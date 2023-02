Ski-Asse des WSV Glonn räumen beim Kreissportfest ab

Landrat Robert Niedergesäß mit den U7-Siegerinnen (v.l.) Luisa Zahler, Lena Spöttl und Josefine Bayerl. Foto: tsvv © tsvV

Sichtlich zufrieden standen Luisa Zahler, Lena Spöttl und Josefine Bayerl, die drei U7-Siegerinnen des alljährlichen alpinen Kreissportfestes, auf dem Siegerstockerl.

Vaterstetten – Aber auch für die rund 200 anderen wintersportbegeisterten Kinder und Erwachsene war der vergangene Sonntag ein besonderer Tag: Der TSV Vaterstetten hat das 50. Ski-alpin-Rennen erfolgreich ausgerichtet.

Das Kreissportfest ist die größte alpine Ski-Veranstaltung des Landkreises Ebersberg. Ausgetragen wurde das diesjährige Jubiläum in Niederau in Tirol. „Bei hervorragendem Wetter und besten Pistenverhältnissen fuhren die Sportler in zwei unterschiedlich gesteckten Riesenslaloms“, erklärt stellvertretender TSV Abteilungsleiter Andreas Bayerl. So konnten sowohl Schüler bis zur Altersstufe U12, als auch Jugendliche und Erwachsene die anspruchsvollen und sportlichen Herausforderungen meistern.

In dem wettbewerbsorientierten und fairen Rennen ergatterten die Athleten des WSV Glonn ganze 26 der begehrten Stockerlplätze. Rund 14 Plätze gingen an Starter des TSV Vaterstetten, dicht gefolgt vom SC Falkenberg mit elf Topplatzierungen und dem SC Poing (fünf).

Die glücklichen Siegerinnen der U7 stammen allesamt aus den Reihen des TSVV. „Das war eine rundum gelungene Veranstaltung“, betonte TSVV-Vorsitzender Andreas Sachs. Respekt zollte er vor allem „der Leistung aller Athleten und deren Trainern“. Auch Schirmherr und Landrat Robert Niedergesäß ließ es sich nicht nehmen, alle Teilnehmer persönlich vor Ort zu ehren – darunter auch die zwei neuen Kreismeister Nicole Schlecht und Simon Hasenender. ez/ali