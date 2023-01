69 wackere Dreikönigsschwimmer

Unerschrocken ins kalte Wasser: Die Dreikönigsschwimmer im Wörther Weiher hatten wieder Fackeln dabei. Das Publikum spendete Beifall. © Cornfine

Drei Jahre mussten die Winterschwimmfans warten, aber nun war es so weit: Das beliebte Dreikönigsschwimmen von Trisport Erding feierte sein Comeback. Eigentlich sollte es kleiner, beschaulicher werden als in den Jahren vor Corona – doch das ließen die Fans nicht zu. Deutlich mehr Teilnehmer als bei der letzten Ausgabe, 69 an der Zahl, wagten sich in die Tiefen des Wörther Weihers. Es war bereits die 14. Auflage.

Wörth – Auch wenn die Lufttemperaturen mit rund zehn Grad durchaus mild erschienen, brauchte es doch für einige trotz Warm-Up-Laufs ordentlich Überwindung, bei untergehender Sonne ins kühle Nass zu steigen. Doch der bewundernde Beifall der Zuschauer sowie das idyllische Bild der Fackelschwimmer ließ niemanden am Ufer stehen, alle schafften das Ziel, zumindest für einen Moment bis zum Hals ins Wasser zu gehen. Manche nahmen das Winterschwimmen sogar wörtlich und zogen mit Badekappe und Schwimmbrille ausgestattet tatsächlich ein paar Bahnen im See.

Nach fünf Minuten und mit einem gemeinsamen Countdown zog die Karawane zurück an Land, um sich bei einem wohlverdienten Glühwein zügig wieder aufzuwärmen. Das kurze Bad hat zahlreiche positive gesundheitliche Effekte für den Körper, darüber hinaus taten die Schwimmer aber auch etwas für den guten Zweck. Auf eine Teilnahmegebühr beim Dreikönigsschwimmen verzichtete der Trisport Erding e.V., bat die Teilnehmer aber um eine freiwillige Spende. Über 370 Euro kamen zusammen, die an die Brücke Erding gehen – für Sozialprojekte für Jugendliche.

Mitinitiator Winfried Kretschmer zog eine positive Bilanz. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, und die Organisation lief dieses Mal sehr entspannt, vor allem auch, weil uns viele Vereinsmitglieder unterstützt haben. Und die Zusammenarbeit mit der Wasserwacht Wörth sowie der Gemeinde lief ebenfalls freundschaftlich und reibungslos.“

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch. Wir sind der Meinung, dass sich vielleicht gerade wegen Corona die Menschen solchen Natursportarten zugewandt haben“, befand Martin Schönfelder, Sportlicher Leiter von Trisport. Das Kältebaden habe schließlich schon eine mehrere Jahrtausende alte Tradition.

Caroline Cornfine