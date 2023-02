WSV Glonn setzt starke Akzente beim Kids Cup

Glückliche Gesichter beim Ausrichter-Tross des WSV: Endlich wieder ein Rennen an der Ochsalm, dem Lieblingsrennhang der Glonner Alpinen im Skigebiet Kitzski. © verein

Das zweite Ski-Rennwochenende im Rahmen des Rossignol Hero Kids Cup U8/U10 war rundum erfolgreich für Athleten und Ausrichter des WSV Glonn.

Glonn – Mit Sonnenaufgang um 7.30 Uhr waren bereits die ersten Helfer mit der Extragondel auf dem Weg nach oben zur Rennstrecke an der Ochsalm oberhalb Kirchberg in Tirol. Als die Athleten der teilnehmenden Münchener Vereine an den Start kamen, war die gesamte Strecke bereits abgesperrt und bereit zu Besichtigung.

Pünktlich um 10.15 Uhr startete der erste Teilnehmer in den Riesenslalom (34 Tore). Der Lauf wurde von jedem Starter zweimal befahren, wobei der bessere der zwei Läufe in die Wertung einging. Hierbei erfuhren vier Kinder des WSV Glonn einen Sieg in ihrem jeweiligen Jahrgang: Annika Nitzsche (2016 weiblich), Vinzenz Lechner (2016 männlich), Severin Raith (2015 männlich) und Lisa-Marie Weiss (2014 weiblich).

Während das Riesenslalomrennen am Samstag noch von Wolken und leichtem Schneefall begleitet wurde, begrüßte traumhaftes Wetter alle Beteiligten zum Slalom tags darauf. Wieder waren alle großen Münchner Vereine vertreten. Diesmal war Doro Nitzsche als Zielsprecherin dabei, welche die Kinder motiviert und mit viel Freude durch das Rennen begleitete. Für das Slalomrennen wurden ein Mädchenlauf (Kursetzer Felix Geuer) und ein Bubenlauf (Kursetzerin Lea Schindler) gesteckt. Auch diese wurden von der jeweiligen Gruppe zweimal befahren, wobei auch hier Best-of-Two galt. Auf der perfekten Piste erreichten fünf Glonner Teilnehmer das Podest, wobei sich Severin Raith (2015) erneut für Platz eins feiern lassen durfte. Ein großer Dank des WSV ging bei der Siegerehrung an alle Helfer und Beteiligten, die ein erfolgreiches Rennwochenende möglich gemacht haben. ez