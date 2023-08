Kreisliga-Start: Zeit für den richtigen Wettkampf

Teilen

Als Taktgeber der Eber rät TSV-Trainer Timur Tepedelen (links) seinen Spielern um Angreifer Moritz Eglseder den Schwung aus der Generalprobe mitzunehmen. © SRO EBERSBERG

„Dort ist es immer kompliziert“, sagt Ebersbergs Trainer Timi Tepedelen vor dem Kreisliga-Gast- und Auftaktspiel seines TSV beim ATSV Kirchseeon am Samstagnachmittag (17 Uhr).

Kirchseeon – „Der Rasen in Kirchseeon ist frisch. Wir sind bereit und freuen uns auf ein Topspiel“, bewirbt Kirchseeons Trainer Günther Lehner das anstehende Heimderby am ersten Spieltag in der Kreisliga 3 (München) gegen den TSV Ebersberg. Für beide Teams steht am heutigen Samstagnachmittag um 17 Uhr das das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 an. „Es wird ein heißer Kampf. Kirchseeon ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Es ist immer schwierig, dort zu bestehen“, weiß Lehners Gegenüber Timur Tepedelen.

„Aber wenn ich an das Abschlusstraining zurückdenke, dann kann ich sagen, dass meine Jungs brennen. Da war richtig Dampf in unserer Einheit. Mal sehen, was sie nun abliefern werden im Kirchseeoner Hexenkessel“, weiß Ebersbergs Trainer um die Heimstärke des ATSV.

„Dort ist es immer kompliziert. Aber wir wollen den Schwung aus unserem Testspielerfolg gegen Solln nun mitnehmen. Es wird Zeit, dass der richtige Wettkampf nun endlich losgeht“, sagt Tepedelen rückblickend auf die mehrwöchige Vorbereitungszeit.

Kirchseeon muss drei Leistungsträger ersetzen

Auch die Gastgeber blicken dem Saisonauftakt gespannt entgegen. Coach Lehner weiß, worauf es ankommen wird. „Es ist nun wichtig, am besten zügig in den Rhythmus zu kommen und es wäre toll, wenn wir gleich mit einem Sieg starten würden.“ Gegen den TSV Ebersberg muss Lehner drei Leistungsträger ersetzen. Simon Ohlberger und Lukas Alberter fehlen verletzungsbedingt. Danny Hahne weilt noch im Urlaub.

Maximilian Hotz hat es dagegen rechtzeitig zurück geschafft. „Wir gehen mit einem 16-Mann-Kader in das Spiel und werden trotz der Ausfälle eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen“, so der Fußballlehrer des ATSV. „Mit unserer letzten Trainingswoche sind wir zufrieden. Wir fühlen uns gut vorbereitet“, lässt Lehner wissen. So ganz traut der erfahrene Coach dem Braten allerdings nicht.

Wo geht die ATSV-Reise diese Saison hin? Im „Idealfall“ beginnt sie für Günther Lehner mit einem Heimsieg. © SRO EBERSBERG

„Wo wir wirklich stehen, wissen wir erst am Samstag. Ebersberg ist ein Gegner, der uns letztes Jahr nicht so sehr gelegen hat“, spielt Lehner auf die drei Pflichtspielniederlagen aus der vergangenen Saison in Liga und Pokal an.

„Auswärts waren es zwei klare Angelegenheiten. Die Partie zu Hause war knapp. Ich hoffe, dass wir ein ebenbürtiger Gegner sein können. Wir möchten den Ebersbergern Paroli bieten und sie im Idealfall schlagen“, hofft Lehner auf einen besseren Saisonauftakt als in der vergangenen Spielzeit, als sich die Kirchseeoner zum Auftakt im Derby gegen Zorneding geschlagen geben mussten.

Im Duell mit dem TSV Ebersberg dürfte es erneut umkämpft zur Sache gehen. Beide Seiten sind gewillt, zum Start in die Saison ein Zeichen zu setzten. Der Rasenplatz an der Kirchseeoner Sportanlage ist laut Günther Lehner bestens präpariert. Ob beide Teams das auch sind, wird sich am Samstagabend zeigen.