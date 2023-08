Kreciks Willensleistung im Wörthsee

Von: Julian Betzl

Teilen

Am Anschlag: Michael Krecik musste über die 7,5 km-Strecke im Wörthsee seine letzten Kräfte mobilisieren. © svge

Freiwasser-Duo des SV Grafing-Ebersberg überzeugt mit Podiumsplätzen beim Bayerncup am Wörthsee.

Grafing/Inning – Einen letzten Termin hatten sich zwei Athleten des SV Grafing-Ebersberg noch dick im Kalender angestrichen, ehe die SVGE-Schwimmer bis Ende September ihre Wettkampfpause genießen. Der zweite Durchgang des Freiwasser Bayerncups führte Michael Krecik und Jana Kursawe durch einen Rundkurs im malerischen Wörthsee.

„Wir hätten mit Vanessa Blaschke eigentlich noch eine Staffel gemeldet gehabt. Vanessa war aber leider krank und wir sind nicht angetreten“, hatte SVGE-Schwimmwart Michael Krecik so gesehen vor Ort noch Glück im Unglück gehabt: „Die Staffeln wurden wegen Gewitter abgebrochen.“

Auf der letzten Runde hatte ich keine Körner mehr.

Bei etwas freundlicheren Witterungsbedingungen habe er sich dennoch zuvor über die 7,5 Kilometer lange Strecke der Offenen Freistilschwimmer „quälen“ müssen. Auf der letzten der insgesamt sechs Runden (à 1,25 km) „hatte ich keine Körner mehr und war daher etwa zehn bis 15 Minuten langsamer als ich selbst erwartet hatte“, rekapitulierte Krecik sein Rennen, das er immerhin noch als Zweiter in 02:26:45,24 Stunden beendete.

Dass ihm der Sieger Max Strehlke jedoch knapp eine Stunde (!) abnahm sei schon „eine enorme Leistung“, meinte Krecik anerkennend und ergänzte augenzwinkernd: „Reicht aber immer noch nicht für Wellbrock und Co.“ Auch in einem indirekten Vergleich mit seiner jungen Vereinskollegin zog Krecik den Kürzeren.

Jana Kursawe (Jahrgang 2009) schwamm die 3,8 km Freistil in 01:02:04,02 Stunde – und damit auch eine Minute schneller als sie Krecik noch vor ein paar Wochen beim Triathlon-Megaevent in Roth geschwommen war. Krecik gratulierte dennoch zu einem „sensationellen“ dritten Platz in der Offenen Wertung.