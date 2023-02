Erdinger schlagen sich gut

Von: Wolfgang Krzizok

Präsentieren stolz ihre Medaillen: Die ADCC-Kämpfer (vorne, v. l.) Kay Jeschke, Michal Spyra, Manuel Unverricht sowie (hinten, v. l.) Paul Ampletzer jun., Jonas Wiedmann, Oliver Steinkampf, Markus Unverricht und Sarah Röser. © privat

Das Team Erding MMA trat mit sieben Mitgliedern bei den ADCC Super Series in Baden-Württemberg an.

Erding – Die ADCC ist ein internationales Format im Grappling, einer Kombination aus westlichen und fernöstlichen Kampfsporttechniken. Bei den Kämpfen treten Teilnehmer aus der ganzen Welt an. So kamen diesmal 244 Kämpfer, unter anderem aus der Ukraine, Indien, USA, Japan und vielen anderen Ländern, nach Herrenberg bei Stuttgart.

Den Auftakt für Erding machte in der Klasse bis 76,9 kg in der Masters Klasse, im Alter 35+, Markus Unverricht. Er sicherte sich sich Gold. Jonas Wiedmann und Kay Jeschke traten in der Masters 35+ Klasse bis 87,9 kg an, wobei sich Jeschke den dritten Platz holte. Im Anschluss konnte sich Sarah Röser bei den Frauen Intermediate 18+ bis 60 kg ebenfalls Bronze erkämpfen.

Oliver Steinkampf trat bei den Männern 18+ Intermediate bis 76,9 kg an und errang Gold. In zwei Klassen ging Michal Spyra an den Start und wurde zweimal Dritter, bei den Männern +18 bis 87,9 kg und in der +18 Absolute Class. Zuletzt trat Paul Ampletzer jun. an, der sich im Finale der Männer +18 bis 98,9 kg seinem Gegner erst in der Verlängerung geschlagen geben musste.

Das Team vom MMA Erding mit Trainer Manuel Unverricht landete in der Mannschaftswertung auf dem neunten Platz von 56 teilnehmenden Teams.