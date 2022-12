365 Erdinger Sport-Tage in 1000 Worten

Von: Dieter Priglmeir

Die Runde ihres Lebens? Bei der Leichtathletik-EM begeistert Mona Mayer als Schlussläuferin der 4x400-Meter-Staffel, die sie von Rang sieben noch auf Platz fünf führt. Die Hörlkofenerin steht am Beginn ihrer Karriere. Da kommt sicher noch mehr. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Wie dieses Jahr 2022 war? Lassen wir doch die Athleten, Funktionäre und Zuschauer selbst sprechen. Eine Zitatesammlung:

„Wenn das nicht passiert, wird der KSC sterben. Das weiß auch jeder Gemeinderat.“ Bockhorns Bürgermeister Lorenz Angermaier bei der Versammlung des SC Kirchasch. Kurz darauf stimmt der Gemeinderat dem Bau eines neues KSC-Sportheims samt Förderung zu.

„Wir wären mit Platz fünf zufrieden gewesen.“ Benjamin Settles, der bescheidene Fußballchef der DJK Ottenhofen, Meister der A-Klasse 8.

„Die Operation Wiederaufstieg wurde bereits nach der Niederlage gegen Hörgersdorf gestartet. Noch in der Kabine haben wir uns geschworen, dass wir gestärkt zurückkommen.“ Matthias Dasch, Altenerdings Sportlicher Leiter, erinnert nach der überragenden Meistersaison in der Fußball-A-Klasse an den bitteren Moment 2019. Nach dem Aufstieg in der Kreisklasse hat die SpVgg nun beste Chancen auf den Durchmarsch in die Kreisliga.

„Mein großes Vorbild Alex Ferguson hat ja auch mit 72 aufgehört.“ Ottenhofens Meistertrainer Hans Bruckmeier (72) und sein – letztlich vergeblicher – Versuch, als Trainer aufzuhören.

„Ein Riesenblödsinn von mir“ Der Zuschauer, der im Kreisklasse-Relegationsspiel zwischen Hörgersdorf und Türkgücü Erding einen Spielabbruch provozierte – in der Nachspielzeit beim Stand von 5:4 für elf Hörgersdorfer gegen neun Erdinger.

„Es kann doch nicht so einfach sein, als Außenstehender eine Neuansetzung zu erwirken.“ FCH-Chef Korbinian Gruber, der fassungslos miterleben muss, dass das doch einfach geht. Am Ende verliert sein Team das Wiederholungsspiel und steigt nach einer weiteren Niederlage gegen den TSV St. Wolfgang ab.

Erfolgreich in Kairo: Maxi Dalllinger holt WM-Bronze im Kleinkaliber-Mixed. © privat

„Mein Ziel ist Shakehands auf beiden Seiten.“ Wolfgang Haslberger vom TSV St. Wolfgang steigt als erster Landkreis-Schiedsrichter in die 2. Bundesliga auf.

„Ich wollte nur noch möglichst viele überholen.“ Die Hörlkofenerin Mona Mayer zu ARD-Reporter Claus Lufen, nachdem sie bei den European Games im vollbesetzten Münchner Olympiastadion die deutsche 400-Meter-Staffel mit einer Zeit von 51,4 sec von Platz sieben auf fünf nach vorne gebracht hatte.

„Eichenried gegen Eichenried Ost.“ SVE-Vorsitzender Stefan Huber vor dem Kreisliga-Derby gegen den letztlich siegreichen FC Moosinning 2. Das erste Duell in diesem Jahr hatte der SVE vor 600 Zuschauern gewonnen. Schön war das Jahr für beide Teams, denn sie sind miteinander in die Kreisliga aufgestiegen.

„Wir haben uns angestellt wie der FC Bayern.“ Neuchings Fußballchef Rudi Weber nach der späten 2:3-Niederlage gegen Neufahrn.

Der Weltbeste: Ruder-Ass Oliver Zeidler (oben) verteidigt seinen Titel. © IMAGO/Stastny Jan

„Man kann sich auch mal kalt den Schweiß abwaschen – wenn ich schnell bin, habe ich das in einer Minute – und sich dann daheim noch die langen Haare waschen.“ Erdings Sportreferentin Janine Altheimer zur Entscheidung des Stadtrats, in Sporthallen kein Warmwasser mehr bereitzustellen.

„Die kommen zu viert zu ihrem Tischtennis-Spiel nach Erding. Bestenfalls ja zusammen im gleichen Auto – mit dem sie dann künftig alle verschwitzt heimfahren.“ Kletthams Vorsitzender Joachim Just zum selben Thema

„Kaltes Wasser sind wir ja schon gewohnt.“ Bissige Reaktion eines Erdinger TSV-Mitglieds, weil die Duschen seit der Eröffnung des Gerd-Vogt-Sportparks noch nie warm waren – wegen technischer Mängel.

„Ich mache es ohne Freude.“ Adi Hundhammer, Vorsitzender des SV Wörth, bleibt widerwillig im Amt, weil sich kein Nachfolger findet.

„Mein Puls hat andere Pläne“ Maxi Dallinger über den Stress im WM-Finale. In Kairo holt der Lengdorfer Bronze im KK Mixed und wird Vierter im Kleinkaliber-Einzel.

„Ich habe da nur noch gelacht und mir gedacht: Was habe ich bloß verbrochen?“ Der Kirchascher Florian Schrödl nach seinem vierten Tor im Kreisliga-Spiel gegen den FC Lengdorf. Alle vier werden wegen Abseits annulliert.

„Der Verband mag offenbar keine mündigen Sportler, obwohl er es von uns fordert.“ Rudersportlerin Marie-Sophie Zeidler zieht nach dem Desaster bei der Heim-EM – ihr Vierer wird Letzter – Konsequenzen und tritt nach, bei der WM nicht an und scheut auch nicht den Disput mit der Bundestrainerin.

„Ein riesiges Debakel.“ Oliver Zeidler über den Zustand des deutschen Rudersports. Er sagt das vor der Heim-EM, bei der er im Finale lange in Führung liegt, dann aber nur Vierter wird. Zwei Monate später verteidigt er seinen Weltmeistertitel in einem grandiosen Rennen und bringt alle Kritiker zum Schweigen.

„Die Fitness einiger Spieler ist eines C-Klassen-Spielers würdig. Wenn ich ab der 60. Minute – und da bin ich noch gnädig – nur noch hinterher laufe, brauche ich mich nicht zu wundern, dass wir die Tore nicht machen.“ Rupert Lanzinger tritt nach schwachen Leistungen des FC Moosinning als 2. Vorsitzender zurück. Ein Weckruf? Danach jedenfalls startet das Team einen Siegeslauf und ist seit acht Wochen ungeschlagen.

Zweite Liga: Wolfgang Haslberger (hier mit Arminia-Profi Klos) steigt auf. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

„Es gibt auch Kollegen, die den Stock ins Bett mitnehmen, um eine persönliche Bindung aufbauen. Das würde mir jetzt nicht unbedingt einfallen.“ Thomas Elsenberger weiht seinen neuen Stock lieber mit Platz eins in der Bundesliga ein und gewinnt mit dem EC Saßbach den Europacup.

„Ich persönlich bin von den Erdinger Offiziellen maßlos enttäuscht, denn das hat mit Fairplay nichts zu tun. Früher hätte es das in Erding nicht gegeben.“ Dorfens Eishockey-Trainer Franz Steer über Erdings Weigerung, das Derby wegen der Personalnöte des ESC zu verlegen „Ein paar Leute sind doch immer krank – also wenn man da anfängt. Das ist einfach nur peinlich.“ Erdings Trainer Felix Schütz dazu.

„Es geht doch nicht die Stadt aufs Land.“ Ein Ex-Fußballer des TSV Erding über die geplante Fusion – mit Rot-Weiß Klettham

„Mir wird meine Vergangenheit geklaut.“ Patrick Dogue, Olympiateilnehmer aus Oberdorfen über das Ende des Springreitens im Modernen Fünfkampf.

„Corona hat mich mürbe gemacht.“ Florian Riepl tritt als Vorsitzender des Fußball-Kreises Donau/Isar zurück..

„Da ist man dann so eine Art Europameister.“ Boxer Uwel Hernandez vor seinem Kampf um die IBO Continental Championship, den er gegen Jackie Mefire auch gewinnt. Später holt er sich den WBA Continental-Titel. pir