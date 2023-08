Zwei Meter zu kurz: Speerwerfer Schmid verpasst EM-Finale

Die ersten Schritte im Nationaltrikot waren bei Gegenwind keine einfachen für Florian Schmid. Erst im dritten Quali-Versuch deutete der Semptler sein Potenzial an. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tobias Lackner

Das Semptler Speerwurf-Talent Florian Schmid ist nach der Qualifikationsrunde bei der U20-EM in Jerusalem ausgeschieden. Gescheitert ist der 18-Jährige bei seinem Debüt im Nationaltrikot aber nicht.

Anzing/Jerusalem – Eine Kadernominierung für die U20-Europameisterschaft hatte Florian Schmid in der Saisonvorbereitung nach eigener Aussage überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Dann schickte die eigene Leistungsexplosion im Frühsommer den 18-jährigen Speerwerfer von der LG Sempt eben doch mit der Deutschen Nationalmannschaft auf die Reise nach Jerusalem.

Und bereits am ersten Tag der europäischen Titelkämpfe ging es im Givat-Ram Stadion für den Semptler um den Einzug ins Finale der zwölf besten Speerwerfer. Zwar bescheinigte Nachwuchs-Bundestrainer Jonas Bonewit nach dem Qualifikationswettkampf seinen Schützlingen, recht gut mit dem Gegenwind zurechtgekommen zu sein, doch tat sich Florian Schmid damit zunächst schwer.

In den ersten beiden Durchgängen stellte er den Speer zu steil an und blieb deutlich hinter den Top-Werfern seiner Quali-Gruppe zurück. Lediglich eine Chance, ein Versuch blieb dem 18-Jährigen damit übrig, um auch nur in die Nähe der direkten Qualifikationsweite von 74,50 Meter zu kommen und eine reelle Chance auf den Finaleinzug zu wahren.

Während sich sein Nationalmannschaftskollege und amtierender Vize-Weltmeister Max Dehning aus Leverkusen mit 73,05 m bereits nach seinem ersten Versuch entspannt zurücklehnen konnte, musste Florian Schmid im dritten also nochmal aufs Ganze gehen.

Ich denke, dass es auch unabhängig von der Leistung wichtig ist, bei so einem großen Wettkampf Erfahrung gesammelt zu haben.

Eine letzte Fehlerkorrektur und den vielleicht entscheidenden Hinweis holte sich der Semptler vor seinem letzten Versuch bei Bundestrainer Jonas Bonewit ab. „Der Trainer hat mir gesagt, ich habe alles gleichzeitig durchgezogen bei der Technik, deshalb habe ich versucht, mir mehr Zeit zu lassen. Das ist mir nicht ganz gelungen, aber es war besser als bei den anderen Würfen“, erklärte Schmid nachdem er sich immerhin noch auf 64,55 m hatte steigern können.

Von den 68,11 m Saisonbestweite, die Schmid vor zwei Monaten in Mannheim rausgefeuert hatte, war er dennoch ein gutes Stück entfernt. Und auch in Jerusalem „haben am Ende schon zwei Meter fürs Finale gefehlt“, musste er konstatieren. „Also nicht Welten, aber schon ein Stück.“ In seiner Gruppe reichten die 64,55 m zwar noch für Rang sieben, doch die nachfolgende Gruppe warf in der Breite deutlich weiter, sodass Florian Schmid im Endklassement bis auf Rang 16 durchgereicht wurde – vier Plätze hinter seinem großen, persönlichen EM-Ziel.

„Im Finale bin ich leider nicht dabei. Aber es war natürlich ein super Erlebnis und ich denke, dass es auch unabhängig von der Leistung wichtig ist, bei so einem großen Wettkampf Erfahrung gesammelt zu haben“, hielt sich die Enttäuschung bei Florian Schmid mit ein paar Stunden Abstand schon wieder in Grenzen. Nun wolle er den Rest seiner aufregenden Reise nach Jerusalem nutzen, um seine Nationalmannschaftskollegen und -kolleginnen bei ihrer Medaillenjagd anzufeuern.