-Formation geben.

Das Versäumte, die Playoff-Quali, können die Roth-Mannen bereits kommendes Wochenende nachholen. Erneut steht ein Doppelpack an: Freitag beim Konkurrenten in Jena, Samstag in Zschopau.

Grafing: Samuel Halm, Florian Drescher, Philipp Küchenhoff, Korbinian Hes, Keanu König, Jannik Birkholz, Fabian Siegel, Noah Primus, Hannes Zelenka, Moritz Schnödt, Andreas Bachmann (nur gg. VCO), Adrian Gegenfurtner.