Wunschkandidat sagt zu: Roth bleibt Coach von Grafings Volleyballherren

Von: Olaf Heid

Fest in seinen Händen ist nicht nur der Ball, sondern auch die Volleyballherrenmannschaft des TSV Grafing: Heiko Roth bleibt dem Bald-Zweitligisten treu. © s. Rossmann

Erfolgscoach Heiko Roth bleibt den Volleyballherren des TSV Grafing treu und führt das Team mutmaßlich in die 2. Bundesliga zurück.

Grafing – Noch sind es vier Wochen bis zum Lizenzantrag. Die Verantwortlichen des Volleyball-Noch-Drittlisten TSV Grafing haben hinter den Kulissen alle Hände voll zu tun, um den Weg in die 2. Bundesliga Süd zu ebnen. Der finanzielle Background ist das eine, die personelle Situation, also der Kader, das andere. Doch TSV-Teammanager Johannes Oswald kann nun stolz den ersten Erfolg verkünden: „Wir haben den Vertrag mit Trainer Heiko Roth verlängert.“

Der erfahrene Coach ist maßgeblich für den geglückten Neustart nach dem Zweitligaabstieg in der Saison 2021/22 verantwortlich. Roth kam erst im vergangenen Sommer in die Bärenstadt und musste nach einem gewaltigen Aderlass ein verjüngtes Team zu einer schlagkräftigen Einheit formen. Der Umbruch glückte exzellent: Das ausgegebene Ziel „Erreichen der Meisterrunde“ und damit den sicheren Klassenerhalt in der 3. Liga Ost übererfüllte er mit den Grafingern. In der Aufstiegsrunde kam der TSV hinter dem souveränen Champion VC Eltmann auf dem ausgzeichneten Rang zwei ins Ziel und wird aller Voraussicht nach am Grünen Tisch in die 2. Bundesliga nachrücken.

Oswald bezeichnet den 52-Jährigen darum als „wichtigen Baustein“. Roth habe große Lust und Freude am Projekt in Grafing. Was der Trainer auch bestätigt: „Wir haben Aufbruchstimmung entfacht, haben eine sehr gute Saison gespielt und aus jungen, teilweise unerfahrenen Spielern ist ein beeindruckendes Team geworden. Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen.“ Grafing sei für ihn ein „leidenschaftlicher Volleyball-Standort“ und er gerne Teil davon.

Heiko Roth freut sich auf die kommenden Herausforderungen. „Auch in anderen Bereichen der sportlichen Entwicklung und des Umfeldes werde ich versuchen, mich einzubringen“, erklärt der Franke seine Motivation. „Für mich ist er der absolute Wunschkandidat“, betont Teammanager Oswald.

Die Entwicklung der Mannschaft seit Roths Amtsantritt sei „deutlich sichtbar. Er hat für das Team die richtige Mischung aus Trainingsintensität, Wettkampfhärte und Gemeinschaftsgefühl, bringt jeden Spieler weiter und hat damit großen Anteil am sportlichen Erfolg. Gemeinsam mit dem Team hat er den Aufstieg erarbeitet und verdient.“ In der sportlichen Planung ist damit der erste, große Schritt bei Grafings Bald-Zweitliga-Volleyballern getan.

Weitere werden folgen. „Auch der Kader schaut schon sehr gut aus, wir sind Ende März schon extrem weit, aber abgeschlossen ist die Kaderzusammenstellung noch nicht final“, erläutert Oswald. Der TSV werde ein wettbewerbsfähiges Team aufs Feld bringen, ist er sich sicher. Bis 2. Mai muss vor allem aber die Lizenzierung in trockenen Tüchern sein.