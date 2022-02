Zimmermann nicht in Wunschform

Christian Zimmermann aus Landsham wartet heuer weiter auf Leistungen jenseits der 20-m-Marke. © Stuffer

Beim 16. internationalen Kugelstoßmeeting im sächsischen Rochlitz bei Chemnitz ist der Landshamer Christian Zimmermann (27) nicht auf seine gewünschte Top-Weite gekommen.

Landsham - So ganz rund läuft es bei Deutschlands längstem Kugelstoßer noch nicht. 20 Meter und mehr stehen heuer auf seinem Wunschzettel. Hauptaugenmerk hat er in dieser Saison bislang immer vor allem auf die Leistung gerichtet, deshalb verzichtete der Leichtathlet des Kirchheimer SC auf seinen sicheren bayerischen Titel und auch auf eine mögliche Medaille bei den Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt. Trainiert hat der bärenstarke Hüne mächtig dafür, allerdings konnte er es technisch im Wettkampf bislang einfach nicht umsetzen.

Auch in Rochlitz lief es für Zimmermann nicht: Mit 18,56 Metern belegte er nur den fünften Rang in einer guten Konkurrenz, die er normal fest im Griff haben müsste. Den Sieg sicherte sich deshalb der Portugiese Tsanko Arnaudov (19,33 m) vor Valentin Moll (LC Rehlingen/19,13 m). Davor bei einem Meeting im tschechischen Kladno landete der Landshamer zudem auf Rang sechs (19,12). Den Sieg sicherte sich der Norweger Marcus Thomsen (20,85).

In der aktuellen deutschen Jahresbestenliste führt nach wie vor Simon Bayer vom VfL Sindelfingen (20,06 m) vor Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein (19,72). Mit 19,38 Metern bleibt Zimmermann nun vorerst auf dem dritten Rang. Bei den kommenden Wettkämpfen muss er sich gewaltig strecken, um in die Medaillenränge zu kommen, denn bereits am Wochenende, 26./27. Februar, wird es sicherlich schwerer bei der Hallen-DM in Leipzig. (sl)