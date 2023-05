Zünftiger Süd-Schlager in der A-Klasse 3

Von: Julian Betzl

Antritt mit Folgen: Für Aßlings (schwarz) Maximilian Lampl ist die Saison seit diesem Auftritt gegen Rechtmehring (weiß) gelaufen. Wegen einer Sprunggelenkverletzung verfolgt der TSV-Angreifer das Derby gegen Emmering nur als Zuschauer. Überraschung für Mütter, Bierpreise in der Verlosung © sro

Abstiegsbedrohter TSV Emmering II steht bei den Aßlinger Nachbarn vor dem Fußball-Klassiker im Landkreissüden unter Zugzwang.

Aßling/Emmering – Es ist eines dieser Fußballspiele, die eigentlich keiner großen Einleitung oder Ankündigung bedürfen. Schließlich weiß in den beiden fußballverrückten Nachbarorten im Landkreissüden ohnehin so gut wie jeder Bescheid, wann und wo sich Aßlinger und Emmeringer auf ein Lokalderby treffen. Ganz gleich ob bei den Bambinis oder eben bei den Herren. Also, im Sinne der Chronistenpflicht: Am Sonntag steigt auf dem Aßlinger Büchsenberg um 15 Uhr das Rückspiel der Herrenkicker in der A-Klasse 3, TSV Aßling gegen den TSV Emmering II.

„Freilich immer was Besonderes und im Landkreis immer noch das bekannteste Derby“, findet jedenfalls Manuel Sedlmaier, der die Gästemannschaft gemeinsam mit Daniel Kelsch trainiert und selbst auf jahrzehntelange Expertise den „Süd-Gipfel“ betreffend zurückblickt. Sein Aßlinger Pendant ist Sedlmaier aber dann doch nochmal fast doppelt so viele Derby-Erfahrungen voraus. „Natürlich ist das nicht mehr ganz so intensiv wie früher, die Jungs sind ja teilweise untereinander gut befreundet; aber es ist immer noch eine hoch emotionale Angelegenheit“, weiß Klaus Sigl.

Der 61-Jährige, der in der Winterpause den Trainerstab von Aleksandar Dimitrijevic übernommen hat, war jahrelang Vereinsvorsitzender und Jugendtrainer der Aßlinger, kennt daher auch einige seiner ehemaligen Schützlinge noch gut, die am Sonntag in grün-weißen Trikots am „Bixe“ auflaufen werden. „Da ist bei Emmering nix Überraschendes dabei. Das ist eine Mannschaft mit ein paar richtig fitten Leuten drin, die viel über Wille und Kampf kommt. Schade, dass gerade jetzt für ein paar meiner wichtigen Jungs die Saison verletzungsbedingt schon gelaufen ist.“

Überraschung für Mütter, Bierpreise in der Verlosung

Inzwischen sei die Aßlinger Personaldecke in so ziemlich allen Mannschaftsteilen merklich ausgedünnt. „Aber ich weiß auch, dass auch die Emmeringer auf dem Zahnfleisch daher kommen“, glaubt Sigl in den letzten Wochen eine interessante Beobachtung bei der Gegneranalyse gemacht zu haben: „An der Aufstellung ihrer Ersten habe ich gemerkt, dass sie sich intensiv aufs Derby vorbereiten und geschaut haben, Spieler freizuschaufeln.“

Eine Einschätzung die Sedlmaier nicht teilt. „Freischaufeln wird schwierig, wenn sich der eine oder andere eben einfach verletzt. Für uns geht es gerade aber nicht so sehr ums Derby, sondern gegen den Abstieg. Da heißt es beim Blick auf die Tabelle in jedem Spiel: punkten, punkten, punkten.“ Was wiederum der Derbybrisanz grundsätzlich ja nicht abträglich ist.

Emmerings Gipfel-Generalprobe ist am Donnerstagabend im Auswärtsspiel gegen den VfL Waldkraiburg II allerdings mit 1:5 misslungen. Lieferten die Gäste im ersten Spielabschnitt noch einen konzentrierten Auftritt ab und konnten das frühe 0:1 (5.) durch Martin Breu (21.) egalisieren, so ging es rund um die Halbzeitpause rasant dahin. Dem 1:2-Pausenrückstand (39.) folgten binnen acht Minuten drei weitere VfL-Treffer (53., 55., 61.) und damit die Entscheidung.

Nur ein Zähler trennt die Pfarrbächer aktuell von den Abstiegsrängen, weshalb die Südschlager-Statistik – ein 1:1-Remis im Hinspiel, zwei 0:1-Niederlagen in der Vorsaison – als Motivationshilfe schon kaum mehr ins Gewicht fällt. „Das Gute ist, dass wir es noch aus eigener Kraft schaffen können“, sagt Sedlmaier.

Und wie reizvoll es sein kann, die Dinge selbst gestalten zu können, weiß Klaus Sigl nur zu gut. „Nur mit draußen sitzen und schimpfen ändert man ja nix!“, habe er sich im Vorlauf seiner neuen Traineraufgabe (auch bei so manchem Derby) gedacht. „Für uns geht es jetzt ja nicht mehr drum, vorne mitzudoktern, sondern unser neues Spielsystem, das auf extremem Angriffspressing mit einem hohen Grad an Risiko basiert, auf den Weg zu bringen.“ Nach der Sommerpause wolle man dann „voll angreifen“.

Ob es dann für die Büchsenberger und Emmeringer ein weiteres Gipfeltreffen droben am „Bixe“ gibt, wird sich erst an den kommenden beiden Wochenenden herausstellen. Aufgelöst wird dagegen schon am Sonntagnachmittag, um welche „kleine Überraschung“ es sich handelt, die sich die Aßlinger für alle Mütter unter den Derbybesuchern ausgedacht haben. Für weitere Unterhaltung soll eine Verlosung mit Bierpreisen vom Wildbräu und eine Halbzeiteinlage sorgen. Am Grill wird unter anderem Pulled Pork angeboten. Es ist also angerichtet, für einen zünftigen Süd-Schlager.