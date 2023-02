Grafinger Korbjäger fahren Siegesserie: „Wir haben nur einen Gang“

Von: Julian Betzl

Unaufhaltsamer Vorwärtsgang in Gelb-Schwarz: Grafings Topscorer (v.l.) Maxi Achatz, Matthias Neuner und David Meis verwandelten gegen Bad Aibling nach Belieben.

Dritter Sieg in Serie: Basketballherren des TSV Grafing überrollen den TuS Bad Aibling 2 mit 128:43 und schnuppern möglicherweise wieder am Aufstieg.

Grafing – Den spielfreien Dezember scheinen die Basketballherren des TSV Grafing unter Anleitung ihres sportlichen Seminarleiters Tobias Lieb optimal zu Fort- und Weiterbildungszwecken genutzt zu haben. „Ohne Spiele konnten wir uns im Training fokussieren. Als Trainer konnte ich auch die Abläufe und die Teamchemie viel besser anpacken“, erklärt Lieb den neuerlichen Erfolgslauf seiner TSV-Korbjäger.

Mit drei Siegen aus drei Bezirksligapartien sind die Bärenstädter ins neue Kalenderjahr gestartet und haben damit wieder die Verfolgung des Spitzenduos aus Straubing und Burghausen aufgenommen. Und obwohl sich der jüngste Heimsieg gegen die Zweitvertretung des TuS Bad Aibling mit 128:43 (65:22) Punkten recht klar und einseitig liest, macht Lieb an diesem doch den nächsten Entwicklungsschritt seiner Mannschaft nach vorne fest.

„Wir hatten immer nur den einen Gang drin. Obwohl alle zwölf Spieler viel Spielzeit bekommen haben, war da kein Leistungsabfall drin“, lobt der Grafinger Coach. „Der Spirit im Team passt gerade ganz gut, das macht viel Hoffnung auf die schwierigeren Aufgaben in den nächsten Spielen.“

Auf die Nachfrage, ob das Gewinnen angesichts eines Halbzeitstands mit 43 Punkten Vorsprung nicht doch irgendwann keinen so großen Spaß mehr mache, antwortet Tobias Lieb lachend: „Ja, Aibling kommt eher aus der unteren Tabellenregion und hat einen relativ schlechten Tag erwischt. Das ist nicht unsere Messlatte. Aber wir haben mit zwölf Topleuten eine gleichbleibend hohe Qualität gebracht. Noch mal: Das Gute ist, dass wir nur einen Gang haben.“

Dass dieser Grafinger Gang nicht nur in Richtung des gegnerischen Korbs richtig für Antrieb sorgen kann, bekam auch Aiblings Lukas Kohn zu spüren. Nach wie vor führt dieser die Ligastatistik der besten Drei-Punkte-Werfer mit 18 versenkten Bällen an. Doch zog der konzentrierte Grafinger Defensivauftritt in der Jahnhalle Kohns guten Schnitt kräftig nach unten. Nur einen Dreier brachte er aufs Scoreboard.

„Auch taktisch sind wir sehr gut aufgestellt und flexibel“, teilten sich gleich zwei Lieb-Schützlinge den Topscorer-Titel gegen die Mangfalltaler: Maxi Achatz – zweitbester Werfer der Bezirksliga (211 Punkte) – und Matthias Neuner waren jeweils für 25 Zähler gut.

Grafinger „Prio“: An Burghausen auf Platz zwei „vorbeischrauben“

Herausstechen, so Lieb, würde aber vor allem das Kollektiv. Das Team ist aktuell der Grafinger Star. Ob der TSV-Star am Saisonende aufsteigen darf, steht allerdings in den Sternen. Der exotische Spitzreiter DJK SB Straubing (wir berichteten) ist zwar noch nicht durch und in Liebs Augen durchaus im Rückspiel schlagbar. Eine Niederlage haben sich die Niederbayern bislang aber noch nicht geleistet.

„Daher ist unsere Prio erst mal, sich an Burghausen vorbeizuschrauben“, würde Lieb den Abstand von zwei Zählern in den beiden kommenden Partien gegen die Baskets Vilsbiburg III (19. Februar, 12 Uhr) und beim ASV Rott am Inn (26. Februar, 14.30 Uhr) gerne keinesfalls vergrößert sehen.

„Wir schauen, dass wir uns möglichst alle Optionen offen halten“, erklärt Lieb, dass in dieser Klasse nicht zwangsläufig nur der Meister aufsteigt. „Das hängt auch von den oberen Ligen ab. Da kann man sich nie so sicher sein, was alles passiert.“

TSV Grafing: Maximilian Achatz (25), Oliver Marcus Achatz, Maximilian Bamberger (4), Leo Baumgartner (13), Andre Bickley (6), Tobias Lieb (5), David Meis (16), Luis Menzel (12), Matthias Neuner (25), Faramarz Rahmani (4), Dominik Zinner (12), Johannes Zollner (6).

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.