58 Erdinger Skizwergerl und ein Einhorn

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Stolz auf die Medaille waren Jakob Waldinger sowie alle anderen Rennfüchse und Pistenwiesel. Landrat Martin Bayerstorfer gratulierte jedem einzelnen Teilnehmer. Als Einhorn verkleidet, moderierte Maximilian Ramm den Wettkampf. © HSV

Beste Bedingungen waren beim Zwergerlcup in Oberaudorf, bestens organisiert vom SV Hörlkofen.

Hörlkofen – Wer sollte einen Zwergerlcup moderieren? Natürlich ein Einhorn. „Maximilian Ramm hat sich dafür extra ein Kostüm besorgt“, erzählt Ruth Riepl. „Und er hat seine Aufgabe als Stadionsprecher bravourös gemeistert.“ So wie alle anderen auch vom 13-köpfigen Aufbauteam des SV Hörlkofen, das unter der Leitung von Max Altmann das erste Skirennen auf Landkreisebene seit fast zwei Jahren perfekt organisiert hat.

58 Mädchen und Buben im Alter zwischen fünf und zehn Jahren waren in Oberaudorf am Start. Die jüngste Teilnehmerin, Johanna Proebst vom SC Auerbach, wird heuer fünf Jahre alt. Eingeteilt wurde in den Kategorien Schüler 6, Schüler 8 und Schüler 10, jeweils unterteilt nach Geschlecht und nach „neue Pistenwiesel“ und „erfahrene Rennfüchse“.

Und dann ging es den Berg runter. Der Name der Strecke, Idealhang, passte perfekt zu den Bedingungen, die die kleinen Skisportler bei Kaiserwetter vorfanden. Den Kurs hatten Franz Fehlberger und Matthias Fruth gesteckt, den die Kinder allesamt meisterten. „Alles lief verletzungs- und störungsfrei ab“, freute sich HSV-Pressesprecherin Riepl. Tagesschnellster war Lorenz Stöckl vom SC Dorfen, der laut den Zeitnehmern Bastian Emmer und Anton Renner den Hang in 23,96 Sekunden runterjagte. Das schnellste Mädchen war Grace Fordham vom Skiclub Buch (26,64 sec).

„Am Schluss waren aber alle Sieger, alle Kinder bekamen einen Preis“, erzählt Riepl. Die Medaillen und Pokalen waren vom Landkreis spendiert worden. Schirmherr Landrat Martin Bayerstorfer überreichte sie in Oberaudorf persönlich den kleinen Skiassen. „Es war ein rundum gelungener Rennauftakt in die Saison“, freute sich schließlich Riepl.

Am kommenden Wochenende dürfen auch die Großen wieder starten. In Kössen steigen die ersten beiden Läufe des Kreiscups. Und da wird man Maximilian Ramm nicht mehr als Einhorn erleben, sondern als Teil des HSV-Rennteams.

Die Ergebnisse

S 6 Pistenwiesel: 1. Johanna Proebst (SC Auerbach) 41.12, 2. Paula Walter (SC Erding) 46.59, 3. Maria Selmeier 48.52, 4. Johanna Huber 1:45.57, 5. Rebecca Proebst (alle SC Auerbach) 2:05.79 – S6 Pistenwiesel: 1. Oscar Wirth (Skiclub Buch) 36.22, 2. Hugo Farsky 40.98, 3. Levin Hellinger 47.63, 4. Valentin Joos (alle Auerbach) 49.92, 5. Oskar Nestroy (SC Erding) 56.22, 6. Lenny Fordham (Buch) 1:09.71, 7. Kilian Hollstein 1:24.80, 8. Hannes Hollstein 1:37.02, 9. Matthias Noetel 1:44.32, 10. Luis Riess , 11. Jakob Prinner (alle Auerbach) – S8 Pistenwiesel: 1. Amelie Maier 30.27, 2. Leonie Schwegler (beide SC Dorfen) 30.68, 3. Laura Schwarzboezl (SC Auerbach) 35.38, 4. Marlies Seidl 35.56, 5. Zoe Loy (SV Erding) 49.51, 6. Hannah Bachmaier, 7. Rebecca Hahn (alle SC Dorfen), 8. Theresa Prinner (Auerbach), 9. Sarah Bachmaier (SC Dorfen), 10. Elli Hondl (SC Dorfen), 11. Laura Schwarz (SC Erding) – S8 Pistenwiesel: 1. Adrian Obermeier (SC Dorfen) 27.57, 2. Severin Kübelsbeck (Hörlkofener SV) 29.49, 3. Mateo Uhlmann (SC Dorfen) 30.33, 4. Felix Guntenthaler 30.43, 5. Jakob Waldinger (beide Hörlkofener SV) 31.26, 6. Josef Mayr (SV Erding) 59.45, 7. Amien Ostermayr (Hörlkofen) – S8 Pistenfuchs: 1. Rebekka Fimpel (SV Erding) 31.38 – S8 Pistenfuchs: 1. Felix Sandig (FC Lengdorf) 35.39 – S10 Pistenwiesel: 1. Victoria Selmeier (SC Auerbach) 40.88 – S10 Pistenwiesel: 1. Samuel Obermeier (SC Dorfen) 26.24, 2. Hannes Seidl (SC Dorfen) 28.11, 3. Ludwig Woitzik (Hörlkofener SV) 29.11, 4. Frederik Werth (Skiclub Buch am B) 29.15, 5. Jonas Obermeier (SC Dorfen) 30.82, 6. Yassin Ostermayr (Hörlkofener SV) 9:41.91, 7. Grace Fordham (Skiclub Buch am B) 26.64, 8. Maja Weber (FC Lengdorf) 26.83, 9. Marie Huber (SC Auerbach) 28.84, 10. Katharina Resch (Erding) 29.75, 11. Emma Sandig (Lengdorf) 31.40. S 10 Pistenfuchs: 1. Lorenz Stöckl (SC Dorfen) 23.96, 2. Quirin Partsch (SV Erding) 25.99, 3. Phil Koschkar (Skiclub Buch am B) 26.26, 4. Matej Farsky (SC Auerbach) 26.86, 5. Lukas Ramm (Hörlkofen) 27.71, 6. Hugo Nestroy (Erding) 30.05, 7. Simon Guntenthaler (Hörlkofen) 47.06, 8. Philip Matern (SC Auerbach)