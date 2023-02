„Wie eine richtige Mutti!“: Marlene Oswald lässt Grafings Handballerinnen jubeln

Von: Julian Betzl

Franziska Hirtreiter traf dreimal gegen Milbertshofen. sro © SRO EBERSBERG

Mit einem „nervenstarken“ Siebenmeter zum 24:23-Heimsieg über den TSV Milbertshofen startet Grafings Marlene Oswald die Faschingsparty der TSV-Handballfrauen.

Grafing – Jahr für Jahr haben die Handballfrauen des TSV Grafing versucht, ihren Coach für das Faschingstreiben am Unsinnigen Donnerstag zu begeistern. „Aber ich bin immer hart geblieben, weil ich kein Faschingstyp bin“, sagte Igor Lukac lachend, nachdem er auch den diesjährigen Marktplatzbesuch erfolgreich ausgeschlagen hatte.

Obwohl es am späteren Donnerstagabend durchaus Grund zum Feiern für die TSV-Handballerinnen gab, nachdem sie sich in der Schlussminute zum 24:23-Heimsieg über den TSV Milbertshofen gezittert hatten. „Richtig knapp und ein typisches Donnerstagsspiel“, fand der Grafinger Übungsleiter auch, dass sich seine Mannschaft „zu sehr auf das schwache Niveau von Milbertshofen“ hatte runterziehen lassen.

So kamen die Bärenstädterinnen erst gar nicht dazu, ihre individuelle Klasse in Eins-gegen-eins-Situationen auszunutzen, das sie sich voll aufeine Art Kampf- und Krampfspiel einließen, was von den Gästen deutlich besser beherrscht wurde. Nach 13 Minuten lag Grafing mit 1:7 Toren zurück. Lukac nutzte sein erstes Timeout für „ein paar laute Worte“, die prompt in einem 5:0-Lauf resultierten. Mit 11:11 ging‘s in die Pause, anschließend wechselte die Torfolge munter ab.

23 Gegentore ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber nur 24 Tore gegen diese Mannschaft ist nicht so gut.

Eine Viertelstunde vor der Schlusssirene erspielte sich das Lukac-Team einen ersten nennenswerten Vorsprung (20:17). „Anstatt das Spiel aber fertig zu bringen, haben wir mit technischen Fehlern und schlampigen Abschlüssen ein hektisches hin und her in den letzten fünf Minuten verursacht.“

Mit noch 19 Sekunden auf der Uhr trat bei 23:23 Marlene Oswald an den Siebenmeterstrich - und Lukac traute seinen Augen nicht: „Mit einem Heber hat sie den versenkt! Richtig nervenstark.“ Woher Oswald das ausgeprägte Verantwortungsgefühl samt Nerven aus Stahl hat, weiß Lukac natürlich: „Wie eine richtige Mutti, habe ich hinterher gesagt. Weil sie die einzige Mutter in der Mannschaft ist.“ Es war bereits das fünfte Saisonspiel, das man mit nur einem Tor Unterschied gewinnen konnte.

„23 Gegentore ist ja grundsätzlich nicht schlecht“, analysierte Grafings Trainer, „aber nur 24 Tore gegen diese Mannschaft ist nicht so gut.“ Die gut zweiwöchige Spielpause kommt Lukacs angespanntem Nervenkostüm entsprechend gelegen. Da wäre der Faschingstrubel für ihn ohnehin nur eine zusätzliche Belastung gewesen, der mit dem Gang in die Kabine allmählich Gestalt, Form und Farbe anzunehmen begann.

„Sieben Spielerinnen haben sich uralte TSV-Trikots und Bademäntel angezogen“, musste Lukac noch mehr überdie einheitliche „TSVG“-Beschriftung der entsprechenden Stirnflächen lachen. JULIAN BETZL

TSV Grafing: Valentina Hofmann und Anne Roczen (im Tor), Julia Gassmann (1), Franziska Hirtreiter (3), Svenja Kischer (1), Laura Lukac (1), Anna Sandner (1), Marlene Oswald (5), Jasmin Heitmann (6), Lisa Marie Lenkeit, Annika Germer (4), Jasmin Lazarus (2).

