Zwei Klosterseer im Bayern-Dress

Eishockey

Grafing – Lasse Dietzschold und Bartholomäus Oswald, die U 13-Goalies des EHC Klostersee, haben es erneut in den Eishockey-Kader des Bayerischen Eissport-Verbandes für ein internationales Turnier geschafft. Dieses Mal ging die Fahrt in die Schweiz nach Prato Sornico. Die Bayern-Auswahl war hier mit zwei Teams vertreten und trat zusammen mit zwei weiteren Schweizer Auswahlmannschaften aus Graubünden und Tessin zum Wettkampf an.

Jeder spielte gegen jeden im Modus 3 x 15 Minuten, wobei die Bayernteams jeweils gegen eine Schweizer Team doppelt spielen musste. Damit standen in den drei Tagen vier Spiele an. Da im Gegensatz zu den Regeln im bayerischen Eishockey der U 13 in diesen internationalen Turnieren bereits Körperchecks erlaubt sind, mussten sich die Kinder auf härtere Spiele einstellen. Das Team Bayern 1 – mit Lasse und Bartholomäus als sicherer Rückhalt – sicherte sich am Ende den Turniersieg vor Graubünden und Team Bayern II. Schlusslicht waren die Tessiner. ez