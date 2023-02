EHC Klostersee will Zeichen für die Abstiegsrunde setzen

Ein fangsicherer Marinus Schunda ist im Klosterseer Kasten die Grundvoraussetzung für eine gelungene Generalprobe des vermeintlichen Abstiegsduells mit den Landsberg Riverkings. © stefan rossmann

Eishockey Oberliga Süd: EHC Klostersee empfängt am Sonntag um 17.30 Uhr den mutmaßlichen K.o.-Kontrahent Landsberg Riverkings in der Wildbräu-Arena.

Grafing – Noch fünf Hauptrunden-Partien bis zum Beginn der Playdown-Serie in der Oberliga Süd. Nach dem spielfreien Freitagabend ist der EHC Klostersee an diesem Faschingssonntag in der heimischen Wildbräu-Arena gefordert. Um 17.30 Uhr gastieren die Landsberg Riverkings auf Grafinger Eis. Dieses vierte Treffen mit den Lechstädtern in der regulären Saison ist bereits ein Vorbote auf die in drei Wochen startende K.o.-Runde um den Klassenerhalt.

Noch ist die Serie „Best of seven“ zwischen den Rot-Weißen und den Riverkings nicht endgültig festgezurrt, nachdem für den Gast der Ligaerhalt über Platz elf rechnerisch noch möglich ist. Doch selbst bei den Landsbergern richtet man sich dem Vernehmen nach bereits auf dieses Duell ein. Die bisherigen drei Aufeinandertreffen endeten aus EHC-Sicht mit zwei knappen Auswärtsniederlagen und einem deutlichen Heimsieg.

„Das sagt nicht viel aus. Zumeist wird der Ausgang eines Spiels vom Verlauf der entscheidenden Phasen beeinflusst. Die musst du für ein positives Ergebnis auf deine Seite ziehen“, betont EHC-Trainer Dominik Quinlan, der nach ein paar Tagen Bettruhe wegen eines fiebrigen Infekts seit Mittwoch wieder „an Bord“ ist und das Training neben dem Dauerverletzten Fabian Zick auch ohne einige Kranke sowie den angeschlagenen Vitus Gleixner (Rückenprobleme) leitete, der beim Derby-Dreier gegen die Starbulls Rosenheim das goldene Siegtor erzielt hatte.

Während in der Nachbearbeitung „erste Male“ herausgearbeitet wurden, wie etwa das Premieren-Saisonspiel der EHCler ohne Gegentor im 43. Anlauf oder Rosenheims Erstaufführung ohne eigenen Treffer im Auftritt Nummer 42, und in den diversen Online-Foren die Wellen bei den Fans beider Lager ein paar Tage hoch schwappten, ging man bei den Klosterseern („Unglaublich und unvergesslich, aber jetzt geht‘s um die nächste Aufgabe“) wie auch den Starbulls schnell zur Tagesordnung über.

„Ich denke nicht, dass es an unserer Einstellung lag, wir waren an diesem Tag einfach nicht gut genug. Das Spiel war sehr zerfahren und wir hatten unsere typische Torschusspanik, je länger die Sache lief und wir nicht getroffen hatten“, bewertete Allrounder Maximilian Vollmayer, einst in Grafing ausgebildet und inzwischen Teamleader bei den Starbulls, das Derby in der Nachbetrachtung.

Im anstehenden Vergleich der beiden Kellerkinder der Oberliga Süd trifft der Treffer-schwächste Angriff auf die durchlässigste Defensive. Der EHC weist mit nur 75 Einschüssen ins gegnerische Gehäuse die magerste Offensivbilanz aus, die Riverkings sind mit 227 Gegentoren die Schießbude der Spielklasse. Es gehe im Hinblick auf die Playdowns darum, ein Zeichen zu setzen, erklärte Headcoach Quinlan. Eine Leistung ähnlich wie die eine Woche davor, wäre wohl das beste Statement. ele

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.