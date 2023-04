Baldham Boars: Winterspeck muss noch weg

Von: Julian Betzl

Erfolgreicher Slide auf Base: Justin Fürböck (links) erreichte gegen Regensburg insgesamt viermal die Home Plate für einen Boars-Punkt. © Baldham Boars

Baldham Boars starten mit Sieg und Niederlage gegen Regensburger Legionäre II in die neue Baseball-Saison der 2. Bundesliga.

Baldham – Im zweiten Anlauf hat es nun endlich geklappt, Petrus hatte ein Einsehen und die Baldham Boars haben ihre neue Baseball-Saison auf den Weg bringen können. In ihrem heimischen Ballpark an der B304 warfen, schlugen und fingen die Boars gegen die Erstligareserve der Guggenberger Legionäre aus Regensburg ihre ersten Bälle in der 2. Bundesliga Süd-Südost. Im Hinspiel (8:6) mit mehr, im Rückspiel (7:8) dann mit etwas weniger Erfolg.

„Von der Atmosphäre und der tollen Unterstützung war ich positiv überrascht“, sagte Baldhams frisch installierter Headcoach und Starting Pitcher Lucas Traut in der Nachbetrachtung seiner auch ganz persönlichen Premiere. „Da waren auch einige ehemalige und Leute von früher dabei, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.“ Und Lucas Traut ist immerhin schon seit 15 Jahren bei den Baldham Boars.

Mit neun Jahren, „in der dritten Klasse“, habe er die ersten Trainingseinheiten bei den Baldhamern absolviert. Den Sport an sich, so erzählt der heute 24-Jährige, habe er schnell lieben gelernt. „Dass ich dann aber einmal auf diesem Level spielen würde, hatte ich nie gedacht.“ Damit meint Traut vor allem seine für ihn völlig überraschende Berufung in den Nationalmannschaftskader für die Europameisterschaft 2021 in Turin (Platz sechs). „Ich habe dort zwar nicht viel gespielt, aber das war schon was Besonderes. Da hat sich die Arbeit von 15 Jahren ausgezahlt.“ Nur wenige Tage später reiste er mit der U23 des nationalen Verbands (DBV) zur Weltmeisterschaft nach Mexiko weiter (Platz elf).

Eine Trainerkarriere strebt Lucas Traut zwar eigentlich noch nicht an. Doch habe er im engen Austausch mit Boars-Vorstand John Fürböck ja miterlebt, wie schwierig sich im vergangenen Winter die Suche nach einer idealen Import-Lösung gestaltet hat. „Die Doppellösung aus Trainer und Pitcher ist in Europa sehr gefragt, weil die meisten Teams bei den Pitchern die größten Lücken haben.“

Nach den ernüchternden Playoff-Niederlagen und der Trennung von Jackson Longhofer in der Vorsaison, entschied sich Fürböck angesichts des für den Baldhamer Finanzierungsrahmen überschaubaren Angebots auf dem internationalen Trainermarkt, einem seiner verantwortungsbewusstesten Führungsspielern den Posten als Headcoach anzubieten, der in den Vorjahren ohnehin immer wieder diverse Übungsleiter-Aufgaben übernommen hatte.

„Gerade weil ich noch mein Masterstudium angefangen habe, würde ich es eigentlich bevorzugen, nur Spieler zu sein. Letztlich war die Situation aber für beide Seiten dann so, dass ich nicht lange überlegen musste und mir sicher bin, dass dieses Jahr eine super Erfahrung für mich sein wird.“ Über das Saisonende hinaus, sagt Traut, habe er mit Fürböck noch nicht gesprochen. „Erst mal die Saison durchziehen, schauen, was passiert und dann zusammen Revue passieren lassen.“

Im Auftaktmatch gegen Regensburg passierte zunächst jedenfalls schon viel Positives, was durchaus Hoffnung auf ein erfolgreiches erstes Trainerjahr von Traut macht, der in seiner neuen Rolle als Starting Pitcher auf dem Wurfhügel gut mit seinem Catcher Sean Fürböck harmonierte. Mit 3:0 Punkten lagen die Boars nach den ersten drei Innings in Führung, ehe die Gäste ihrerseits auch öfter mal Holz an den Ball bekamen und auf 4:3 verkürzten.

Verglichen mit ein paar der eher ernüchternden Auftritte am Saisonende, fand Lucas Traut aber schon, „dass wir als Mannschaft insgesamt besser gespielt und geschlagen haben“. Speziell im sechsten Durchgang, als die Boars für die 8:4-Vorentscheidung vor dem letzten Inning sorgten. „Das haben wir dann relativ entspannt runtergespielt.“

Für das Rückspiel übernahm der 22-jährige Neuzugang aus Atlanta (USA) Sam Katz für Traut auf dem Wurfhügel. „Er hat nicht schlecht gepitcht, muss sich aber noch ein bisschen an die deutschen Schiedsrichter gewöhnen, die den Wurfbereich ein bisschen anders auslegen“, analysierte der Boars-Coach zudem ein verbessertes Batting der Regensburger. Mit einer 5:4-Führung starteten die Baldhamer ins siebte Inning, wo die Gäste dann starke zwei Runs sowie einen Homerun für zwei Zähler vorlegten – 5:8. „Wir haben schon eine gute Aufholjagd gestartet und hatten auch die Möglichkeit zu gewinnen“, reichten Trauts Offense die letzten zwei Punkte aber nicht mehr ganz für den Ausgleich.

„Das war ein guter Maßstab für die obere Tabellenhälfte, aber man hätte mehr rausholen können“, wollte Boars-Chef John Fürböck den Auftakt aber schon als ebensolchen verstanden wissen. „Es war zu erwarten, dass bei uns alle noch ein bisschen hölzern sind, während Regensburg ja schon vier Spiele absolviert hatte. Da war schon noch ein bisschen Winterspeck an der ganzen Geschichte dran.“

Baldhams neuer Headcoach war jedenfalls froh, auf Anhieb seinen Premierensieg abhaken zu können. Nur waren ihm in der Spieler-Rotation qua Spielverlauf etwas die Hände gebunden. „Grundsätzlich wollen wir in dieser Saison ja mehr Leute zum Einsatz bringen und auch mehr pitchen lassen. Dafür war gegen Regensburg aber nicht die Gelegenheit, weshalb wir überwiegend noch auf altbewährte Systeme zurückgegriffen haben.“

Das wolle man schon am kommenden Sonntag angehen und ändern, wenn die Baldham Boars zum ersten Auswärtsspiel bei den Freising Grizzlies gastieren (Beginn 12 Uhr).

Baldham Boars: Justin Fürböck, Ruben Manriquez, Lucas Traut, Ivan Zatarain, Daniel Lesetzky, Brian Fürböck, R Drozdov, D Komori, Sean Fürböck, Sam Katz, Daisuke Komori, Keith Pastore, Julian Dambacher, Daniel Strehlow.