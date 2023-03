Nach dem Klassenerhalt: Irrtümer und Korrekturen beim EHC Klostersee

Teilen

Intensive Auseinandersetzung: Sie brauchten eine Weile, bis sie sich an Tempo und Härte in der Profiliga gewöhnt hatten: Yannick Kischer (in rot, hier im Duell mit dem Rosenheimer Strodel) und das Oberliga-Team des EHC Klostersee. © SRO EBERSBERG

Durch den freiwilligen Rückzug der Landsberg Riverkings war die ab diesem Wochenende angesetzte gewesene Playdown-Serie um den Klassenerhalt in der Eishockey-Oberliga Süd abgesagt. Die Aufarbeitung des ersten Jahres hat beim EHC Klostersee begonnen.

Grafing – Denn mit dem HCL-Abgang stand zugleich der Drittliga-Verbleib des EHC Klostersee fest. Bei den Grafingern steht man nun schneller vor einem Berg von Aufgaben und abzuarbeitenden Erledigungen als gedacht.

Dazu zählt definitiv die Aufarbeitung des sportlichen Abschneidens nach Rückkehr ins einst langjährige Wohnzimmer, aus dem die Rot-Weißen gewissermaßen vor sieben Jahren aus- und nach dem letztjährigen Bayernliga-Titel zur Saison 2022/23 wieder eingezogen waren. „Es war ein schwieriges Jahr, definitiv schwerer, als wir alle uns das vorgestellt und erwartet hatten“, sprach Klosteersee-Trainer Dominik Quinlan Klartext.

Man habe lange überlegt gehabt, das Für und Wider versucht möglichst rational abzuwiegen und sich dann für das „Abenteuer Oberliga“ entschieden gehabt, erinnerte der EHC-Headcoach an den keinesfalls aus einer spontanen Euphorie heraus getroffenen Entschluss. „Wir wollten das probieren und sind uns auch heute noch gemeinsam ganz klar: Es war die richtige Entscheidung, die Herausforderung anzunehmen, trotz des Haufenweise bezahlten Lehrgelds.“

Das bezahlten die EHCler vor allem in den ersten Saison-Wochen, als sich der Riesenunterschied an Spieltempo und extrem engeren zeitlichen Rahmen für die Spieler schonungslos offenbarte. Offensichtlich wurde schnell, dass man bei den Klosterseern sowohl in der Klubführung, der sportlichen Leitung und auch bei den Protagonisten auf dem Eis von einer nur moderaten Steigerung des Liga-Niveaus seit dem freiwilligen Rückzug im Frühjahr 2016 ausgegangen ist.

„Das hat sich als großer Irrtum herausgestellt, in der Oberliga Süd agieren fast alle Klubs voll- oder zumindest überwiegend professionell. Die Spielklasse ist zu einem Unternehmen geworden, in dem ehrenamtlich geführte Vereine wie der unsere einen sehr schweren Stand haben“, sagte Quinlan und tat damit auch die Erkenntnis aller beim EHC kund.

Blauäugig war es, mit nur zwei Import-Verstärkungen in die Saison zu gehen. Nach der zunächst längeren Sperre für den kanadischen Stürmer Lynnden Pastachak, der danach auch Verletzungsprobleme hatte, mit eigentlich nur einem Kontingentspieler. Dazu kamen Langzeitausfälle weiterer erfahrener Kräfte oder Teamstützen wie die von Kapitän Raphael Kaefer oder Fabian Zick.

„Wir waren insgesamt sowieso dünn besetzt, da wiegen derartige Ausfälle dann noch schwerer. Vor allem in den engen Spielen hinten raus, in denen Erfahrung und Ruhe ein wichtiger Faktor sind“, analysierte der EHC-Cheftrainer. Das EHC-Team hatte dazu durch die Abgänge von Teamsäulen wie Bob Wren, Bernd Rische, Florian Engel, Christian Hummer oder Gennaro Hördt im Vergleich zur Vorsaison sogar an Qualität eingebüßt.

Welche körperliche, zeitlich und mentale Herausforderung die Mega-Spielrunde mit den 48 Hauptrunden-Partien in gut fünf Monaten für eine Amateurtruppe darstellte zeigt auch die Tatsache, dass mit Stürmer Florian Gaschke nur einer der 28 eingesetzten Spieler das gesamte Programm absolvierte. „Trotzdem denke ich, dass wir nur ganz wenige wirklich schlechte Leistungen abgeliefert und die Jungs sich nie aufgegeben haben“, so Coach Quinlan.

Die Zuschauer und Fans honorierten dies. Der Zuspruch in der Wildbräu-Arena und am Livestream bei SpradeTV war sehr viel höher als zu Bayernliga-Zeiten. Einige in der Mannschaft hätten in ihrer Entwicklung einen Riesensprung nach vorne gemacht, erläutert Dominik Quinlan. Das galt vor allem für die jungen Stürmer Julian Dengl und Marc Bosecker, Torhüter Marinus Schunda und zuletzt für Verteidiger Jan Fiedler. Vom Anhang verabschieden werden sich die EHCler auf einer Saisonabschlussfeier, die am Rande des Bob-Wren-Cups am ersten April-Wochenende stattfinden soll. ele