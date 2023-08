Wachstum und Warnsignale bei JHV des TSV Aßling

Die Vorstandsmannschaft des TSV Aßling bilden (stehend, v.l.) Ludwig Henke (3. Vorstand), Walter Stürzer (Schriftführer), Wilfried Graupe, (2. Vorstand), Tobias Mayer (2. Kassier) sowie (sitzend, v.l.) Anton Ostermaier (Kassenprüfer), Felix Zeibe (1. Kassier), Michael Kurzmeier (1. Vorstand) und Hans Hecht (Vorstandsbeisitzer). © Verein

Hauptversammlung des TSV Aßling begrüßt eine neue Abteilung, wählt eine neue Vorstandschaft und muss traditionelle Altpapiersammlung zum Jahresende mangels Freiwilliger einstellen.

Aßling – In rekordverdächtigen 75 Minuten wickelte der TSV 1932 Aßling den offiziellen Part seiner Jahreshauptversammlung ab. Dabei hatte der alte – und später wiedergewählte – Vorsitzende Michael Kurzmeier einige Punkte auf der Agenda, die bei den 66 anwesenden Mitgliedern im Nachgang noch für Gesprächsstoff sorgten.

Eingeleitet wurde die Versammlung im Gasthaus Hilscher mit einer Schweigeminute, um den verstorbenen Mitgliedern Karl Wieser (58 Jahre Mitglied und als 1. Vorstand und Jugendleiter aktiv) sowie Martin Dullinger zu gedenken, der 76 Jahre Mitglied des Vereins gewesen und zu den (Neu-)Gründungsmitgliedern nach dem zweiten Weltkrieg gezählt hatte.

Gemessen an den Kernzahlen in Kurzmeiers Jahresbericht, kann man den TSV Aßling von heute kaum mehr mit den Gründungsjahren in Vergleich stellen: Statistisch ist heute jeder sechste der ca. 4600 Aßlinger Bürger Mitglied in einer der aktuell 18 Fußballmannschaften (männlich und weiblich) oder einer der anderen Abteilungen, die in diesem Jahr einen Neuzugang vermelden konnten. Seit Januar gibt es einen neue Zumba/Faszientrainingsgruppe, die von Tanja Strube geleitet wird und bereits 24 Mitglieder führt. Neue Mitglieder seien hier genauso willkommen wie in den anderen Breitensportabteilungen Fitness für Frauen, Fitness für Männer oder Aquafitness, führte Kurzmeier aus.

Gerade die Wassersportler würden nämlich sehr darauf hoffen, dass man der Sanierung des Aßlinger Schwimmbades ab Herbst wieder Aquafitnessstunden durchführen kann. Um eine Preiserhöhung für die Kurse komme man aber nicht herum, da die Miete durch die Gemeinde auf ein vergleichbares Niveau zu anderen Gemeinden angehoben wurde.

Neben den Fußball-Sommerturnieren für die Nachwuchskicker blickte TSV-Vorstand Kurzmeier auch kurz auf die „sehr zufriedenstellenden“ außersportlichen Veranstaltungen, wie den Aßlinger Floh- und Weihnachtsmarkt, die Weihnachtsfeier und das Weinfest zurück. Zwar hätten hier die erwachsenen Fußballer tatkräftig mit angepackt. Dennoch habe man zu Kurzmiers Bedauern die Reinigung der Räumlichkeiten an einen externen Dienstleister vergeben müssen, da dies vereinsintern niemand mehr übernehmen wollte.

Auch fehlende Fahrer und Sammler beim Altpapiersammeln haben die Vorstandschaft dazu bewogen, dass man die Altpapiersammlung zum Jahresende einstellen wird. „Viele sagen das Sie schon mal mit anpacken, wenn Sie gebraucht werden. Aber sich für eine Aufgabe fest verpflichten, zum Beispiel viermal im Jahr zu fahren, will keiner mehr machen. Dabei kommt es im Ehrenamt gerade darauf an, Aufgaben zuverlässig und konstant zu erledigen“, erläuterte Aßlings Kassier Felix Zeibe die Problematik im Nachgang.

Bei diesem Thema kam es zur einzigen Wortmeldung des Abends aus dem Mitgliederkreis. Der stellvertretende Bürgermeister Ernst Sporer-Fischbacher merkte an, das es sehr schade wäre, die Altpapiersammlung aufzugeben. Für die Aßlinger Bürger sei dieser Service seit mehr als 50 Jahren eine „Institution“. Er regte an, sich künftig mit anderen Vereinen zusammen zu tun.

In Bezug auf die Fußballabteilung ließen die Verantwortlichen eine durchwachsene, bis enttäuschende Spielzeit der ersten Herrenmannschaft Revue passieren, die in der neuen Runde unter Coach Klaus Sigl den nächsten Anlauf auf die Kreisklasse nehmen will. Derweil gelang der Reserve ebenfalls der Sprung in die A-Klasse. Bei den Bezirksliga-Damen steht weiterhin die Nachwuchsarbeit im Blickpunkt.

Kleinfeldkoordinator und Trainer Klaus Schrenk berichtete über die 14 Jugendmannschaften und bedankte sich bei allen Trainern und Eltern, die teils stundenlange Auswärtsfahrten auf sich nehmen und damit „den Verein sehr unterstützen“.

Im Nachwuchsbereich konnte sich die Spielgemeinschaft mit Emmering und Ostermünchen bei den B-Junioren mit dem Aßlinger Trainerduo Andreas Gackstatter und Robert Fischbacher durch eine ungeschlagene Rückrunde und Platz eins auszeichnen. Auch die D-Jugend gewann nach einer verkorksten Vorrunde, dank der Rückkehr Ihres Toptorjägers, in der Rückrunde den Meistertitel.

Die Kassenprüfung durch Anton Ostermaier und Tobias Mayer bescheinigte der Vereinsführung eine tadellose Führung, sodass die Entlastung der Vorstandschaft reine Formsache war. In Sachen Sportgelände, führten die Kassenprüfer aus, hat der Verein seine Hausaufgaben erledigt und hält als Eigenkapital eine sechsstellige Summe an Liquidität vor, um die Mittel beim Bau des geplanten Sport- und Freizeitgeländes einbringen zu können.

Die anschließende Neuwahl der TSV-Führungsmannschaft wurden von Bürgermeister Hans Fent geleitet. Ein Novum: Gleich drei Kandidaten waren nicht persönlich anwesend. Jedoch wurden vorsorglich Vollmachten für ihre jeweiligen Kandidaturen hinterlegt.

Nach dem Ausscheiden von Felix Zeibe aus der Vorstandsriege, der dem Klub aber weiterhin als 1. Kassier erhalten bleibt, bilden künftig Michael Kurzmeier (1. Vorstand), Wilfried Graupe (2.) und Ludwig Henke (3.) das TSV-Vorstandstrio, ergänzt um Hans Hecht als Beisitzer. Tobias Mayer (2. Kassier), Walter Stürzer (Schriftführer) und Anton Ostermaier (Kassenprüfer) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Unter Applaus wurden anschließend zahlreiche Jugendtrainer und Funktionäre verabschiedet, die ihr Ehrenamt im Sommer beenden, weshalb Michael Kurzmeier in seinen Schlussworten die anwesenden Mitglieder umso eindringlicher anhielt, sich trotz etwaiger Unstimmigkeiten auch weiterhin für den Verein zu engagieren. bj/ez