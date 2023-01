Volleyball-Mädchen: Kein Favorit, aber gute Gastgeberinnen

VOLLEYBALL - TSV Vaterstetten richtet Oberbayerische der U18-Juniorinnen aus

Von Olaf Heid schließen

Ins Zeug legt sich die Volleyballabteilung des TSV Vaterstetten an diesem Wochenende, wenn sie die Oberbayerische Meisterschaft der weiblichen U18-Jugend ausrichtet.

Vaterstetten – Beginn ist am Samstag um 10 Uhr, Teil zwei der Titelkämpfe startet Sonntag um 10.30 Uhr. Auf drei Feldern wird in der Halle der Mittelschule am Hans-Luft-Weg gespielt, „acht Runden müssen an beiden Tagen bewältigt werden“, erläutert der TSVV-Organisator und Trainer Matthias Bein. Erst am Sonntag gegen 14 Uhr wird im Finale entschieden, wer sich Oberbayerischer Meister nennen darf

Der Nachwuchs des Gastgebers gehört sicherlich nicht zu den Kandidaten fürs Endspiel, in dem eher die Teams aus den Hochburgen Lohhof, TB München und Eiselfing erwartet werden. „Mit denen können wir nicht mithalten“, weiß Bein. „Für uns als Mannschaft ist es toll, dass wir uns überhaupt qualifiziert und den Zuschlag für das Turnier gekriegt haben. Wir sind schon jetzt unter den besten Zwölf des Bezirks.“ Rang fünf oder sechs wäre „cool“.

Die TSVV-Sparte will sich aber auch als guter Gastgeber erweisen. „Wir haben einen großen Verkauf geplant, mit Burgern und anderen Leckerein“, wirbt Organisator Bein bei freiem Eintritt um viele Zuschauer. ola