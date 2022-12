Tennis: Zornedinger siegt im Kampf gegen Klima und indische Konkurrenz

Rückhand mit viel Schwung: Florian Hennig (TC Zorneding) gewann seinen ersten ITF-Turniertitel. Foto: privat © privat

Noch vor dem Jahreswechsel hat Tennisspieler Florian Hennig vom TC Zorneding einen Erfolg auf internationaler Bühne feiern können. Dem 36-Jährigen gelang in Pattaya (Thailand) auf der ITF Masters Tour der große Wurf.

Zorneding – Hennig spielte sich in der Kategorie der Herren 35 zum Titel und sammelte dadurch wertvolle Punkte für die ITF-Weltrangliste der Jungsenioren.

„Ich bin Mitte Oktober für eine zweimonatige Reise nach Südostasien aufgebrochen. Meine Schläger hatte ich im Gepäck. Da hat sich meine Teilnahme am Turnier in Pattaya angeboten“, erklärte Hennig, der für das Tennis-Event kurzfristig aus Bali angereist war. „Es war mein erstes Turnier außerhalb Europas. Ich durfte tolle Leute kennenlernen – und da es auch sportlich gut lief, habe ich quasi nur schöne Erinnerungen. Es war eine besondere Erfahrung“, zog Hennig ein positives Fazit.

Auf seinem Weg zum Turniersieg bekam es die Nummer eins der Herren 30-Landesligatruppe des TCZ ausschließlich mit Gegnern aus Indien zu tun. „In ihrem Heimatland gibt es nur wenige ITF-Turniere. Deshalb waren viele indische Spieler am Start. Thailand ist ja nicht weit entfernt und für sie ging es um wichtige Punkte, um sich für die anstehende Weltmeisterschaft zu qualifizieren.“

Aber der Zornedinger machte den Plänen seiner indischen Konkurrenten Runde für Runde einen Strich durch die Rechnung. Im Viertelfinale stand der amtierende Bayerische Meister (H30) über drei Stunden auf dem Platz und rang seinen Gegner in drei Sätzen (6:3, 4:6, 6:0) nieder. Nach dem Halbfinalerfolg gegen die Nummer drei der Setzliste (6:4, 6:3) kam es im Endspiel zum Duell mit Pradeep Pant, dem aktuellen Aushängeschild Indiens bei den Herren 35. Pant hatte zuvor den topgesetzten Franzosen Pierre Sequier aus dem Turnier geworfen und ging mit einer Bilanz von 26 gewonnen Partien am Stück ins Finale.

„Ich hatte ihn beobachtet und zuvor auch mit ihm trainiert. Er ist ein sehr konstanter Spieler, macht kaum Fehler von der Grundlinie. Ich wollte ihm keinen Rhythmus geben“, gewährte Hennig Einblicke in seine taktische Herangehensweise. Der Matchplan ging auf. Der Zornedinger konnte sich auf seinen Aufschlag verlassen, dominierte die Ballwechsel und ging mit 6:4 und 6:2 in den Sätzen als Sieger vom Hartplatz. „In jeder Runde war es auch ein Kampf gegen die klimatischen Bedingungen. Es war heiß und die Luftfeuchtigkeit war enorm. Das war schon eine große Herausforderung für mich“, gestand Flo Hennig. „Aber ich hatte auch das nötige Glück auf meiner Seite und ich war sehr dankbar über einen spielfreien Tag vor dem Finale.“

Durch den Erfolg kletterte der Jungsenior des TC Zorneding auf Position 21 in der ITF-Weltrangliste (H35) und sicherte sich eine gute Ausgangsposition für das nächste große Ziel: „Ich spiele mit dem Gedanken, auch bei der WM in der Türkei Ende März an den Start zu gehen.“ Dann kommt es möglicherweise zu einem Wiedersehen mit dem einen oder anderen nun bekannten Gesicht seines unvergesslichen Premierenturniers in Pattaya. ez/ola