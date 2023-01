Volleyball: Südbayern-Bronze für Bärenstädter U12-Buben

SÜDBAYERISCHE - Nur von Haching zu stoppen: Grafings U-12 Volleyballer lösen Ticket für Landesmeisterschaft

Von Julian Betzl

Grafing/Mühldorf – Mission erfüllt! Bei den Südbayerischen Meisterschaften der männlichen U12-Volleyballer in Mühldorf hat das Quartett des TSV Grafing erfolgreich das Ticket für die Landesmeisterschaften gelöst – und die starke Turnierleistung sogar mit einem Platz auf dem Siegerstockerl gekrönt.

„Mit dem dritten Platz haben sich die Jungs echt belohnt und gezeigt, was sie können“, freute sich Grafings Nachwuchstrainer Torsten Vierke über die vier strahlenden Gesichter seiner Schützlinge noch mehr als über das sportlich locker erreichte Minimalziel, in Mühldorf unter die besten acht Mannschaften und damit zur Bayerischen zu kommen.

Schon im vermeintlich schwierigsten Match der Vorrundengruppe lieferte Vierkes Team eine so stabile Teamleistung ab, „dass ich nie Zweifel am Sieg hatte“. Dem 2:0 (25:10, 25:17)-Auftakterfolg ließen Johannes Döhrel und Frederic Heinz im Startpaar sowie Maximilian Mohr und Julius Scholz zwei nicht minder souveräne 2:0-Siege gegen Wettstetten und Dingolfing folgen.

Als Gruppenerster traf man am zweiten Turniertag in der Mühldorfer Berufsschulhalle in der Zwischenrunde auf den MTV Pfaffenhofen. Nach einem „wackeligen Beginn“ bekamen die Bärenstädter jedoch wieder technisch festen Boden unter die Sportschuhe und rückten in zwei Durchgängen (25:15, 25:19) ins Halbfinale vor. Dort hieß der Gegner TSV Unterhaching und stellte sich als echter Prüfstein für das Grafinger Quartett heraus.

„Die Hachinger waren schon sehr ballsicher, haben technisch keine Fehler gemacht“, musste Torsten Vierke die Qualität der Vorstädter neidlos anerkennen. „Unsere Punkte mussten wir immer richtig herausspielen.“ Letztlich setzten sich die Hachinger jedoch auch in der Höhe ihrer jeweiligen Satzgewinne (25:11, 25:11) verdient durch und später im Endspiel gegen den ASV Dachau II auch die Südbayern-Krone auf.

„Wir haben trotzdem gut dagegengehalten“, bekam Vierkes Vier im kleinen Finale quasi auf Umwegen die Chance zur Revanche präsentiert. Im Spiel um Platz drei stand man nämlich der Zweitvertretung des TSV Unterhaching gegenüber. „Die waren auch gut aufgestellt und es entwickelte sich ein hochkarätiges Spiel“, fand Grafings Übungsleiter besonders am „hart umkämpften“ ersten Satz Gefallen.

Die Bärenstädter setzten sich mit 25:20 durch und konnten den zweiten Durchgang und Bronzerang drei dann sicher nach Hause bringen (25:10). „Das haben die Jungs absolut fantastisch gelöst“, lobte Vierke, „ich bin sehr zufrieden“. Neben dem sportlichen Erfolg war es Vierke wichtig, das Engagement seiner Jungs abseits des Spielfelds hervorzuheben.

Ob als Schreiber oder Schiedsrichter während und zwischen der eigenen Spiele – längst sei ein solches Meisterschaftsturnier nicht mehr ohne die aktive Mithilfe der Protagonisten zu stemmen, erklärt Torsten Vierke. „Absolut genial, dass sie alle ihre Aufgaben so erfüllt und damit zu einem erfolgreichen Turnier beigetragen haben.“ Entsprechend freudig fiebern die Grafinger U12-Junioren nun der Bayerischen Meisterschaft entgegen, die am Samstag, 4. Februar, beginnt.

Der Ausrichter steht zwar noch nicht fest, die nächste Meisterschaftsmission der Bärenstädter dafür schon: „Unter die besten Acht zu kommen, ist immer schön. Aber wir peilen natürlich wieder eine Medaille an“, sagte Vierke. JULIAN BETZL