VfB Forstinning: „Wir sind im Abstiegskampf“

Erdrückt von Freisings frühen Gegentoren wurden Ivan Bacak (rot) und der VfB Forstinning. © Lehmann

VfB Forstinning bezahlt in der Fußball-Landesliga Südost beim SE Freising für frühe 0:2-Hypothek.

Freising/Forstinning – Ertraglos kehrte der VfB Forstinning von der Savoyer Au zurück. Beim SE Freising holte sich der Landesligist eine nicht unbedingt notwendige 1:3-Niederlage ab und muss den Blick jetzt in Richtung Tabellensüden wenden. „Es ist, wie es ist. Wir sind im Abstiegskampf.“ Diese Aussage von VfB-Trainer Ivica Coric scheint auf den ersten Blick verwunderlich, aufgrund des sechsten Tabellenrangs.

Doch der zweite Blick offenbart: Der Abstand zum ersten Relegationsrang beträgt nach dem fünften Spiel in Serie ohne Sieg gerade noch vier Zähler. „Gegen die direkte Konkurrenz muss man punkten“, ärgerte sich Coric über die verpasste Chance.

Die Flutlichtpartie bei ungemütlichen Außenbedingungen begann denkbar ungünstig für den Gast : Nach elf gespielten Minuten lag der VfB bereits mit 0:2 Toren in Rückstand und lastete sich eine schwere Hypothek für die gut 80 Minuten Restspielzeit auf.

„Wenn man in den ersten zehn Minuten gleich zwei Tore bekommt, wird es sehr schwierig“, klagte Coric über die völlig missratene Anfangsphase. Beim Freisinger 1:0 führte ein Ballverlust im Mittelfeld zu schnellem Umschaltspiel über die linke Angriffsseite, die VfB-Defensive kam nicht rechtzeitig hinterher. Den genau getimten Pass von Felix Fischer nach innen vollstreckte Maximilian Rudzki am chancenlosen VfB-Schlussmann Michael Heidfeld vorbei (5.). Ein unnötiger Eckball mit anschließender Unordnung in der VfB-Abwehr führte kurz darauf zum 2:0 von Fischer (11.).

Der VfB brachte sich also selbst in Zugzwang und reagierte mit forschen Angriffsaktionen. Diese sorgten für neue Hoffnung. Nach einem Rückpass von der Grundlinie brachte Matija Milic den Ball mit etwas Abschlussglück an SEF-Torwart Jonas Trost vorbei ins Netz zum 2:1 (14.). „Nach dem Gegentreffer haben wir die Druckphase von Forstinning gut überstanden“, freute sich Freisings Spielertrainer Florian Bittner über die ansonsten schadlosen VfB-Bemühungen.

Zu allem Überfluss für die Gäste musste nach einer halben Stunde auch noch Dimitar Kirchev mit einer Leistenverletzung vom Feld. Kurz nach dem Wiederanpfiff folgte der nächste Nackenschlag: Florian Bittner selbst initiierte einen Freisinger Angriff und Einwechselspieler Felix Günzel musste nur noch vollenden – 3:1 (54.). Der Gast aus Forstinning zeigte sich zwar weiterhin engagiert, doch die letzte Überzeugung fehlte wohl in den Köpfen des Teams von Ivica Coric – und letztlich auch im Strafraum des SE Freising. arl