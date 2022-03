Zu viele Pfiffe gegen das Schlusslicht

Von: Olaf Heid

Die Volleyballer des TSV Grafing warten weiter vergeblich auf einen Hoffnungsschirmer in der 2. Bundesliga. In Delitzsch unterlagen sie mit 0:3 und haderten mit dem Schiedsrichter.

Delitzsch/Grafing – Das erhoffte Erfolgserlebnis ist für Grafings Volleyballer ausgeblieben. Beim GSVE Delitzsch setzte es für das Zweitliga-Schlusslicht am späten Sonntagnachmittag die nächste, bittere Enttäuschung. Nach 115 Spielminuten stand unterm Strich für den TSV eine 0:3-Niederlage (17:25, 23:25, 19:25), die den Abstieg in die 3. Liga wieder ein Stückchen näher bringt.

Bevor der Grafinger Tross am Morgen die knapp 500 Kilometer Fahrtstrecke aufnehmen konnte, gab es für Coach Benedikt Doranth zwei Hiobsbotschaften. Denn mit Außenangreifer Daniel Kirchner und Moritz Schnödt fielen der Mannschaft gleich zwei Spieler aufgrund Corona-Verdacht aus. „Sie sind sicherheitshalber daheim geblieben“, erklärte TSV-Teammanager Johannes Oswald.

Es sollte nicht die letzte Hiobsbotschaft an diesem Spieltag für die Bärenstädter werden. Zwar war man bereits um 13.30 Uhr in Delitzsch angekommen, doch die Partie um 16 Uhr verzögerte sich um 30 Minuten. Der Grund: Der eingeteilte 1. Schiedsrichter war nicht erschienen, so dass kurzfristig Ersatz geordert werden musste. Der als zweite Referee vorgesehene Mann rückte schließlich auf und zog sich im Laufe der Begegnung immer wieder den Unmut der Grafinger Gäste zu.

„Er hat unglaublich schlecht gepfiffen“, musste sich Oswald, der eigentlich als besonnener, ruhiger Funktionär gilt, auch nach der Partie noch aufregen. „An ihm alleine lag es zwar nicht, wir haben selber genügend Fehler gemacht. Aber er hat uns aus dem Spiel genommen.“

Die TSV-Volleyballer haderten des öfteren mit Entscheidungen des Unparteiischen. „Er hat Bälle ausgegeben, die klar drin waren. Und bei uns hat er immer wieder technische Fehler abgepfiffen“, während die Delitzscher unbehelligt geblieben seien, meinte Oswald. Jannik Birkholz hatte auch einen kleinen Disput mit dem Mann auf dem Schiri-Stand und kassierte im ersten Satz eine Rote Karte dafür, also einen zusätzlichen, kampflosen Punkt für die Gastgeber.

In Durchgang eins hatten die Grafinger bereits zu diesem Zeitpunkt – es stand 12:14 – eine 7:6-Führung hergegeben und den Spielfaden verloren. Aus einem 12:15 wurde ein 16:24. Der Tabellensiebte Delitzsch nutzte den zweiten Satzball zum 1:0.

Immerhin, daran zerbrachen die Doranth-Mannen nicht, sondern kämpften leidenschaftlich um den zweiten Abschnitt. Der TSV lag mit 18:17 noch in Front, ehe in der Crunchtime die Hausherren das Quäntchen Glück und eine weitere „ärgerliche“ Schiedsrichterentscheidung zu ihren Gunsten hatten (23:25). Nach dem Satzverlust ging es dann aber zügig zu Ende. Das 17:25 nur 24 Minuten später bedeutete die 0:3-Pleite, die Zweitligist Grafing wieder einen Funken Hoffnung raubt. Zur Frustbewältigung gab es hinterher für alle dann erst mal Pizza.

Grafing: Marco Vogel, Florian Krenkel, Philipp Küchenhoff, Korbinian Hess, Jannik Birkholz, Noah Henkel, Tim Aust, Paul Koch, Johannes Becker, Luis Wieser, Marvin Primus.