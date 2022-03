Zu viel Aßlinger Leerlauf im Spitzenspiel

Von: Olaf Heid

Viel Kampf, wenig Finesse: Aßlings Kicker (rot, v.l.) mit Florian Huber, Max Heininger und Yannick Lampl. © Foto: Stefan Roßmann

Im ersten Heimspiel nach der Winterpause haben die Fußballer des TSV Aßling einen Dämpfer im Aufstiegskampf schlucken müssen. Gegen den Mitkonkurrenten SV Forsting-Pfaffing unterlag die Elf von Trainer Aleksandar Dimitrijevic mit 0:1 (0:1) und ist damit von Rang eins auf vier abgerutscht.

Aßling – „Unser Spiel war zu fahrig. Wir haben zu viele Fehler gemacht“, bedauerte TSV-Abteilungsleiter Daniel Corlik. Man sei in einem schwachen Spiel nicht wie ein Aufstiegskandidat aufgetreten und habe erst in der letzten halben Stunde mehr Angriffsdruck entfalten können, dann aber mehrfach an Gästetorhüter Seppi Egglmeier gescheitert. „Man hat das Gefühl gehabt, wir hätten noch eine halbe Stunde länger spielen können und kein Tor geschossen.“ Auch Forsting fiel nicht viel ein. Das Gegentor durch Max Haneberg fingen sich die Aßlinger bezeichnenderweise nach einer Ecke ein (29.).

Nach dem Spiel seien alle nun enttäuscht, so Corlik, „aber wir müssen nach vorne schauen“. Die Lage in der A-Klasse 3 (Inn/Salzach) ist weiterhin spannend. Zwischen dem neuen Primus Aschau II und Platz sechs liegen nur vier Zähler. „Wir kriegen jedes Wochenende eine neue Chance, im nächsten Spiel brauchen wir einen Sieg, um den Anschluss zu halten.“ ola

Aßling: Jon. Mertl, Pe. Kagermeier, Seb. Kerschbaumer, A. + F. Huber, Höge, Lampl, Stacheter, Hackenberg, Heininger, Graupe; Hupfauer, Jac. Mertl, Ma. Kagermeier, Kuklok.