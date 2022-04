Zahnarzt, Allstars, Sommerpause

Keine Aktionen mehr auf dem Eis: EHC-Kanadier Lynnden Pastachak ist zum Urlaub bereits wieder in seine Heimat gefolgen. © Foto: Stefan Roßmann

Ein paar Tage in den Osterferien konnten die Nachwuchstalente des EHC Klostersee noch trainieren; Mitte der Vorwoche nun wurden die Kältemaschinen im Grafinger Eisstadion abgeschaltet, die Spielfläche abgetaut.

Grafing – Mitte August und damit eine Woche später als im vergangenen Jahr hat der EHC die Eisbereitung für die nächste Saison geplant. Alle Nachwuchsteams hatten die Möglichkeit genutzt, um sich noch einmal auf Schlittschuhen zu bewegen, in ein paar Altersklassen waren auch noch Turniere oder Freundschaftsspiele verabredet.

Die U7 der Rot-Weißen etwa gastierte am Dienstagnachmittag in Geretsried, mit Dominik Quinlan (beim Team um dessen älteren Spross Ben) an der Bande. Der Klosterseer Bayernliga-Meistercoach ist von der Fachzeitschrift Eishockeynews soeben als „Trainer des Jahres“ gekürt worden, Philipp Hähl räumte den Titel als bester Torhüter der Saison ab.

Absolut „finalbezogen“ wurde vom Portal Bayernhockey.com das Team des Monats März zusammengestellt. Neben zwei Miesbacher Stürmer (Felix Feuerreiter, Patrick Asselin) fanden da Keeper Hähl, Nicolai Quinlan und Felix Kaller als Verteidiger sowie Florian Engel als Angreifer Aufnahme. „Ich freue mich total für die Jungs und ist verdienter Lohn für deren Leistungen“, äußerte sich Headcoach Quinlan.

Die Spieler um Kapitän Bernd Rische haben dieser Tage auch ihren Spind in der Mannschaftskabine geräumt, für die jährlich übliche „Generalüberholung“ in den Sommermonaten. Dazu saßen die EHCler am Dienstagabend auch noch einmal beisammen. Bob Wren besprach sich mit Quinlan und Teammanager Max Kreitmaier im Hinblick auf die Saison 2022/23, bevor er sich am Osterwochenende erst einmal in den mehrwöchigen Urlaub in sein Haus an der Golfküste Floridas verabschiedet.

Lynnden Pastachak flog bereits gestern von München über Frankfurt nach Calgary und von da weiter nach Regina. Dort wird ihn seine Mutter für die noch über zweistündige Autofahrt ins heimische Domizil abholen, erzählte der 25-jährige Kanadier, der mit 65 Punkten (33 Tore und 32 Assists) in 36 Pflichtspielen Top-Scorer der Klosterseer in der „Wahnsinns-Saison“ war. Vielleicht gibt’s dort dann eine kleine Überraschungs-Party durch den auf Sprade-TV immer live dabei gewesenen „Familien-Fanklub“ für den Offensivspieler, der seinen Vertrag beim EHC bereits an Weihnachten vorzeitig verlängert hatte.

Noch vor dem Abflug war Pastachak beim Zahnarzt, nachdem er beim „Wren Hockey Classic“ unglücklich ein Stockende am Schneidezahn abbekommen hatte. „That’s hockey“, war die Situation schnell vergessen. Noch vor dem Trip nach Übersee nutzte der 25-Jährige das schöne Wetter für einen Ausflug in die österreichischen Alpen. „Daheim in Saskatchewan hat es gerade frisch geschneit, über 50 Zentimeter“, berichtete er nach einem Telefonat mit den Eltern. Womit Lynnden Pastachak wohl noch ein paar Tage relaxen kann, bevor er daheim seinen „Sommer-Job“ auf dem Golfplatz als Greenkeeper antritt. ele