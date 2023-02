Fußball-Landkreispokal: Wenn Tradition aus der Zeit fällt

Von: Julian Betzl

In einem der womöglich letzten Viertelfinalspiele des Fußball-Landkreispokals für Herren treffen heute Abend die Kreisligisten SC Baldham-Vaterstetten und TSV Ebersberg aufeinander, begleitet von der Frage: Braucht es diesen Wettbewerb nach 76 Jahren noch?

Vaterstetten – Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wer dieses Bonmot aus der Mottenkiste der Fußballweisheiten hervorkramt, will entweder motivieren oder mahnen. In jedem Fall sind mit dieser seit jeher überstrapazierten Floskel besondere Emotionen und Geschichten verknüpft. Im Pokalwettbewerb, also einem Alles-oder-nichts-Spiel, können Kleine die Großen blamieren, legendäre Elfmeter-Krimis im Flutlicht erstrahlen oder traditionelle Nachbarschaftsduelle mit den dazugehörigen Nebengeräuschen gepflegt werden.

Heute Abend wird um 20 Uhr das Viertelfinalspiel des Landkreispokals zwischen dem SC Baldham-Vaterstetten und TSV Ebersberg nachgeholt. Lange Jahre war dieses Kreisduell ein Highlight im Spielplan der Bezirksliga Ost und in der Regel auch Zuschauermagnet. Rot gegen Grün, da war oft Feuer drin. Im Ligabetrieb hat man sich nach dem Abstieg des SCBV nun in der Kreisliga wieder. 5:0 besiegten die Baldhamer im Hinspiel die Eber in deren Waldstadion vor weit über 200 Zuschauern.

So viele werden heute Abend höchstwahrscheinlich nicht dabei sein, wenn der Jahreszeit geschuldet, nicht etwa im Vaterstettener Stadion, sondern auf dem Kunstrasenfeld an der B304 in Zorneding (Hermann-Haage-Weg 1) angepfiffen wird. Hört man sich bei den Protagonisten um, verstärkt sich der Eindruck, dass Terminierung und Spielort mit der zunehmenden Abwertung eines Pokalwettbewerbs einhergehen, der in der Region einzigartig ist und bereits seit 1947 ausgespielt wird.

Der Pokal hat ja keinen richtigen Anreiz mehr. Wenn du rausfliegst, ist das kein Beinbruch.

„Wir wollten Ende November nicht irgendwie kurz vor einem wichtigen Saisonspiel spielen“, erklärt SCBV-Trainer Gedi Sugzda die Spielverlegung in die aktuelle Vorbereitungsphase. „Jetzt sehen wir das als Vorbereitungsspiel, als gute Testmöglichkeit unter Wettkampfbedingungen.“ Voraussichtlich läuft die Heimelf genauso „gemischt“ mit Spielern aus Erst- und Zweitvertretung auf, wie es auch Eber-Coach Timi Tepedelen plant: „Das Ergebnis spielt ja im Endeffekt keine überwiegende Rolle. Der Pokal hat ja keinen richtigen Anreiz mehr. Wenn du rausfliegst, ist das kein Beinbruch.“ Grundsätzlich ist diese Art der Herangehensweise an ein solches Pokalspiel aus Sicht der Übungsleiter im Sinne der Belastungssteuerung während der Rückrundenvorbereitung – beide Kontrahenten werden aktuell noch mitunter von Verletzungspech, Erkrankungen oder Urlaubern eingebremst – legitim und nachvollziehbar.

Ruft man sich jedoch ins Gedächtnis, dass im Achtelfinale Mitte Oktober gleich drei Mannschaften (SG Markt Schwaben, TSV Steinhöring und SV Bruck) kampflos eine Runde weiter kamen und „gemischte“ Pokalaufgebote gerade bei den höherklassigen Teilnehmern seit Jahren mehr die Regel als Ausnahme sind, muss die Frage schon erlaubt sein, inwiefern es noch Sinn macht, den Ebersberger Landkreispokal bei den Fußballherren fortzuführen?

Die Antwort von Ingrid Golanski fällt deutlich aus: „Wenn der Landkreispokal von den Vereinen nicht mehr gewünscht wird, wird er wohl auch nicht mehr gebraucht. Dann lassen wir‘s eben bleiben.“ Seit 15 Jahren organisiert die BLSV-Kreisvorsitzende den Pokalspielbetrieb mit Genehmigung des Bayerischen Fußball-Verbands im Rahmen des Kreissportfestes. Quasi als One-Woman-Show versucht Golanski Vereine für die Ausrichtung des Finaltages zu gewinnen, stellt die Auslosung auf die Beine und kümmert sich um das Sponsoring.

Am 18. Mai richtet der TSV Emmering im Pfarrbachstadion das Pokalendspiel aus. Es könnte nach 76 Jahren das letzte sein. „Bei der Einführung 1947 war das noch die einzige Möglichkeit für die Fußballer, sich mit den besten Vereinen des Landkreises zu messen oder gegen Mannschaften zu spielen, denen man sonst nicht begegnet ist. Der Fußball war mal der Ausgangspunkt für das Kreissportfest“, erklärt Ingrid Golanski. „Aber heute gibt es so viele andere Sachen, dass das Interesse abnimmt. Und der Aufwand für die Ausrichtervereine, genügend Helfer zu finden, wird auch größer.“

Im Landkreispokal spielen die Männer im Endeffekt nur um die Ehre und einen Pokal. Das scheint für viele aber zu wenig zu sein.

Den Vorwurf, sie würde als „Traditionalistin“ an manchen Pokalwettstreits innerhalb des BLSV-Kreissportfests entgegen unterschiedlicher Entwicklungen in den Vereinen festhalten, höre sie öfters, sagt Golanski. „Dabei verstehe ich nur eines nicht: Die Vereine sind doch alle vor der Saison gefragt worden, ob sie mitspielen wollen.“

Bei der Vereinsabfrage zum Senioren-Fußballturnier vergangenen Sommer sowie für eine Hallenkreismeisterschaft der Jugend, lautete die Antwort mehrheitlich Nein. Beide Traditionsturniere fanden zuletzt nicht statt.

Sollten sich Golanski und der BLSV aus der Organisatorenrolle des Herren-Landkreispokals tatsächlich zurückziehen´wollen, ist es ungewiss, ob der Verband den Zusatzwettbewerb zum Ligabetrieb am Leben erhalten kann und will. Schließlich hat der BFV kurz nach dem Corona-Restart mit seinem Ligapokal schon so seine Erfahrungen gemacht und diesen vorzeitig wieder eingestellt.

Im Amateurfußball scheint in den Terminplänen der Hobbykicker und Vereine aktuell nur Platz für höchstens einen, bestenfalls noch lukrativen, Nebenwettbewerb zum Ligaalltag zu sein. „Es stimmt schon“, sagt Ingrid Golanski, „im Landkreispokal spielen die Männer im Endeffekt nur um die Ehre und einen Pokal. Das scheint für viele aber zu wenig zu sein.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.