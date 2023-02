Yannik Angenends Georgien-Abenteuer ist beendet

Von: Dieter Priglmeir

Der Lengdorfer scheitert erneut früh und darf heute nicht beim Team-Event starten.

Bakuriani/Lengdorf – Die Snowboard-WM in Georgien ist für Yannik Angenend wahrlich keine Reise wert. Wie schon am Sonntag im Parallel-Riesenslalom verpasste der 22-jährige Lengdorfer nun auch am Dienstag im Slalom die Finalläufe. Angenend weiß auch schon, dass der Teamevent am heutigen Mittwoch ohne ihn stattfinden wird.

Erneut seien die Bedingungen in Bakuriani den Ansprüchen einer WM nicht gerecht geworden, meinte der sichtlich enttäuschte Angenend. Trotzdem ließ es sich am frühen Vormittag gar nicht so schlecht an, „denn der erste Durchgang ging noch einigermaßen normal über die Bühne“, so der Lengdorfer. Die Piste sei zwar schon da „sau schlagig gewesen und hatte tiefe Spuren“. Ihm sei aber ein „normaler Lauf mit ein paar Fehlern“ gelungen. Nach Durchgang eins lag er mit Platz elf in seinem Lauf auf Rang 22. Mit einem guten zweiten Lauf hätte es vielleicht noch mit einem Platz unter die Top 16 und für das Achtelfinale gereicht.

Dann aber war erst einmal Warten angesagt. „Der zweite Lauf wurde immer wieder verschoben“, erzählt Angenend. Die Organisatoren arbeiteten fleißig an der Piste – „mit Wasser, Salz und Schaufeln“. Als der Lengdorfer dann endlich dran war, war es mit seinem Abflug am dritten Tor eigentlich schon wieder vorbei. „Ich bin zwar noch irgendwie zu Ende gefahren, aber das war dann nichts mehr“, so Angenend, der damit nicht nur die Achtelfinals, sondern auch den Teamevent am heutigen Mittwoch verpassen wird.

In diesem Wettbewerb bilden jeweils ein Starter und eine Starterin ein Team. Deutschland, mit vier Männern und drei Frauen angereist, wird allerdings nur zwei Teams ins Rennen schicken. Und mit den bisherigen Ergebnissen fehlen Angenend die Argumente.

Allerdings blieben auch alle anderen deutschen Snowboarder hinter den Erwartungen zurück. Für Medaillenhoffnung Stefan Baumeister war das Rennen bereits in der Qualifikation vorbei. Auch Elias Huber und Ole-Mikkel Prantel schieden früh aus. Weltmeister wurde der Österreicher Andreas Prommegger vor seinem Landsmann Arvid Auner und dem Kanadier Arnaud Gaudet.