300 000 Dollar für Eichenrieds Super-Golfer

Derzeit in Top-Form: der Eichenrieder Golf-Profi Stephan Jäger. Vier Birdies in Folge © DPA/A//Gerald Herbert

Stephan Jäger begeistert bei PGA-Tour und landet in Maryland auf Platz.

Eichenried/Maryland – „Der Knoten ist geplatzt“, freut sich Stephan Jäger, der nach einer bisher mehr als durchwachsenen Saison auf der PGA Tour erstmals einen Top-Ten-Platz erreicht hat. Mit dem geteilten Rang sechs bei der Wells Fargo Championship im US-Bundesstaat Maryland feierte der Eichenrieder, der sich dank einer überragenden Korn Ferry Tour im vergangenen Jahr wieder in die amerikanische Elite-Liga zurückgekämpft hatte, nach insgesamt 82 Auftritten auf der PGA Tour sein bisher bestes Karriereergebnis. Der verdiente Lohn: Punkte für die Weltrangliste und 303 750 Dollar aus dem Neun-Millionen-Preisgeldtopf.

„Es ist super gelaufen, speziell am dritten Tag“, blickt Jäger zufrieden zurück. Nach einem starken Auftakt (67 Schläge) kam er in Runde zwei etwas aus dem Tritt, was auch den widrigen Wetterverhältnissen geschuldet war. Mit einer 71er-Runde auf dem Par-70-Golfplatz schaffte er dennoch locker den Cut und den Einzug in die Finalrunden.

Auch am dritten Tag, dem sogenannten Moving Day, an dem oft wichtige Vorentscheidungen fallen, hatte anhaltender Regen die Bahnen des TPC Potomac at Avenel Farm aufgeweicht und forderte den Spielern alles ab: „Bei Wind und Regen musste man einfach durch.“ Mit 73 Schlägen hat sich Jäger wacker geschlagen und die Spitzenplätze nicht aus den Augen verloren. Am Finaltag drehte der einzige deutsche Spieler im Teilnehmerfeld nochmal richtig auf. Nach fünf Pars in Folge gelang Jäger auf Bahn 6 das erste Birdie, dem er drei weitere folgen ließ. Jetzt war sogar Platz fünf in Reichweite. Doch mit vier weiteren Pars blieb er bei einem Tagesscore unter Vier und einem Gesamtergebnis von -3. So musste er Titelverteidiger Rory McIlroy auf Rang 5 den Vortritt lassen. Das Turnier gewann der Amerikaner Max Homa.

„Mit einer Bogey freien Runde den Sonntag abzuschließen, ist immer super“, freut sich Jäger, der nun in den kommenden Turnieren weitere Spitzenergebnisse folgen lassen will. Allerdings nicht in Eichenried. „Die BMW Open sind heuer nicht drin“, bedauert er, hofft aber, dass er vielleicht in den nächsten Jahren wieder auf seinem Heimatplatz abschlagen kann.