Zu viele Strafen, zu wenig Tore: EHC Klostersee hadert mit Lindau-Pleite

Knapp vorbei: Kanadier Lynnden Pastachak (in Rot) ärgerte sich über die vergebene Chance. Er blieb torlos. © sro

Abschlussschwäche kostet den EHC Klostersee auch gegen Lindau Punkte in der Eishockey Oberliga Süd.

Grafing – Statistiken geben auch im Eishockey nicht immer die ganze Wahrheit wieder, sie lügen aber nicht. Mit einem knappen Zweier-Schnitt pro Spiel weist der EHC Klostersee beim Torabschluss in der Oberliga Süd die mit Abstand schlechteste Bilanz aus. Die vergangenen beiden Partien der Grafinger drückten den Durchschnitt weiter.

Nach dem einen erfolgreichen Einschuss im ungleichen Duell beim Spitzenreiter in Weiden (1:6) gelang den Rot-Weißen am Sonntagabend in der Wildbräu-Arena gegen die Lindau Islanders auch nur ein Treffer. Die Chancen dazu waren beim 1:2 nach Verlängerung insbesondere im Schlussdrittel da, weshalb auch EHC-Cheftrainer Dominik Quinlan mit dem Teilerfolg nur bedingt zufrieden war: „Die Abschlussschwäche ist zweifelsohne ein Thema.“

Ohne Tore von unseren ausländischen Verstärkungen ist es schwer.

Auf dem Schläger hatte den Siegtreffer zwei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit Lynnden Pastachak, der bereits den Torhüter ausgespielt, dann den Puck aber knapp neben den Pfosten gesetzt hatte. Dem Kanadier, der Mitte des zweiten Drittels bereits einen Alleingang nicht nutzen konnte, fehlt in solchen Situationen wie auch die beiden anderen EHC-Imports Jordy Stallard und Vili Vesalainen derzeit Kaltschnäuzigkeit und wohl auch Selbstvertrauen. „Ohne Tore von unseren ausländischen Verstärkungen ist es schwer“, weiß Headcoach Quinlan. Beide Klosterseer Tore am Wochenende hatte die dritte „Arbeiter“-Reihe erzielt.

Ein weiterer Faktor waren wie schon in Weiden die Strafzeiten – ohne dass man den Schiedsrichter in die Pflicht nehmen konnte. In Grafing trafen die Gastgeber mit über 500 Minuten auf der Sünderbank und damit ligaweit den meisten auf die Islanders, den mit weniger als 200 Strafminuten fairsten Süd-Oberligisten.

Die Gäste vom Bodensee rangieren zwar in der aktuellen Oberliga-Reihung auf Platz elf und nur zwei Ränge besser als der EHC, liegen in der Powerplay-Wertung aber im Spitzenfeld. Entsprechend fielen die beiden Lindauer Treffer auch in Überzahl. „Wir haben in Unterzahl insgesamt gut verteidigt, aber eben einige dumme Hinausstellungen zu viel geschluckt“, bedauerte Grafings Coach Quinlan.

Der Ausgleich resultierte zwar aus einem Sonntagsschuss, aber Klostersee war im letzten Drittel klar besser. Glück für uns, dass es in die Verlängerung gegangen ist.

Ein Dorn im Auge seien ihm vor allem die unnötigen Fouls in der Angriffszone. Dass das 1:2 in der Overtime 41 Sekunden vor dem Ende aus stark abseitsverdächtiger Position fiel, war nur eine Randnotiz. „Schade, dass wir aus dem starken letzten Drittel nicht mehr Kapital schlagen konnten und es dann auch nicht ins Penaltyschießen geschafft haben“, so Quinlan.

EVL-Coach John Sicinski konnte mit der Ausbeute leben, nicht aber mit der Leistung seines Teams: „Das war heute nicht schön anzuschauen. Vor allem offensiv war nicht viel geboten. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, waren im Angriff aber letztlich harmlos. Der Ausgleich resultierte zwar aus einem Sonntagsschuss, aber Klostersee war im letzten Drittel klar besser. Glück für uns, dass es in die Verlängerung gegangen ist.“ ele

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.