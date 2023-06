Aquaball: Wilde Krokodile sind auch harte Hunde

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Wild Crocs in Action: Die Ebersberger Erstvertretung mit (in Blau, v.l.) Niklas Fent, Jean Wichmann, Sebastian Peschel und (Werfer, vo.) Max Skladanovski trotzte im Grafinger Freibad dem nasskalten Maiwetter und der starken Konkurrenz aus München und Dachau. © SVGE

Im Gegensatz zum olympischen Wasserball wird Aquaball mit Boden-, jedoch ohne Körperkontakt gespielt. Und das nahezu bei jedem Wetter – solange Wasser im Becken ist – wie man bei der Eröffnung des Grafinger Freibads beobachten konnte. Dort wurden die offenen Bayerischen Meisterschaften ausgespielt.

Grafing – Sport im Freien macht bei Regen nur halb so viel Spaß. Kommt dann noch Kälte dazu, schrumpfen die Ambitionen bei manchen Bewegungsfreunden schnell gegen Null. Nicht so bei den Wild Crocs, den Aquaballern des Schwimmverein Grafing-Ebersberg (SVGE). Die hatten anlässlich der Freibad-Eröffnung in Grafing zur offenen Bayerischen Meisterschaft eingeladen.

Und während anderswo Freiluft-Wettkämpfe aufgrund der äußeren Bedingungen abgesagt wurden, erwiesen sich die „Wilden Krokodile“ als harte Hunde und zogen das Turnier durch. „Na ja, schön war’s nicht gerade“, beschrieb Michael Krecik, Schwimmwart des SVGE, die witterungsbedingten Voraussetzung für die sechs angetretenen Mannschaften (je vier Teilnehmer), darunter zwei des Ausrichters. Mit 24 Grad war das Wasser im Grafinger Freibad immerhin gut doppelt so warm wie die Umgebungstemperatur. „Das ziehen wir durch“, hatten sich die Wild Crocs Mut gemacht, obwohl ihr letztes Training mit Ball coronabedingt und aufgrund des geschlossenen Ebersberger Hallenbades fast vier Jahre zurücklag.

„Macht nichts“, so Krecik, „Aquaball ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht.“ Zumal diese Sportart von jedermann ausgeübt werden kann. Theoretisch könnten sogar Nichtschwimmer mitmischen. Denn im Gegensatz zu dem weit bekannteren Wasserball wird Aquaball mit Bodenkontakt gespielt. Ohne verbissenen Wettkampfcharakter, ohne Körperkontakt, „nur aus Spaß an der Freude“, wie der SVGE-Schwimmwart versichert.

Dafür nicht weniger engagiert. Wenn sie auch in den Pausen alles versuchten, um nicht auszukühlen, waren die aktiven Aquaballspieler aus Grafing und Ebersberg mit dem Verlauf zufrieden, auch wenn sie „nur“ Platz vier und sechs im Endklassement belegten.

„Angesichts dessen, dass wir keine Trainingsmöglichkeiten hatten, war’s gut“, so Michael Krecik. Er hofft, dass Aquaball, das seit 2011 im SVGE angeboten wird, demnächst mehr Aufwind erhält: „Bei besserem Wetter draußen und wenn das Hallenbad wieder nutzbar ist, bestimmt. Schließlich geht’s bei uns nur um Spaß und Freude.“

Wild Crocs I: Niklas Fent, Jean Wichmann, Sebastian Peschel, Max Skladanovski.

Wild Crocs II: Keno Maierhofer, Sebastian Lugmayr, Armin Wirth, Michael Krecik.

Aquaball – Offene Bayerische Meisterschaft

1. Münchner Kraken 70:43 15

2. Bunnyhunters Dachau II 53:40 12

3. Bunnyhunters Dachau I 58:48 8

4. Wild Crocs Ebersberg I 32:49 6

5. Bunnyhunters Dachau III 39:53 3

6. Wild Crocs Ebersberg II 30:49 1