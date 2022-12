57 Wartenberger Handballtore

Im Mittelpunkt stand immer wieder Tanja Krraki (Nr. 17), die am Wochenende zwölf Treffer für den TSV erzielte. Eike Schumacher und Sandra Rademacher (rote Trikots, v. l.) beobachten die Szene. © Roland Albrecht

Die TSV-Frauen brillieren gegen Deggendorf, und die Zweite siegt gegen Eching.

Wartenberg – Von Beginn an zeigten die Handballfrauen des TSV Wartenberg im Heimduell gegen die HC Deggendorf eine starke Vorstellung. Nach dem 31:19 (18:10)-Sieg war das Trainerteam zufrieden. Harald Feurer: „Heute haben alle Gas gegeben, die Truppe zeigte sich von allen Positionen gefährlich. Das war eine gute Leistung.“

Die Gastgeberinnen überzeugten wahrlich mit der Breite des Kaders, was unter anderem zehn verschiedene Torschützinnen beweisen. Nach einem anfänglichen Abtasten bis zum 4:3 zogen die TSV-Frauen schnell davon. Vreni Stürzl schaffte nach dem 8:5 drei Tore in Folge, Tanja Krraki setzte noch ein paar Treffer drauf, und über ein 14:8 stand es bereits zur Pause 18:10 für Wartenberg.

Feurer: „In der Kabine appellierten wir, dass die Frauen trotz des hohen Vorsprungs konzentriert weitermachen sollen.“ Diese Vorgabe setzten sie konsequent um, eine Tiefphase wie in den letzten Partien folgte nicht. Hannah Rott und Andrea Angermaier legten gleich zwei Treffer zum 20:10 drauf. In der Folge kamen die Gäste nicht mehr näher als auf acht Tore heran. „Wir sind als Team aufgetreten und agierten für den Gegner unberechenbar“, so Feurer.

Fast in der gleichen Aufstellung wie in der ersten Mannschaft trat der TSV Wartenberg 2 gegen den SC Eching an. Im Bezirksklasseduell gab es einen deutlichen 26:18 (16:8)-Erfolg. Trotz der Doppelbelastung hätten alle von Beginn an Gas gegeben, lobte Feurer, der auf der Bank von Hans-Jürgen Huber, Alexandra Detterböck und Anna Feurer unterstützt wurde. Die junge Ronja Nievelstein kam neu dazu und zeigte gleich einmal eine starke Vorstellung. Nach zehn Minuten führte der TSV durch ein Tor der erneut bestens aufgelegten Tanja Krraki bereits 6:3, nach 20 Minuten hatte sich der Vorsprung auf 12:6 erhöht.

Das Trainerteam konnte munter durchwechseln, eine Schwächung bedeutete dies zu keiner Zeit. Nach dem 16:8 gab es wie schon zuvor bei der Ersten die Mahnung, nicht nachzulassen. Das klappte auch diesmal, und im zweiten Abschnitt herrschten zu keiner Zeit Zweifel am klaren Erfolg für Wartenbergs Zweite. Feurer: „Es ist schön zu sehen, dass sich die jungen Spielerinnen immer mehr zutrauen. Da gibt es einen Entwicklungsprozess in die richtige Richtung.“

TSV-Tore

Wartenberg 1: Andrea Angermaier 6/4, Tanja Krraki 5/1, Vreni Stürzl 4, Vittoria Adelsberger 4, Eike Schuhmacher 3, Lisa Haußer 3, Hannah Rott 2, Mariana Rademacher-Rodrigues 2, Sonja Heimerl und Sofia Hellinger – Wartenberg 2: Tanja Krraki 7/2, Sofia Hellinger 4, Andrea Angermaier 4/1, Lena Haindl 3, Vreni Stürzl 3, Lisa Haußer 2, Hannah Rott, Sandra Rademacher und Ronja Nievelstein.