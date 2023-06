14-jährige Dorfenerin mischt U18-Konkurrenz auf

Platz zwei im ersten Anlauf: Die 14-Jährige Emilia Kurz landete in der U18-Konkurrenz auf dem Silberrang.

LEICHTATHLETIK

Von Beate Spindler

Silber für die Dorfenerin Emilia Kurz. Oberbayern-Gold für Yannik Straub und Jakob Zimmer

Wasserburg/Dorfen – Traumhafte Zeiten und weite Sprünge präsentierten die Sportler bei den oberbayrischen Meisterschaften in Wasserburg am Inn. Mit Jannik Straub, Lilian Suezer, Emilia Kurz und Jakob Zimmer kämpften gleich vier Landkreisleichtathleten um die Medaillen mit.

Zum Oberbayrischen Meister im Hürdenlauf kürte sich Jannik Straub. Bei den U18-Titelwettkämpfen lief der Dorfener auf der 110-Meter-Hürden-Strecke nach nur 14,33 Sekunden als Erster ins Ziel. Damit verbesserte der 16-Jährige seine persönliche Bestleistung um knapp drei Zehntelsekunden. Mit dieser Zeit geht er als Viertschnellster bei der bayerischen Meisterschaft in Regensburg Ende Juni an den Start.

Das Ticket dafür hat auch Lilian Suezer in der Tasche, die in Wasserburg Vizemeisterin über 3000 Meter wurde. Unter sechs Teilnehmerinnen lieferte sich die Läuferin im Trikot der LAG Mittlere Isar ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lara Scheffczyk (LG Gendorf Wacker Burghausen). Mit nur sieben Zehntelsekunden Rückstand kam Suezer nach 10:58,73 Minuten als Zweite ins Ziel. Oberbayerische Vizemeisterin der U18 darf sich auch Emilia Kurz nennen. Obwohl die erst 14-Jährige eine Altersklasse höher startete, schnappte sie sich die Silbermedaille im Weitsprung. Mit 5,01 Metern gelang ihr direkt im ersten Versuch ihre persönliche Tagesbestweite. Für Kurz geht es bereits dieses Wochenende bei den süddeutschen Meisterschaften der U16-Athleten in Aichach weiter.

+ Fokussierter Hürdenläufer: Jannik Straub lief über 110-Meter als erster über die Linie. © Ludwig Stuffer

Mit einer Gold- und einer Silbermedaille überzeugte der Oberdorfener Leichtathlet Jakob Zimmer bei den oberbayerischen Meisterschaften der Jugend U18. Im Weitsprung setzte sich Zimmer im Trikot des SV Germering nicht ganz unerwartet gegen die Konkurrenz durch. Mit seinem neuen persönlichen Freiluft-Rekord von 6,48 Meter holte er den begehrten Titel vor dem mitfavorisierten Bayern-Kader-Athlet Leonard Gawron von der LG Stadtwerke München mit 6,33 Meter. Mit der Germeringer 4 x 100 Meter-Staffel der Männer zeigte er sich ebenfalls von seiner besten Seite. Mit 43,35 Sekunden sicherte er sich den oberbayerischen Vize-Titel knapp hinter der favorisierten LG Stadtwerke München.



