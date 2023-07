Erding Open: 17 Meter voller Gemeinheiten

Von: Dieter Priglmeir

Jeder Sicherungshaken bringt Punkte. Mehmet Ahsen Özbey übt schon mal am 17 Meter hohen Erdinger Turm. Zuschauer dürfen sich auf ein Spektakel freuen. Die Finalroute bleibt geheim © Hans Sterr

Die Kletter-Spezialisten sind gefordert, wenn das Alpenkranzl seinen Erdinger Kletter-Cup veranstaltet.

Erding – „Die letzte Route werden eh nur noch zwei Leute komplett schaffen“, meint Heiko Müller, „naja, vielleicht drei“. Der Kletterchef des Erdinger Alpenkranzls spricht schon vom Finale. Er freut sich auf die Premiere: Am morgigen Freitag steigt im Alpinzentrum am Kronthaler Weiher der 1. Erdinger Kletterwettkampf.

Mit diesem Event beschenkt sich quasi der Verein selbst an seinem 100. Geburtstag. Fünf Tage lang feiert der Verein sein Jubiläum (siehe unten). Die Erding Open werden der sportliche Höhepunkt sein.

Bis zu 50 Teilnehmer werden am 17 Meter hohen Turm um die Wette klettern. 35 Frauen und Männer aus der Region haben sich bereits angemeldet. Müller geht davon aus, dass da noch einige dazukommen werden. Der Wettkampf habe sich in der Branche rumgesprochen, sagt er. „Einige Spitzenkletterer, die den Zehner im Vorstieg machen, sind da dabei“, erzählt er.

Die 10 ist der höchste Schwierigkeitsgrad, der in Hallen oder Türmen verbaut werde, erklärt Müller. „An unserem ist die schwierigste Route eine 9.“

In der Quali am Freitag von 14 bis 18 Uhr geht es aber erst mal mit Schwierigkeitsgrad 6+, was laut Müller auch schon die Kategorie „anspruchsvoll“ bis „sehr anspruchsvoll“ ist. Es folgen die Routen 7, 8-, 8 und 8+ – „alles extra für den Wettkampf geschraubt“, so Müller.

Wie wird gewertet? Die Zeit spielt – abgesehen vom nie benötigten Sechs-Minuten-Limit – keine Rolle. Vielmehr sammeln die Kletterer in insgesamt fünf Qualifikationsrouten durch das Erreichen von möglichst vielen Griffen Punkte. Je mehr Punkte desto größer die Finalchance.

Für jeweils sieben Männer und Frauen geht dann das Spektakel um 19 Uhr so richtig los. Sie müssen an die Route, die bis dahin den ganzen Tag noch verhüllt gewesen sein wird.

„Die Finalisten dürfen diese vorher nicht sehen“, erklärt Müller. Einzeln werden die Finalisten zum Turm geführt, um sich dann das Werk der Routenbauer und Schrauber der Alpenkranzl- er anzusehen. „Jeder hat fünf bis zehn Sekunden Zeit, um sich die Route einzuprägen. Und dann geht’s los.“ Dann geht’s wieder um Punkte – „und letztlich dann doch auch um die Zeit, falls doch mehr als einer die komplette Route schafft“, so Müller.

Wie gesagt: Er traut’s zweien oder dreien zu. Vielleicht auch Severin Lex, der Erdinger Lokalmatador und wohl einziger Kranzler mit reellen Podestplatzchancen. Glaspokale und je 150 Euro gibt’s für Sieger und Siegerin. Für die weiteren guten Platzierungen sind ebenfalls Geld und Sachpreise ausgelobt. Das sei möglich, „weil unsere Sponsoren vom Erdinger Weißbräu über Gewo bis zu den Fachfirmen Ocun und Black Diamond sehr großzügig waren“.

Teilnehmen kann jeder, sofern die Teilnehmergrenze nicht erreicht ist. „Und selbstverständlich ist jeder Zuschauer willkommen“, so Müller. Der Eintritt ist frei.

Das Festprogramm des Alpenkranzl

Ein umfangreiches Jubiläumsprogramm hat der Alpenkranzl Erding auf die Beine gestellt. Ihr 100-jähriges Bestehen feiert die Sektion des Deutschen Alpenvereins mit einem viertägigen Festwochenende am DAV-Alpinzentrum in Erding. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.



Bereits am heutigen Donnerstag startet die Eventreihe mit einem Open-Air-Kino am Kletterturm. Ab 19 Uhr beginnt das Festprogramm der Kletterer, ehe der „Bergfilm-Abend“ ab circa 21.30 Uhr startet. Präsentieren wird der Verein den Klassiker „Der Berg ruft“ - eine perfekte Einstimmung auf das kommende Festwochenende, bei dem am Freitag eine große Premiere ansteht: die Erding Open.



Beim ersten Erdinger Kletterwettkampf beginnt ab 14 Uhr die Qualifikation für das große Finale, an dem die besten Sportler des Tages ab 19 Uhr ihr Können unter Beweis stellen werden (siehe Bericht oben). Im Anschluss an die Siegerehrung (21 Uhr) feiert der Verein unter den Klängen von DJ Mo auf einer After Climbing Party.



Aber auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz: Beim „Spiel ohne Grenzen“ treten Kinder jeden Alters ab 15 Uhr gegeneinander an und werden in einer anschließenden Preisverleihung (18.00 Uhr) geehrt.



Prall gefüllt ist das Festprogramm der Erdinger am Samstag. Ab 10.30 Uhr startet das „Weißwurstfrühstück mit Prominenz und Musik“, bevor am Nachmittag der Sport im Mittelpunkt steht. Beim Tag der offenen Tür (14 bis 17.30 Uhr) ist nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, sondern auch ein Spiele- und Bastelparadies wird aufgebaut (bis 16:30 Uhr). Dort gibt es die Möglichkeit Parcours auszuprobieren, sich im Upcycling alter Seile zu versuchen und einen eigenen Festtags-Button zu erstellen.



Auf ihre Kosten kommen werden auch alle kletteraffinen Besucher: Die Boulder Area ist geöffnet und bis 16 Uhr ist Schnupperklettern am neu gebauten Turm möglich. Als weiteres sportliches Highlight bietet die Alpenverein-Sektion ein Fahrradtraining an.



„Mit Bike und Fahrradhelm“ startet vor dem Eingangstor des Alpinzentrums um jeweils 13, 14.30 und 16 Uhr die einstündige Rundfahrt. Zusätzlich stehen Slacklines für die Besucher bereit. Der weitere Nachmittag ist geprägt vom „Berggeflüster“ – drei Kurzvorträge zum Thema Alpenüberquerung, Rettung und dem Weg zum Bergerlebnis. „Berggeflüster“ nennt sich auch der erste Programmpunkt des finalen Festtages. Am Sonntag ab 19 Uhr können die Anwesenden den Worten der Vortragenden lauschen, bevor es – wie bereits beim Auftakt – heißt: „Film ab“. In einer Dokumentation von Ulf Müller steht ab circa 21.30 Uhr „Der Bau des Kletterturms“ im Fokus, an dem die Alpenkranzler ihr Festwochenende ausklingen lassen.