7000 Rinder und der König der Löwen - was Fußballer früher sangen

Von: Dieter Priglmeir

Das Sportgeflüster von Dieter Priglmeir © hep

Seien Sie froh, dass die Kolumne heute nicht „Sportgeträller“ heißt, denn diesmal geht’s um Musik, aber das hört man ja nicht.

Außerdem singe ich nicht mehr öffentlich, seitdem ich aus dem Fußballchor geflogen bin, der alljährlich zur Weihnachtsfeier ein paar Lieder einstudiert hat. Zu meiner Verteidigung: Ich war damals in der B-Jugend und im Stimmbruch – und alles hörte sich an wie die Klangexperimente vom Wendler.

Die Jüngeren werden sich jetzt wundern: Was, ihr habt noch selber gesungen? Ja, es gab noch Zeiten vor Boom-Box und Playlist. Teilweise mussten wir das, weil „Skandal im Sperrbezirk“ im Radio nicht gespielt werden durfte. Teilweise war’s aber auch pure Absicht. Zum Beispiel beim Adlberger, dem einstigen Vereinsheim der SpVgg Altenerding, „da waren wir besser als Wiener Sängerknaben und die Regensburger Domspatzen zusammen“, erzählt Hans Bruckmeier. Und er meinte nicht nur im Fußball. „Wenn Fred Hartmann die Gitarre von der Wand genommen hat, ging’s auf“, fügt der heute 76-Jährige hinzu und gibt ein paar Stückerl zum Besten: „Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.“ Oder „Wer hod uns des Schbui heid verlor’n, verlor’n?“ Das zweite „verlor’n“ ist übrigens sehr wichtig. Denn beim Adlberger – wo auch die Vereinswirtin Laura Stanglmaier eine Meistersängerin war – wurde zwei-, ja sogar dreistimmig operiert. Und wer da versagte, der bekam es mit dem Maier Josef zu tun. Der war vom Beruf her Glaser, auf dem Fußballplatz eher Schweißer und grobmotorisch unterwegs, aber höchst sensibel, wenn es um den richtigen Ton ging. Den übrigens auch Profikicker Dieter Brenninger immer traf, wie Bruckmeier glaubhaft versichert. Vielleicht hätte der Mucki lieber „Gute Freunde“ singen sollen und nicht der Franz.

Aber egal, bleiben wir beim Adlberger, den sogar die Fußballer vom Erzrivalen TSV Erding besucht hätten, „weil bei uns eben schöner gesungen wurde. Und manchmal hat der Fred einfach so eine Arie rausgehauen“, sagt Bruckmeier. Das war in den 1960ern und 1970ern – und scheinbar in vielen Vereinsheimen im Landkreis so. Sebastian Held erinnert sich gern an seine Trainerzeiten beim SC Kirchasch: „Wenn da plötzlich die Alten zu singen begannen, hast du Gänsehaut bekommen. Die waren bestimmt alle auch im Kirchenchor.“

Wir wechseln vom Altenerdinger Opernhaus oder der Kirchascher Carnegie Hall in die Wartenberger Musical- Arena und ins Jahr 2012. TSV proudly presents: Florian Hornauer, Thomas Danner und Thomas Halir in „König der Löwen“. Okay, die Jungs stehen nicht auf einer Bühne, sondern auf einem Biertisch. Und ihr Schwanken lässt eher vermuten, dass sie sich auf der Titanic befinden. Aber wie das Trio die Schnulze „Kann es wirklich Liebe sein?“ performt, ist zwar „gesanglich grenzwertig, hat aber so viel Leidenschaft, dass es schon Musical-Charakter hat“, wie Thomas Rademacher findet. Das war halt mal was anderes als „Wir singen grün, wir singen rot, wir singen grün-rot TSVaaaauuuuu.“

Das sind nicht Ihre Farben? Dann werfen Sie sich einfach die CD ein, die der FC Lengdorf selber rausgab (wie übrigens jüngst auch die BSG Taufkirchen). 2002 war das, als die Reserve Meister der B-Klasse wurde. „Wir haben immer gesungen“, erinnert sich Michael Mohyla. „Dann sind wir auf die Idee mit der CD gekommen. Michael Benker hat vier Songs geschrieben.“ D ann ging es ins Tonstudio. „Sechs oder sieben Spieler waren dabei – und ein Kasten Bier.“ Benker sang, die FCL-Kicker bildeten den Chor.

Aber auch früher wurde Musik in Lengdorf groß geschrieben – und zwar die ganze Palette. „In den Achtzigern hatten wir alle Fraktionen: Natürlich Fans der Rockmusik, aber auch Schlagerfuzzis und Kirchenmusiker“, erzählt Dietmar Fischer. Deshalb habe der Wurlitzer im Vereinsheim auch alle möglichen Platten enthalten. „A Fuchzgerl in die Musikbox – und dein Song kam“, sagt Fischer, selbst ein Freund von ehrlicher Rockmusik oder Heavy-Metal-Sound. Ganz im Gegenteil zum Teamkollegen Willi Lechner, der sich laut Fischer regelmäßig folgenden Spaß erlaubte: „Der hat zwei Mark in die Box geworfen, dann viermal das gleiche Lied eingetippt und hat dann grinsend das Lokal verlassen. Und wir mussten uns dann ,Siebentausend Rinder…’ anhören. Viermal hintereinander.“ Wer’s nicht kennt: Peter Hinnen hat damals im Cowboy-Kostüm und mit Banjo geschmettert: „Hey, siebentausend Rinder, Kinder, Kinder, Kinder. Im Sommer und im Winter. Immerzu lauter Ochs, lauter Kuh.“

Das war offenbar nicht jedermanns Geschmack – ganz im Gegenteil zur „Kleinen Kneipe“ von Peter Alexander, der inoffiziellen Vereinshymne des TuS Oberding. Aber wir wollen nochmal zur Rockmusik zurückkommen. Und zum TSV Wartenberg. Und zum Stadionsprecher Franz „Hacky“ Dellel. Keine Angst, der hat nicht selbst gesungen, aber sehr oft in der Halbzeitpause Bon Jovi laufen lassen. Irgendwann war es einem älteren Zuschauer einfach zu viel. Der hat einfach den Stromstecker gezogen. Rademacher: „Da war auch beim Hacky der Ofen aus. Er hat dann gestreikt und sich das Spiel außerhalb der Tribüne angesehen. Aber beim nächsten Heimspiel war er wieder am Platz.“

Den Platz konnte auch ich übrigens nicht verlassen – damals im April 2014. Ich saß am Steuer des Kleinbusses, hinter mir die B-Juniorinnen der JFG Sempt Erding, die sich in Dauerschleife ein Lied anhörten, wirklich ein einziges: Helene Fischers „Atemlos“. Sieben Stunden lang, denn so lange brauchten wir, bis wir endlich in Berlin waren. Sie können mir glauben, da freut man sich auf jede Abwechslung. Selbst über „Siebentausend Rinder“. Kinder, Kinder, Kinder.