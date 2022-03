Erdinger Abonnementsieger und Nachwuchstalente

Von: Dieter Priglmeir

Die schnellsten Renn-Asse erhielten bei der Siegerehrung Pokale und Urkunden. Hier zu sehen: die besten ab der U18. © Dieter Priglmeir

Die Erdinger Skiclubs kürten ihre schnellsten Fahrer.

Erding – Buckel oder eisige Pisten machen ihr wenig bis gar nichts aus. Das beweist Franziska Widl seit Jahren auf den Skipisten. Auf dem Parkett im Erdinger Weißbräu war’s diesmal schwieriger, denn sie musste den Weg zum Siegerpodest mittels Krücken machen. „Kreuzbandriss“, erzählt sie später. Nicht beim Skifahren, sondern beim Fußball, ihrer zweiten Leidenschaft. „Am Mittwoch habe ich schon den OP-Termin“, verrät die 27-Jährige. Schlechte Nachricht für die Konkurrenz: In der nächsten Skisaison will sie wieder voll angreifen.

Aber eigentlich freute das alle, die zur Siegerehrung gekommen waren. Nach dem coronabedingten Ausfall der Kreiscup-Serie in der vergangenen Saison, konnte heuer der wichtigste Alpin-Wettkampf des Landkreises wieder durchgezogen werden. Acht Läufe an vier Tagen, rund 150 Riesenslalom-Tore – dann standen die Sieger fest. Wobei: Eigentlich war der komplette Skisport im Landkreis Sieger. So sieht es jedenfalls Timm Schröder, Pressesprecher des SC Buch, der den letzten der vier Kreiscups organisiert hatte und damit – so die Tradition – auch für die Ausrichtung der Siegerehrung zuständig war. „Die Zusammenarbeit unter den Skiclubs ist einfach herausragend“, lobt Schröder. „Wir arbeiten da wirklich Hand in Hand. Jeder hilft dem anderen und stellt sein Material zur Verfügung.“

Jung und schnell: die U8- bis U16-Rennfahrer. © Dieter Priglmeir

Die Rennen fanden auf den Hängen in Kössen und Fügen statt. Die schwierigsten Verhältnisse fanden die Ski-Asse am zweiten Renntag vor. „Da war die Piste so nass, dass gerade die älteren Fahrer reihenweise gestürzt sind“, erzählt Schröder. „Ein Läufer hat sogar die gesamte Zeitmessanlage mitgerissen“, erzählt der Bucher. Läufer und Gerät hätten aber keine bleibenden Schäden davongetragen. Bedauerlich sei gewesen, dass der letzte Kreiscup-Tag arg unter der Pandemie litt. Aufgrund zahlreicher Erkrankungen beziehungsweise Quarantäne-Fälle sei das Feld von 94 auf 81 Teilnehmer zusammengeschrumpft.

Beeindruckt war Schröder vom Engagement der freiwilligen Helfer. „Die hätten sich fast drum geprügelt, nach dem Rennen den Kurs abzubauen“, sagt er und fügt augenzwinkernd hinzu: „Das kann natürlich auch daran gelegen haben, dass das Material mit dem Skidoo wegtransportiert wurde und alle da mitfahren wollten.“

Sportlich gab es wieder einige Highlights. Mit Matej Farsky vom Skiclub Auerbach wächst zum Beispiel ein Riesentalent heran. Das gilt auch für Maja Weber (FC Lengdorf/U10 weiblich), Kathleen Ilse (SC Auerbach/U16 weiblich), Sophie Linsmayer (SC Dorfen/U18 weiblich) und Leo Janocha (SC Dorfen/U18 männlich), die die begehrten Wanderpokale gewannen. Linsmayer sogar zum dritten Mal in Folge, weshalb sie die Trophäe behalten darf. Markus Fimpel (SC Erding/Herren 51) holte den Cup der Erwachsen.

Timo Neff wiederum beherrschte die U 16-Konkurrenz. Der 14-Jährige vom FC Lengdorf trainiert jede Woche, spielt zudem auch noch Fußball beim TSV Dorfen. Er steht auf den Skiern, seit er fünf Jahre alt ist, und liebt die Geschwindigkeit. „An der Technik kann er noch arbeiten“, meint Vereinskollegin Franziska Widl (ebenfalls Wanderpokal-Siegerin) grinsend, lobt ihn aber dann auch sofort: „Timo hat einen Riesensprung gemacht.“ Ab und zu sei er auch schon schneller als sie, meint sie. Und das habe jetzt nichts mit den Krücken zu tun.

Auf dem Kreiscup-Podest

U8 / weiblich 1. Rebecca Hahn (SC Dorfen), 2. Marlies Seidl (SC Dorfen).

U8 / männlich

1. Adrian Obermeier (SC Dorfen), 2. Jannis Baumann (SC Buch am Buchrain), 3. Felix Sandig (FC Lengdorf).

U10 / weiblich 1. Maja Weber (FC Lengdorf), 2. Amelie Maier (SC Dorfen), 3. Leonie Schwegler (SC Dorfen).

U10 / männlich

1. Matej Farsky (SC Auerbach), 2. Phil Koschkar (SC Buch am Buchrain), 3. Ludwig Woitzik (Hörlkofener SV).

U 12 / weiblich

1. Emilie Pawliska (SC Auerbach), 2. Emma Sandig (FC Lengdorf), 3. Katharina Resch (SC Erding).

U 12 / männlich

1. Jaden Koschkar (SC Buch am Buchrain), 2. Simon Hondl (SC Dorfen), 3. Jonas Küsters (SC Erding).

U 14 / weiblich

1. Alexandra Fimpel (SC Erding), 2. Klara Masek (SC Auerbach), 3. Sarah Elmer (SC Erding).

U 14 / männlich

1. Linus Schröder (SC Buch am Buchrain), 2. Jakob Huemer (SC Erding), 3. Lucas Riess (SC Auerbach).

U 16 / weiblich

1. Kathleen Ilse (SC Auerbach), 2. Hannah Linsmayer (SC Dorfen).

U 16 / männlich

1. Timo Neff (FC Lengdorf), 2. Markus Grundner (SC Dorfen), 3. Jakob Schmidmüller (SC Auerbach).

U 18 / weiblich

1. Sophie Linsmayer (SC Dorfen), 2. Maria Denteler (SC Auerbach), 3. Tine Oesterhelt (SC Buch am Buchrain).

U 18 / männlich

1. Leo Janocha (SC Dorfen), 2. Timo Fruth (Hörlkofener SV), 3. Martin Lex (SC Buch am Buchrain).

U 21 / weiblich

1. Maja Straukamp (SC Erding), 2. Julia Capko (SC Buch am Buchrain), 3. Helene Walter (SC Erding).

U 21 / männlich

1. Lukas Schmidmüller (SC Auerbach), 2. Florian Schäffler (FC Lengdorf), 3. Tobias Villing (SC Erding).

Damen allgemein

1. Franziska Widl (FC Lengdorf).

Herren allgemein

1. Lukas Braun (SC Dorfen), 2. Maximilian Widl (FC Lengdorf), 3. Johannes Denteler (SC Auerbach).

Herren 31

1. Manuel Haug (SC Buch am Buchrain), 2. Emanuel Michler (Hörlkofener SV).

Herren 41

1. Martin Walter (SC Erding), 2. Roman Huemer (SC Erding), 3. Ralf Schmidmüller (SC Auerbach).

Herren 51

1. Markus Fimpel (SC Erding).

Herren 61

1. Rudi Braun (SC Dorfen), 2. Bernd Grünberg (SC Erding).