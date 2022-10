Beim FC Eitting geht es wieder rund

Lob für den gut geführten Verein: BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber (l.) und FCE-Vorsitzender Martin Lenz. © Eicke Lenz

Eine Kraftanstrengung ohnegleichen war die 100-Jahr-Feier des FC Eitting im Frühsommer. In der Mitgliederversammlung des FC ließ Vorsitzender Martin Lenz „das tolle Fest“ noch einmal Revue passieren

Eitting – . Er verwies auf den Festausschuss, der alles in mustergültiger Art und Weise schon Monate vor dem Fest durchplante – und auf die vielen freiwilligen Helfer, ohne die eine solche Mammutanstrengung gar nicht klappen könnte. Ende dieses Monats werde noch ein Helferessen veranstaltet.

„Nach der Pandemie waren einfach alle froh, wieder ausgelassen feiern zu können“, sagte Lenz, der auch auf das Sommerfest verwies, zu dem mit 280 Gästen die übliche Zahl von knapp 200 deutlich übertroffen wurde. Eindringlich warb der Vorsitzende um mehr Unterstützung für den Verein, und sei es auch nur eine Stunde pro Woche Hilfe bei der Nachwuchsarbeit oder bei Arbeiten am Platz.

Auch sollten die Spieler nachhaltig mit den Ressourcen umgehen, wie das rechtzeitige Abschalten der Flutlichtanlage, das Zurückdrehen der Heizung und Ähnliches. Das werde der Verein anerkennen und denke deshalb derzeit auch im Moment nicht über Beitragserhöhungen nach.

Lenz berichtete über den Bau einer neuen Flutlichtanlage auf einem Trainingsplatz, die mit stromsparenden LED-Lampen bestückt sind und dank vielfältiger Zuschüsse die Vereinskasse nur wenig belastet habe.

Schriftführer Christoph Schmid gab einen Überblick über die Situation der ersten und zweiten Fußballmannschaft im Spielbetrieb. Anschließend informierte Kassier Martin Huber über die Finanzen. Die 100-Jahr-Feier werde erst in die nächste Jahresabrechnung einfließen, was die Finanzen des Vereins natürlich verbessern werde. Huber hatte über 600 Belege im Laufe des Jahres verbucht, alle Ausgaben summierten sich auf knapp 114 000 Euro, wobei die Kosten für die Sportanlage (50 000), Reparaturen (7000), Sportausrüstung und Spielbetrieb (50 000) die Hauptposten waren. Bei den Einnahmen blieben vor allem Beiträge, Bandenwerbung, Stadionzeitung, Photovoltaik-Anlage und Zuschauereinnahmen stabil. Verdoppelt auf 8200 Euro hat sich die Vereinspauschale des BLSV, Spenden und Zuschüsse blieben in etwa gleich. So konnte der Kassier von einem Überschuss in Höhe von 5700 Euro berichten.

Revisor Josef Strasser wies nach der Entlastung noch auf die immense Arbeit des langjährigen Vorsitzenden Alfred Neudecker hin, der federführend bei der Festschrift zur 100-Jahr-Feier war, die an alle Haushalte in Eitting verteilt wurde. Neudecker wurde vor wenigen Tagen vom Bayerischen Landessportverbands (BLSV) mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet (siehe Bericht oben).

Für fleißige Mitarbeiter hinter den Kulissen hat der BLSV die Ehrung „Stille Stars“ eingeführt. Diese erfuhr Astrid Brückl, die seit über 20 Jahren die Trikots der Eittinger Fußballer wäscht. Sie konnte die Ehrung allerdings nicht persönlich vom BLSV-Kreisvorsitzenden Martin Weber entgegennehmen, Vorsitzender Lenz wird ihr die Urkunde persönlich überreichen.

Der FC Eitting legt auch viel Wert auf die Nachwuchsförderung und hat deshalb bei der Talentsportschule Martin Platzer in Erding einmal die Woche ein individuelles Fördertraining für C-, D- und E-Junioren gebucht. Ziel ist es, diesen Jugendspielern in ihrer effektiven Lernphase möglichst viel zu vermitteln, damit sie bessere Spieler werden. Derzeit sind im Kleinfeldbereich 56 Kinder von der U 6 bis zur U 10 aktiv. Im Großfeldbereich sind 44 Spieler auf vier Jugendklassen verteilt, wo auch einige Spielgemeinschaften gegründet worden sind.

Bei den Stockschützen war der FC Eitting erstmals in der Vereinsgeschichte Ausrichter beim Eisturnier in Waldkraiburg. Die Eittinger Bayernliga-Mannschaft war aber nicht in Bestform und stieg in die Bezirksoberliga ab. In der Sommersaison traten drei Eittinger Mannschaften an. Die Erste (Oberliga) wurde Vierter, die Zweite (BOL) wurde Sechster und die Dritte Vierter in ihrer Klasse. Insgesamt nahm der FC Eitting an über 50 Turnieren im In- und Ausland teil.