200 Spieler lassen die Federbälle fliegen

Von: Wolfgang Krzizok

Ein starkes Team: Der TSV Erding holte sich den Wanderpokal als erfolgreichster Club. © TSV Erding

Das traditionelle Semptturnier der Badmintonabteilung des TSV Erding fand konnte nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden.

Erding – Wie sehr die Aktiven das Turnier vermisst hatten, zeigte sich an den rund 200 Meldungen.

An zwei spannenden Turniertagen spielten die Sportlerinnen und Sportler von der Hobby- bis zur Oberliga in den Disziplinen Mixed, Einzel und Doppel in der Altenerdinger Semptsporthalle um den Sieg. Nicht nur über die erstklassig besetzten Starterfelder durfte sich der Gastgeber freuen. Erstmals gewann der TSV Erding den lang ersehnten Mannschaftspokal, der jedes Turnier an den erfolgreichsten Verein übergeben wird.

Nicht nur die Turnierteilnehmer selbst, sondern auch zahlreiche Zuschauer feuerten die Spieler an. Wer nicht vor Ort sein konnte, hatte die Möglichkeit, die Begegnungen live über onAIRteam.tv mitzuverfolgen.

Neben Siegprämien gab es bei einer erstmals veranstalteten Tombola tolle Preise zu gewinnen. Die Sponsoren hatten sich hier nicht lumpen lassen.

Verantwortlich für die komplette Abwicklung war das Organisationsteam um Elisabeth Ulrich und Benjamin Rosenkranz. Da in der städtischen Semptsporthalle derzeit nur kalt geduscht werden kann, hatten sich die Organisatoren kurzerhand mit der Tennisabteilung der SpVgg Altenerding kurzgeschlossen und so den Turnierteilnehmern ermöglicht, dass sie nach den Wettkämpfen duschen konnten.