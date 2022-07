Sternstunde in der Boxnacht

Von: Wolfgang Krzizok

Der Matador jubelt: Simon Zachenhuber (Foto oben, l.) freut sich nach der Urteilsverkündung über den Sieg gegen Mbemba Miesi (r.), der sportlich applaudiert. © Norbert Zachenhuber

Ein voller Erfolg war die Boxnacht in der Stadtwerke Erding Arena.

Erding – Ein voller Erfolg war die Boxnacht in der Stadtwerke Erding Arena. Rund 1500 Fans waren von den Kämpfen begeistert und feierten vor allem Lokalmatador Simon Zachenhuber, der im letzten Kampf des Abends einen überzeugenden Punktsieg landete. Traurig war dagegen die Erdingerin Tatjana Obermeier, die ihren Kampf knapp verlor.

Pünktlich zur Eröffnung der Boxnacht in der Eishalle betrat Tatjana Obermeier um 17 Uhr den Ring zu ihrem Prestigefight gegen die Ungarin Zsanett Szegfi in der Bantamklasse bis 53,5 Kilo. Es war der einzige Kickboxkampf des Abends. Die Erdingerin begann stark, doch mit zunehmender Kampfdauer merkte man ihr die Nervosität bei ihrem Heimspiel an.

In der fünften und letzten Runde kassierte sie von Ringrichter Johannes Wolf zudem eine Verwarnung wegen Haltens konnte am Ende nichts mehr zusetzen. Die Entscheidung war knapp. Ein Ringrichter sah die Erdingerin vorne, einer die Ungarin. der dritte hatte gleich viel Punkte für beide auf dem Zettel – mit Vorteil für Szegfi, die dann letztlich mit 2:1-Richterstimmen gewann.

„Die Tati hat super angefangen, die ersten zwei Runden waren der Hammer, da war sie richtig stark“, analysierte Obermeiers Trainer Peter Lutzny. „Dann hat sie plötzlich Nerven gezeigt, vor eigenem Publikum, das war, wie wenn man einen Stopsel zieht. Dann war es nur noch eine Schlacht.“ Lutzny lobte die Fairness der Kampfrichter. „Normalerweise hast du einem Heimvorteil, aber hier war es total gerecht.“ Am Ring stand auch die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Julia Irmen aus Deggendorf. „Es waren bei der Tati ganz klar die Nerven“, meinte sie.

Beim offiziellen Wiegen war Tatjana Obermeier noch guter Dinge. © Wolfgang Krzizok

Nach neun weiteren Fights (siehe unten) stand der Hauptkampf auf dem Programm. Mittlerweile waren rund 1500 Zuschauer in der Eishalle, darunter auch OB Max Gotz, Spieler der Erding Gladiators, der ehemalige Löwen-Profi Albert Gröber, der Erdinger Profiboxer Uwel Hernandez und Box-Legende Axel Schulz, der fürs Fernsehen als Co-Kommentator dabei war. Viele Besucher waren direkt vom Altstadtfest gekommen und genossen die außergewöhnliche Veranstaltung. „Da sieht man, dass unsere Eishalle auch für andere Events super geeignet ist“, meinte Erdings OB zufrieden.

Kurz vor Mitternacht rief schließlich Ringsprecher Ronny Leber Simon Zachenhuber und seinen Gegner, den Franzosen Mbemba Miesi (Mittelgewicht bis 72,5 Kilo), in den Ring, unter lautstarker Anfeuerung des Publikums, allen voran den Zachenhuber-Ultras.

Der Lokalmatador ließ von Anfang an keinen Zweifel an seiner Dominanz. Ab der fünften Runde verschärfte er das Tempo, aber Miesi verhielt sich sehr geschickt. Schon bald war klar, warum der Franzose in seiner Karriere noch nie k.o. gegangen war. Bis zum Schluss hielt er den Attacken stand. Am Ende der zehn Runden stand zwar ein klares 3:0-Kampfrichter-Urteil (100:90, 99:91, 99:91) für den Erdinger, aber der Franzose hatte sich Respekt verschafft. Zachenhuber sagte anschließend, er sei „überwältigt von der Stimmung“, freute sich, dass er so viele Leute getroffen habe. die er schon lange nicht mehr gesehen hatte und bedankte sich bei allen Zuschauern.

Nachdem OB Gotz dem Sieger den Gürtel des Internationalen Deutzschen Meisters überreicht hatte, sprang Zachenhuber aus dem Ring und lief zu einem Vater, der nach einem schweren Unfall seit über 20 Jahren schwerstbehindert ist und im Rollstuhl sitzt. Ihn umarmte der 24-Jährige und hängte ihm den gerade gewonnen Gürtel um. „Das bedeutet mir sehr viel, dass er da ist“, sagte Zachenhuber.

Dann ging es für den überglücklichen Lokalmatador gleich weiter zum Fernsehinterview mit Axel Schulz. Der hatte eigentlich einen Knockout vorhergesagt, bescheinigte dem Erdinger eine weitere positive Entwicklung und lobte dann aber die unglaublichen Nehmerqualitäten des Franzosen, was Zachenhuber auch bestätigte. „Ich habe wirklich keine geringe Schlagkraft, aber das war der Wahnsinn.“

Expertenrunde: Simon Zachenhuber und sein strahlender Trainer Conny Mittermeier (Bild links, 2. und 3. v. r.) werden von Valentina Maceri (r.) sowie (v. l.) Jörg Lubrich und Axel Schulz interviewt. © Norbert Zachenhuber

Um 1 Uhr morgens war für die Zuschauer eine lange Erdinger Boxnacht beendet, die für Simon Zachenhuber noch länger wurde. Er feierte nämlich mit Fans, Freunden und Familie und sagte lachend am Sonntagnachmittag beim Telefonat mit der Heimatzeitung: „Ich habe noch keine Sekunde geschlafen.“

Die weiteren Kämpfe

EBU-Championship der Frauen (-53,5 kg): Beide Kämpferinnen gaben zehn Runden lang Vollgas und zeigten Frauenboxen auf höchstem Niveau. Die Französin Delphine Mancini gewann nach Punkten gegen Michelle Klich aus Gütersloh.

Prestigefight (-72,5 kg): Der Ukrainer Andrii Velikovskyi hatte den Kampf jederzeit im Griff und schlug den Rumänen Catalin Paraschiveanu in der 6. Runde k.o.

Prestigefight (-66,5 kg): Der Deutsche Nathanael Lukoki aus Erfstadt setzte sich nach Punkten gegen den Franzosen Batoura Guirassy durch.

IBF-Intercontinental (-66,5 kg): Der Australier Blake Minto wehrte sich nach Kräften gegen den Ukrainer Karin Chukadzhian, gab aber nach der 6. Runde auf.

Prestigefight (+90 kg): Im Kampf der beiden Schwergewichtler schickte der Kroate Mario Jagatic den Berliner Alexander Müller vom Berge schon nach einer Minute auf die Bretter. Danach war er sich offenbar zu sicher und ließ die Deckung hängen. Nach einer fürchterlichen Rechten des Berliners ging er k.o.

IBF-International (-76,2 kg): Der Ukrainer Petro Ivanov schlug den Polen Robert Talarek in der 4. Runde k.o.

Prestigefight (-63,5 kg): Tom Sander aus Leverkusen setzte sich nach Punkten gegen den Kroaten Ivan Njegac durch.

Prestigefight (-69,8 kg): Der Berliner Jack „Golden Jack“ Culkay gewann klar nach Punkten gegen den Italiener Emanuele Cavallucci.

IBF Final Eliminator: Im von der Bedeutung her wichtigsten Kampf feierte der Kubaner William Scull einen Punktsieg gegen den Russen Evgeny Shvedenko und ist nur erster Herausforderer des mexikanischen Weltmeisters Canelo Alvarez. wk