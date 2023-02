Vorboten der „fünften Jahreszeit“: Klostersee gegen hinkende Löwen und starke Bullen

Für diese Momentaufnahme eines Favoritensturzes sorgten Klostersees (rot, von unten) Nicolai Quinlan, Jordan Stallard und Johannes Kroner gegen Weiden. stefan rossmann EHC Klostersee ohne Ergebnisdruck gegen hinkende Löwen und verstärkte Starbulls © Stefan Rossmann

Der EHC Klostersee tritt heute Abend (19.30 Uhr) in der Eishockey Oberliga Süd zum „Lokalfight“ bei den Tölzer Löwen an und spielt am Sonntag vor voller Wildbräu-Scheune gegen Aufstiegsanwärter Starbulls Rosenheim.

Grafing – Das anstehende Doppel-Wochenende vor Augen, die nahende Playdown-Serie um den Klassenerhalt aber bereits verankert im Hinterkopf. Unter diesem Eindruck steht der EHC Klostersee vor den nächsten beiden Hürden in der bereits auf die Zielgerade eingebogene Hauptrunde in der Oberliga Süd.

Bevor sich die Grafinger im großen Heim-Derby gegen die Starbulls Rosenheim auf eine bestimmt proppenvolle Wildbräu-Arena freuen dürfen (Sonntag, 17.30 Uhr), geht’s am heutigen Freitag zum etwas kleineren Lokalfight bei den Tölzer Löwen (Spielbeginn 19.30 Uhr).

Bei beiden Kontrahenten des Wochenendes spielt die bald beginnende „fünfte Jahreszeit“, wie die Playoffs oder K.o.-Runden im Eishockey gerne genannt werden, schon jetzt auch eine gewichtige Rolle. In Rosenheim hat man den zweiten Tabellenplatz praktisch sicher in der Tasche, den nicht mehr erreichbaren Spitzenreiter Weiden aber längst aus den Augen verloren.

Wir müssen schauen, an unsere Leistungsgrenze oder sogar darüber hinaus zu gehen und dann schauen, was damit drin ist.

Nachdem Teamzusammenstellung, finanzielle Ausstattung und Umfeld auf den Aufstieg in die DEL2 ausgerichtet sind, hält sich die Zufriedenheit dennoch in Grenzen. Immer wieder wurde in den letzten Wochen der Spielermarkt auch ganz genau sondiert, wobei zahlreiche namhafte Puckjäger und auch ehemalige Nationalspieler mit den Rosenheimer Starbulls in Verbindung gebracht wurden.

Auf zwei Schlüsselpositionen wurde nun kürzlich qualitativ hochwertig nachgerüstet. Der Kanadier Brad McGowan als zusätzlicher Importstürmer reihte sich bei den jüngsten Erfolgen regelmäßig als Torschütze ein; der tschechisch-deutsche frühere DEL-Torhüter Tomas Pöpperle steht nach zwei Einsätzen bei einem Einser-Gegentorschnitt.

„Das macht die Aufgabe für uns sicher nicht leichter“, weiß EHC-Trainer Dominik Quinlan mit Blick auf das Grafinger „Unverhältnis“ an herausgespielten Chancen und dabei letztlich erzielten Toren. Mut macht man sich bei den Klosterseern gegen den durch die Nachverpflichtungen noch übermächtigeren Gegner durch drei bislang knappe Ergebnisse (1:3, 1:3, 0:3) im Duell mit den Starbulls. Und möglicherweise die Rückkehr des zuletzt verletzt ausgefallenen Kanadiers Lynnden Pastachak, der mit bislang elf Treffern erfolgreichster Schütze der Grafinger ist.

„Wir müssen schauen, an unsere Leistungsgrenze oder sogar darüber hinaus zu gehen und dann schauen, was damit drin ist“, gibt sich Quinlan realistisch. Der Klosterseer Head-Coach erwartet in Bad Tölz einen nicht minder einfacheren Job für sein Team.

Der DEL2-Absteiger hinkt den auch eigenen Erwartungen kräftig hinterher und muss aktuell als Neunter sogar noch um die Teilnahme an den Pre-Playoffs bangen. Die fehlende Konstanz ist bei den Tölzer Löwen längst als Hauptursache ausgemacht worden und bei der Konkurrenz inzwischen bekannt, dass die Hoffnungen vorwiegend durch die Paradereihe oder auch „kanadische Tormaschine“ am Leben gehalten werden. ele

