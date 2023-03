Ski alpin: WSV Glonn liefert eine „tolle Visitenkarte“ ab

Einen zweiten Platz im Slalom fuhr Julius Mühlfenzl (WSV) ein. Er bestätigte seine stabile Saisonleistung. © WSV Glonn/Cornelia und Paul Schmidt

Eine beeindruckende Visitenkarte hat der WSV Glonn beim DSV-Schülercup der U12-Jugend in Kirchberg/Tirol abgegeben. Organisatorisch stemmte der Verein die Ausrichtung und erhielt viel Lob, der eigene Nachwuchs demonstrierte sein Können und landete sogar einmal auf dem Stockerl.

VON EVA SCHINDLER

Glonn/Kirchberg – Bereits einen Tag vor Beginn der alpinen Wettbewerbe fuhren die WSV-Verantwortlichen nach Tirol, verteilten Material aus dem Lager und an der Strecke. Mit den Betreibern des Skigebiets wurden die Rennstrecke, Maßnahmen zur Absicherung sowie Start- und Zielaufbau besprochen. Freitagfrüh machten sich Kurssetzer und Helfer (Aufbau Start- und Ziel) auf den Weg, um mit den Arbeiten an der Strecke zu beginnen. An der Talstation der Fleckalmgondel wurden zeitgleich Trainer und Athleten empfangen, Startnummern ausgegeben, Liftkarten verteilt. 115 Kinder, 54 Mädchen und 61 Buben der Jahrgänge 2011 und 2012 kamen aus ganz Deutschland an den Ochsalmlift, um sich hier drei Tage lang im Finale der Besten ihrer Klasse im Slalom-Cross, Race-Cross und Team Parallelfinale zu messen.

Etwa 350 Slalom- und Riesenslalomstangen wurden an den drei Renntagen verschraubt und damit gesamt mehr als 211 Tore errichtet. Sechs Bohrmaschinen waren im Einsatz. 230 Meter B-Netze und 500 Meter C-Netze wurden zur Absicherung gespannt. Mit der Pistenraupe wurde in die Kurse am Samstag und Sonntag jeweils eine Schanze aufgeschoben und der restliche Untergrund präpariert. Mehr als 60 Helfer aus dem Verein waren im Einsatz, damit dieses hochklassige Rennen auch unter den Augen der Verantwortlichen des Deutschen Skiverbands bestehen konnte.

Die Vorläuferinnen Lisa Weiß, Hanna Hartmann und Mia Müller eröffneten das Rennen. Gespannt wurden die ersten Schwünge durch die Slalomtore von den nachfolgenden Talenten beobachtet. Dichter Nebel sorgte für schlechte Sicht, nur die ersten fünf Tore waren noch gut zu sehen. Kurssetzer Nils Schüller hatte 56 Tore im Mädchenlauf platziert, Luis Lohrmann aus dem Oberland 53 Tore mit 51 Richtungsänderung für die Buben. Im unteren Teil der Piste führte die Linie über eine Schanze. Die schnellste Zeit erreichte Amira Federle (SC Garmisch/Jg. 2011) mit 52:51 Sekunden.

Die Glonner Vorläufer Till Hartmann und Konstantin Raith vom WSV Glonn eröffneten den Bubenlauf. Der schnellste im ersten Durchgang war Carl Schneider (Oberstdorf) vor Luis Weichselberger (SC Winzer) und Julius Mühlfenzl (WSV). Im zweiten Durchgang starteten die besten 30 in umgekehrter Reihenfolge, die Kurse wurden getauscht. Bei einem Torfehlerwurde eine Strafzeit auf die Summe aus beiden Durchgängen aufgerechnet. Der Glonner Buben verbesserte sich auf Rang zwei.

Bei den Mädchen erreichte Katharina Nitsche vom WSV Glonn (Jg. 2012) den 34. Rang, nachdem sie im ersten Lauf gestürzt war. Ferdinand Raith landete auf dem 14., Luis Lechner auf dem 15. Rang.

Am Sonntag standen wieder 114 Starter bei sonnigem „Glonner Wetter“ im Aufwärmbereich. Nun galt es, 30 Tore zu durchfahren und einen Höhenunterschied von 185 Metern zu bewältigen. Nach dem ersten Durchgang wurde umgesetzt und erneut besichtigt. Katharina Nitzsche landete auf Rang 30 und durfte somit Abschnitt zwei eröffnen. Dank eines beherzten Laufs schob sie sich auf Platz 22. Lukas Weiß (WSV) wurde Neunter vor Lucas Aicher (13.), Luis Lechner (16.) und Julius Mühlfenzl (21.), die damit eine starke Teamleistung (Trainer: Nils Schüller, Stefan Mühlfenzl) boten.

Zudem stand der Teamwettbewerb auf dem Programm. Jeweils fünf Starter bildeten eines der 23 Skigau-Teams – für das des Skiverbands München war bereits im Achtelfinale Schluss. Es siegten die favorisierten Werdenfelser.

Am Ende eines jeden Renntags gab es eine Siegerehrung. Überreicht wurden rund 60 Pokale und 30 Medaillen. Bei einer großen Verlosung war für die Teilnehmern eine Menge an attraktiven Sachpreisen zu gewinnen. Stimmen wie „eines der schönsten Kinderskirennen“ war von Seiten der DSV-Funktionäre zu hören. Auch die eingeladenen Sponsoren, Christoph Schwaiger (Brunner GmbH), Franz Kellner (obermaier moden), Richard Gürteler (Sport Gürteler) und Ralf Heincke (Kaffeerösterei Martermühle) schwärmten.

Unter den Augen von Bundestagsmitglied Andreas Lenz und Landrat Robert Niedergesäß hatte sich der alpine Rennsport von seiner besten Seite präsentiert. Niedergesäß gratulierte dem WSV „zu dieser professionellen und gelungenen Organisation“. Er dankte allen, „die diesen Wettbewerb ehrenamtlich mit großer Leidenschaft organisiert haben“. Damit und durch durch Rang zwei im Slalom habe der WSV „eine tolle Visitenkarte beim Deutschen Skiverband abgegeben.“

Das gesamte WSV-Team mit Organisatoren und Startern auf einen Blick (vorne, v.l.) Franz Kellner, Stefan Mühlfenzl, Reiner Prechtl (Vorstand alpin), Landrat Robert Niedergesäß, Nils Schüller, Christoph Schwaiger, Elke Kellner, Steffi Schwaiger sowie (hinten) Lukas Weiß, Julius Mühlfenzl, Lucas Aicher, Luis Lechner, Gregor Schober, Eva Schindler und Josef Axenböck (Vorstand des WSV Glonn). © FOTO: WSV/JOSEF WEISS