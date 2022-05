Von Erfolgswellen und Fahrwassern

„Wir müssen so viel Druck und Torchancen wie möglich kreieren.“ Ivica Coric, Trainer des VfB Forstinning. © Rossmann

FUSSBALL – BEZIRKSLIGA OST Die Trainer des VfB und SCBV vorm Derby über ihre Erwartungen.

Am heutigen Samstag steigt um 14 Uhr im Forstinninger Sportpark das Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Ost. Der gastgebende VfB trifft dabei auf den SC Baldham-Vaterstetten. Es ist ein Duell mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen: Während der Tabellenführer aus Forstinning dicht vor dem Aufstieg in die Landesliga steht, kämpft der SCBV um seine letzte Möglichkeit gegen den Abstieg.

Vor der Partie befragte die Ebersberger Zeitung die beiden Trainer, Ivica Coric (VfB) und Gediminas Sugzda (SCBV) zu ihrer Einschätzung der Lage der drei bzw. vier (der VfB hat noch ein Nachholspiel) Spieltage vor Saisonende.

„Wir brauchen sehr, sehr viel Glück.“ Gediminas Sugzda, Trainer des SC Baldham-Vaterstetten, vorm Derby. © Rossmann

Herr Sugzda, warum steht Ihr Verein so weit unten?

Gediminas Sugzda: Weil die Mannschaft einfach zu wenige Punkte hat und sich auf dem Platz nicht als Einheit präsentiert, die notwendig ist. Weil die Mannschaft einfach nicht als eine Mannschaft agiert. Ganz einfache Geschichte. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe, wenn man unten steht. Es gibt bei kleinen Rückschlägen kein Aufbäumen. So ist die Situation, die sehr schwierig ist. Aber wir müssen die Saison mit den Spielern beenden, die wir haben. Es ist natürlich in unserer jetzigen Situation die letzte Chance.

Und warum steht Ihr heutiger Gegner so weit oben?

Sugzda: Meine Güte. Weil die Mannschaft eingespielt ist und einen gesunden Kern hat, noch dazu einen super Trainer. Deswegen stehen die da oben. Sie kicken gut, sind stabil, haben keinen Durchhänger gehabt. Und die Saison einfach auf einem hohen Level gespielt.

Herr Coric, warum steht Ihr Verein so weit oben?

Ivica Coric: Weil wir die meisten Punkte haben (lacht). Wir waren eben über lange Strecken der Saison sehr konstant, haben offensiv und gerade auch defensiv Vieles gut gemacht. Durch diesen Lauf, diese Erfolgswelle, haben wir eine Winner-Mentalität entwickelt, die wir gerade in knappen Spielen in entscheidende Tore und Punkte umwandeln konnten. Wenn‘s nämlich gut läuft, klappt auch mehr als bei einem Team in einer schlechten Phase. Gerade mit einer technisch so versierten Mannschaft, die es geschafft hat, meine, oft auch fordernde, Vorstellung von Fußball umzusetzen.

Und warum steht Ihr heutiger Gegner so weit unten?

Coric: Vielleicht, weil die eben genannten Sachen eben nicht so funktioniert haben. Da gehören auch der Kader und Verletzungen auf entscheidenden Positionen dazu, dass man in ein Fahrwasser gerät, wo es nicht so gut läuft. Ich glaube zwar nicht, dass es in Baldham eine Frage der Qualität ist. Aber ich kann das aus der Ferne nicht richtig beurteilen. Ich beschäftige mich mit dem SCBV nur zweimal pro Saison.

Wie verlief die Trainingswoche? Sind alle an Bord?

Sugzda: Nein, ich glaube, es gibt keine Mannschaft in der Liga, bei der alle an Bord sind. Mir fehlen sehr wichtige Spieler. Ganz klar, das ist auch ein Grund, warum wir so stehen, wie wir stehen. Wir können nicht mit kompletter Mannschaft auftreten. Wir haben massive Probleme in der Defensive, können wir nicht ersetzen. Wir treten aber mit einer ordentlichen Truppe an und versuchen, die Ausfälle zu kompensieren. Coric: Prinzipiell war die Trainingswoche gut. Weil wir uns Dienstag eigentlich speziell für das Mittwochspiel in Waldperlach vorbereitet hatten, war es ärgerlich, dass wir nicht spielen konnten. Donnerstag lag der Fokus dann auf Samstag. Man merkt aber schon, dass jetzt auch bei uns hinten raus die Kräfte schwinden und die Anzahl der Spieler geringer wird. Siehe Mustapha Sillah, der für den Rest der Saison ausfällt. Entsprechend dosieren wir das Training, um trotzdem fit und spritzig zu bleiben. Es ist aber auch ein Vorteil von uns, dass wir es schaffen, als Einheit unser System zu spielen, unabhängig davon, welcher Spieler da oder nicht da ist.

Her Sugzda, wie wollen Sie heute den VfB in Schach halten?

Sugzda: Das sind meist individuelle Geschichten. Wir müssen die 1:1-Duelle gewinnen, was wir bis jetzt nicht geschafft haben. Gegen Forstinning wird’s nicht einfacher. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen und ein großes Ziel vor Augen und wird Vorteile haben. Wir brauchen sehr, sehr viel Glück. Ich traue den Jungs schon zu, dass wir gut verteidigen.

Herr Coric, wie wollen Sie heute den SCBV knacken?

Coric: Indem wir das Spiel sehr fokussiert angehen, so viel Druck und Torchancen wie möglich zu kreieren, dabei in der Defensive aber immer vorsichtig und konzentriert bleiben. Ich glaube, dass es ein sehr interessantes Spiel wird, das auch taktisch von den Trainern geprägt sein wird. In unserem Bereich kommt es auch immer ein bisschen auf die Tagesform an. Für uns zählt jeder Punkt, aber nur Siege bringen uns unserem großen Ziel näher. Dass wir seit sechs Ligaspielen kein Gegentor kassiert haben, ist auch eine kleine Serie, die für uns motivierend ist, sie zu halten.

Herr Sugzda, wird der VfB Forstinning aufsteigen?

Szugda: Das wünsche ich dem VfB. Sie haben eine sehr gute Saison bis jetzt gespielt. Es wäre hochverdient.

Herr Coric, wird der SCBV absteigen?

Coric: Das werden wir am Ende sehen, steht mir aber nicht zu, darüber zu urteilen. Von den Punkten her, haben sie es nicht in eigener Hand und das ist nie eine gute Position. Emotional habe ich keine Verbindung zum SCBV. Und auch wenn es immer schöner ist, einen Gegner aus der näheren Umgebung zu haben, hoffe ich, dass wir nächstes Jahr sowieso nicht mehr gegen Baldham spielen. Denn der direkte Aufstieg liegt noch in unserer Hand. Wir wissen aber, dass er keinesfalls schon durch ist.

Wenn sie vor dem Spiel noch einen Spieler des Gegners transferieren könnten, wen würden Sie verpflichten und warum?

Sugzda: Ich würde am liebsten den Kapitän holen, den Hirt (Anmerkung der Redaktion: Mathias Hirt ist der 2. Kapitän, 1. Kapitän ist Korbinian Hollerieth). An dem waren wir dran, als ich noch Trainer war in Baldham vor zehn Jahren. Es ist ein Junge, der schon so lange dort spielt, ein richtiger Leader und Stabilisator hinten. So einer fehlt uns, ganz klar. Ich denke, mit ihm würden wir das Spiel nicht verlieren. Ich bin auch neu in der Liga seit drei Monaten, so viele Spieler kenne ich nicht, den Trainer kenn ich am besten von allen. Es ist aber nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, wie wir uns präsentieren. Wir versuchen alles in unserem Rahmen und werden es hoffentlich schwer für den VfB Forstinning machen. Aber wir wissen, was uns erwartet.

Coric: Klar sind dort immer ein paar Spieler, auch schon länger dort dabei, die bei uns genauso eine Rolle spielen könnten. Ich will aber keine Namen nennen und mir fällt auf Anhieb auch keiner ein, der uns sofort weiterbringen würde. Ich würde behaupten, dass wir in den Eins-gegen-Eins-Duellen auf allen elf Positionen sicher mehr als die Hälfte gewinnen.

Das Interview führten Julian Betzl und Christian Scharl