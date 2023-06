1100 Athleten, 200 Helfer, drei Verletzte, eine Disqualifikation

Von: Lea Warmedinger

Die freiwilligen Helfer kümmerten sich beim Stadttriathlon unter anderem um die Verpflegung der Athleten. © Christian Riedel / fotografie-ri

Beim Erdinger Stadttriathlon am Sonntag ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her.

Erding – Die hochsommerlichen Temperaturen und drei Radstürze machten dem Veranstalter Trisport Erding zu schaffen. Mit der Hilfe von über 200 Unterstützern wurde der Triathlon aber letztlich zu einer gelungenen Veranstaltung mit viel positivem Feedback.

Fast 30 Grad waren es am Sonntag in Erding – eine zusätzliche Herausforderung für die Triathleten. Um dem entgegenzuwirken, hatte Trisport zusätzliche Wasserstellen aufgebaut, wie Caroline Cornfine von der Geschäftsstelle erklärt. „Die Sanitäter haben am Ziel ein, zwei Sportler zu sich genommen“, sagt Cornfine. Doch ernsthafte Kreislaufprobleme habe es nicht gegeben.

Viel Trubel gab es beim Radfahren – vor allem in der Wechselzone. Drei Sportler verletzten sich bei Stürzen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Verletzte gab es allerdings auf der Radstrecke. Wie auch die Polizeiinspektion Erding mitteilt, kam es zu drei Fahrradstürzen. Der Rettungsdienst habe die Sportler ins Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzungen waren laut Cornfine zwei Schlüsselbeinbrüche. In den Jahren zuvor habe es keine Knochenbrüche gegeben. „Für uns ist das furchtbar“, erklärt Cornfine im Namen des Veranstaltungsteams. „Wir geben unser Bestes für die Sicherheit.“ Auch die Kampfrichter hätten von „perfekt abgesicherten und ausgeschilderten Strecken“ gesprochen.

Auch Disqualifikationen gab es beim Stadttriathlon. Ein Läufer durfte beispielsweise wegen seiner Kopfhörer nicht mehr weitermachen. Aus Sicherheitsgründen sei das nicht erlaubt. Insgesamt waren 1250 Triathleten angemeldet, 1100 sind laut Cornfine an den Start am Kronthaler Weiher gegangen, 1093 kamen im Ziel an.

„Für die Athleten war es ein toller Tag“, betont Cornfine. Im Ziel habe es von den Sportlern viel positives Feedback und Lob für die Organisation gegeben. Der Veranstalter sei besonders froh, dass sich auf den Helferaufruf so viele Unterstützer gemeldet hatten. „Das sind oft Leute, die gar nichts mit dem Verein zu tun haben und den Triathlon einfach mögen“, weiß Cornfine. Bei anderen Triathlons sei das oft nicht so leicht. In Erding waren alleine am Sonntag mehr als 200 Helfer dabei, beispielsweise als Streckenposten, oder die sich um Verpflegung am Ziel sowie das Auf- und Abbauen gekümmert haben.

„Wir sind sehr dankbar“, betont Cornfine. Auch für die große organisatorische Unterstützung von der Stadt und dem Bauhof. „Vor allem auf den Bauhof können wir uns auch für Kleinigkeiten immer verlassen.“

Eine organisatorische Herausforderung gab es allerdings noch am Vortag des Triathlons beim Aufbau in der Innenstadt. „Der Schrannenplatz war doppelt belegt“, erzählt Cornfine. Zeitgleich habe dort nämlich eine andere, ebenfalls angemeldete Veranstaltung stattgefunden. Doch wie sie schmunzelnd betont: „Wir haben auch das gelöst bekommen.“