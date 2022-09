Max Dallinger disqualifiziert: 31 Gramm zu viel auf der Waffe

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Maxi Dallinger holte bei der DM dennoch den kompletten Medaillensatz. © Wolfgang Krzizok

Lengdorfs Sportschütze hatte bei der DM erst Pech mit seinen Waffen. Danache holt er noch Gold, Silber, Bronze.

Lengdorf/Hochbrück – „Deafs a bisserl mehra sei?“ Leider nein. Bei den deutschen Meisterschaften lag der Lengdorfer Maxi Dallinger mit dem Luftgewehr auf Goldkurs, aber dann wurde er disqualifiziert – wegen 31 Gramm Übergewicht.

Der Reihe nach: Der 25-Jährige hatte einen blitzsauberen Wettkampf hingelegt, lag mit 628,5 Ringen auf Platz eins nach dem Wettkampf. Bei der anschließenden Nachkontrolle wurde bei seiner Waffe festgestellt, dass sie um 31 Gramm zu schwer war. Daraufhin wurde er disqualifiziert.

„Vor drei Wochen hatte ich Gewichte getauscht“, erklärt Dallinger. 5500 Gramm dürfe ein Luftgewehr wiegen. Je schwerer die Waffe ist, desto träger sei sie und lasse sich leichter in Ruhe halten, erklärt er. Also mache man mit Anbaugewichten das Gewehr schwerer. „Eins davon habe ich getauscht, weil das alte locker war – allerdings war es kein baugleiches.“ Er habe das Ersatzteil auf einer eigenen Waage gemessen. „Ich dachte, ich habe noch einen Puffer, aber vermutlich habe ich beim eigenen Wiegen ein Anbauteil vergessen.“ Dallinger ärgert sich über sein Missgeschick, „denn ich hätte gern das Finale mitgenommen“. So sei wenigstens die Quali mit dem guten Ergebnis ein gutes Training im Hinblick auf die WM im Oktober gewesen. Seine Reaktion nach der Disqualifikation: „Das sind heuer noch nicht meine Meisterschaften“.

Bereits tags zuvor war er in der Disziplin KK 3 x 20 Schuss für den Bund München an den Schießstand gegangen. Im ersten Durchgang lag er mit 588 Ringen auf dem zweiten Platz. Bei der Qualifikation zum Finale war nach Kniend und Liegend auch noch alles gut, doch beim Stehendanschlag brach ein Gewinde am Pistolengriff, und so fiel er mit 584 Ringen auf Rang zwölf zurück. Zwei Ringe fehlten zum Finaleinzug.

Aber man muss nur Geduld haben. Seine erste Topplatzierung erreichte Dallinger dann mit Bronze im KK Liegend-Wettbewerb mit 626,0 Ringen. Und am vierten Wettkampftag war endlich der Knoten geplatzt. In der neuen olympischen Disziplin Luftgewehr Mixed Team holte er zusammen mit Hanna Bühlmeyer den Titel für Bayern. Bereits im Vorkampf hatten die beiden geführt. Im Finale holten sie gegend das Team Rheinland 2 den Titel.

Gold wäre auch mit dem Kleinkalibergewehr in der Disziplin 3 x 20 Schuss drin gewesen. Lange führte der Lengdorfer, ehe er Stehend nur auf 192 Ringe kam und Kai Dembeck an ihm vorbeizog. 589 Ringe brachten aber immerhin Silber ein.

„Ein kompletter Medaillensatz – die Ausbeute passt“, bilanziert Dallinger, „auch wenn ich natürlich gern in den Finals der olympischen Wettbewerbe geschossen hätte.“ Weitere Konsequenzen hat das Gewehr-Missgeschick übrigens nicht, die Kader für WM und EM sind längst nominiert.

Die Lengdorfer Isental-Schützen feierten auch noch eine weitere Deutsche Meisterin. Kerstin Fahl wurde mit der Luftgewehrmannschaft vom Bund München Deutscher Mannschaftsmeister mit 1877,4 Ringen. In der Einzelwertung belegte Fahl den 31. Platz mit 622,8 Ringen. „Bei den ersten Schüssen hatte Kerstin Schwierigkeiten in den Wettkampf zu finden. Erst nachdem ihr Heimtrainer Gerhard Obermaier sie zur Seite nahm und ihr einen Handlungsplan aufzeigte, lief der Wettkampf perfekt mit hohen Zehnerwertungen“, heißt es auf der Homepage des Vereins, der sich auch über den vierten Platz von Schützenmeister Hubert Dallinger freut. Er ging im Luftgewehr Herren IV für die SG Moosen an den Start. In der Besetzung Josef Mutlitz (396,9 Ringe), Anton Kronseder (374,1) und Hubert Dallinger (390,2) fehlten am Schluss nur 0,9 Ringe zum dritten Platz.

Weitere Berichte zur DM in Hochbrück folgen.