Umgebauter Waldsportpark als Zugpferd für den Leichtathletik-Standort Ebersberg

Von: Julian Betzl

copy-of-ebe-waldsportpark_einweihung_02.jpg © SRO EBERSBERG

Leichtathletik-Elite zeigt sich bei Stadioneröffnung im Waldsportpark beeindruckt und in Form.

Ebersberg – Erst die Pandemie, dann der Stadionumbau. Hinter der Trainings- und Wettkampfgemeinschaft der Leichtathletikabteilungen aus Ebersberg und Grafing, kurz LG 90, liegen speziell im Bereich der Nachwuchsausbildung und -förderung schwierige Jahre. Für Abteilungsleiter Kai Cardinal war es am vergangenen Sonntag also eine echte Wohltat, den lang ersehnten Eröffnungswettkampf im umgebauten Waldstadion frei zu geben.

„Das war echt atemberaubend“, fand der LG90-Funktionär neben der nagelneuen Wettkampfkulisse im Waldsportpark auch viel Gefallen am hochklassigen Teilnehmerfeld, das der Einladung zur Stadioneröffnung gefolgt war. „Wir haben im Vorfeld die Landes- und Kadertrainer angeschrieben, ob sie bereit wären, mit ihren Athleten zu kommen. Daher ein großer Dank an die Stadt Ebersberg, dass sie mit den umfassenden Renovierungen so gut im Zeitplan war.“

Die 400-Meter-Tartanrundbahn glänzte in einem frisch sanierten Rot und die komplett neu errichteten Sprung- und Stabhochsprunganlagen luden genauso wie die neue Wurfanlage die 123 gemeldeten Sportlerinnen und Sportler sogleich zu neuen Bestleistungen ein. „In jeder Disziplin hatten wir eine derart große Leistungstiefe, die sogar einige Qualifikationszeiten für Deutsche Meisterschaften hervorgebracht hat“, schwärmte Kai Cardinal beispielsweise davon, die internationale Diskus-Klasse eines Christian Zimmermann einmal live in Ebersberg erlebt zu haben. Der Landshamer Kaderathlet schleuderte sein zwei Kilogramm schweres Sportgerät auf eine neue Saisonbestleistung von 55,39 Meter aus dem Ring heraus – „Wahnsinn!“.

Nagelneue Anlagen für Kugel, Speer, Diskus und Stabhochsprung

Nicht minder angetan von einigen bemerkenswerten Tagesleistungen zeigten sich laut Cardinal auch die vielen Stadionbesucher und die anwesende lokale Polit-Prominenz. Einen Speerwurf auf knapp 70 Meter (Jakob Eberler, LG Landkreis Roth) sieht man eben auch nicht alle Tage. Dem U20-Kugelstoßer (6 kg) Georg Harpf (LG Stadtwerke München) gelang sogar das Kunststück, womöglich eine kleine Nachbauphase an der 18 Meter langen Standardanlage einzuleiten. Denn mit seiner Siegerweite von 18,91 m überwarf er kurzerhand die Begrenzung. „Das war sehr beeindruckend. Ich habe danach schon mit dem Vorstand des TSV Ebersberg, Martin Schedo, darüber gesprochen, dass wir die Anlage um ein, zwei Meter nach hinten aufschütten müssten, wenn in Zukunft öfter Athleten auf internationalem Niveau hier unterwegs sind“, verriet Kai Cardinal.

Denn für die LG 90 Ebersberg-Grafing sind zwar auch in ihrem neuen Leichtathletik-Schmuckkästchen natürliche Grenzen gesetzt – so kann man mit nur vier statt den sechs vorgeschriebenen Bahnen auf der 400-Meter-Strecke weder nationale noch Landesmeisterschaften für Mehrkämpfer ausrichten. Doch große Wettkämpfe für nationale und internationale Spezialisten, beispielsweise in den Wurfdisziplinen, hält Kai Cardinal unter den modernisierten Rahmenbedingungen künftig öfters für möglich. „Das ist ja immer auch Werbung für den Verein und die Anlage und kann außerdem ein Zugpferd für die Nachwuchsabteilung sein. Denn solche Athleten´kommen ja nur, wenn die Anlage auch was taugt.“

Wie die Stadioneröffnung nun gezeigt hat, ist das eindeutig der Fall. Abgeschieden, durch die Waldumrandung vergleichsweise extrem windstill und jetzt auch in puncto Equipment und Einrichtung mit Wettkampfbüro, Catering, Material- und über 200 Quadratmeter großem Mehrzweckraum auf Spitzenniveau ausgestattet. „Jetzt haben wir alles, um vernünftige Leichtathletik machen zu können“, habe er von den Auswahltrainern, Besuchern und Athleten ausschließlich großes Lob für die Anlage und Organisation erhalten, berichtete der Abteilungsleiter der LG 90.

Bedauerlich sei lediglich der schwere Regenschauer gewesen, der den Stabhochsprungwettbewerb der Männer in der heißen Phase vorzeitig bei aufgelegten 4,40 m beendete. Einen kleinen Zukunftswunsch äußerte Kai Cardinal dann doch noch, als er auf die Ergebnismeldung in Echtzeit vor Ort zu sprechen kam. „Ich würde mir wünschen, dass der Waldsportpark komplett mit WLAN ausgeleuchtet wird, um die einzelnen Stationen technisch miteinander zu vernetzen.“

Die dafür nötigen Zeitmessanlagen und Videowalls könne man dann – wie bei der Stadioneröffnung auch – vom Landesverband BLV anmieten. Dort tauchte im Nachwuchsbereich der Name eines Lokalmatadors gleich zweimal auf den vordersten Plätzen auf: LG90-Talent Laszlo Molnar wurde mit dem Diskus in der M14 Zweiter (33,50 m) und gewann im Kugelstoßen (13,73 m).

Besonders zahlreich und erfolgreich trat der Ausrichter in der weiblichen U18 an. So belegten Marisa Blüm (27,48 m), Anne Lionis (25,26 m) und Sophia Vogl (22,17 m) im Speerwurf die Plätze zwei bis vier. Blüm (2.) und Simone Breu (3.) standen bei den Kugelstoßerinnen auf dem Podest, Lionis (2.) und Vogl (3.) bei den Stabhochspringerinnen.

Niklas Lang überzeugte bei den U18-Junioren mit Rang zwei im Speerwurf (41,18 m) und Kugelstoßen (2., 11,24 m). Für die LG Sempt feierte Andreas Gröninger zwei U18-Siege im Diskus (43,36 m) und mit der 5-Kilo-Kugel (14,05 m).

Alle Disziplinen und Ergebnisse unter ladv.de/veranstaltung/detail/25710/Stadioneröffnung-Waldsportpark-Ebersberg.htm