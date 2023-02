Gold-Abo für Grafinger Eiskunstläuferin Wetteskind

Carla Müller-Stahl wurde in Aibling Siebte. © (mk-sportphoto)

Eiskunstlauf-Quartett des EHC Klostersee überzeugt bei Stadtpokal in Bad Aibling.

Bad Aibling/Grafing – Mit vier ihrer EHCK-Schülerinnen war Eiskunstlauftrainerin Steffi Ruttkies nach Bad Aibling zum 34. Stadtpokal angereist. Klostersees Clara Wetteskind scheint derzeit ein Gold-Abo abgeschlossen zu haben. Wie schon in der Vorwoche in Dorfen zeigte sie in der Gruppe 6 Kürklasse 7 eine sehr saubere Darbietung. Ihre Fliegersequenz, die Sitzpirouette und die Sprungkombi Flip und Toeloop prämierte die Jury erneut mit Gold und Platz eins.

In der Gruppe 8 Kürklasse 6 lief Carla Müller-Stahl eine fehlerfreie Kür, zeigte zwei schöne Axel und erstmals eine eingesprungene Sitzpirouette. Bei starker Konkurrenz belegte die junge Ebersbergerin mit ihrer Kür Rang sieben.

Helena Dürr und Ronja Hellmann absolvierten in der Gruppe 13 A Nachwuchs B ihre Generalprobe für die Bayerischen Jugendmeisterschaften am kommenden Wochenende in Oberstdorf. Dürr kam auf den sechsten Rang, Hellmann beendete den Stadtpokal in Bad Aibling auf Platz zehn. bj/ez