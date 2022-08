FC Moosinning: „So was geht gar nicht“ - Trainer Ball wütet nach Dachs-Abgang zu Hallbergmoos

Von: Helmut Findelsberger

Kurzes Gastspiel: Nach nur zwei Einsätzen für den FC Moosinning hat sich Torwart Dominic Dachs, der aus Garching gekommen war, nach Hallbergmoos verabschiedet. Christian Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Etwas verärgert ist man beim FC Moosinning über Torwart Dominic Dachs. Der Neuzugang ist nach nur zwei Einsätzen zum VfB Hallbergmoos gewechselt. Und das vor dem wichtigen Spiel in Freilassing.

Moosinning – Das Duell zwischen dem ESV Freilassing und dem FC Moosinning an diesem Samstag ist ein Duell der Minimalisten. Spielbeginn im Max-Aicher-Stadion ist um 16 Uhr. Der FCM setzt einen Bus ein, Abfahrt am Stadion ist um 12.30 Uhr.

Bis dahin muss der Ärger über den plötzlichen Abgang von Torhüter Dominic Dachs verraucht sein, „denn wir müssen uns auf uns und das Spiel konzentrieren“, sagt Trainer Christoph Ball. Die Fußball-Datenbank Fupa führt Dachs noch als letzten Neuzugang beim FCM – und jetzt hat der 27-jährige Ex-Garchinger nach zwei Einsätzen beim Bayernligisten VfB Hallbergmoos als Vertragsamateur unterschrieben. „Und wir können somit als klassenniedrigerer Verein gar nichts machen“, stellt Ball fest und schimpft: „Der Anselm Küchle (Sportlicher Leiter des VfB Hallbergmoos; Anm. d. Red.) spielte mal zwei Jahre in Moosinning, Giggs (Moosinnings spielender Co-Trainer Georg Ball und Bruder von Christoph) kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten, und dann so was hintenrum machen und nachher bei uns anrufen, so was geht gar nicht – und ein Wort zählt gar nichts mehr.“

Freilassing und Moosinning haben nach vier Spielen je fünf Punkte und ein äußerst mageres Torverhältnis – ESV 4:6, FCM 5:5. Bei den Eisenbahnern, seit dem Abstieg aus der Landesliga 2018 über die Relegation in drei Bezirksligazeiten am Ende nie schlechter als Dritter, läuft es noch nicht so richtig. Dabei blicken die Freilassinger auf eine beeindruckende Frühjahrsrunde mit neun Siegen und einem Remis zurück. Erst in der Relegation endete die Erfolgsserie gegen den SB Rosenheim, der dann aber trotzdem aus der Landesliga runter musste.

Spielertrainer und Torgarant Albert Deiter hat sich in der Vorbereitung verletzt. „Der wird uns noch einige Wochen fehlen“, erzählt der Sportliche Leiter Alexander Triller. „Verletzte, Urlauber sowie ein schweres Auftaktprogramm haben den Saisonstart speziell und schwierig gemacht.“ Vergangene Saison gewann der FCM am zweiten Spieltag zuhause 3:2, das Rückspiel gewann Freilassing mit dem selben Resultat. Mit dem 3:2-Sieg gegen Siegsdorf im Rücken sollte in der momentanen Situation für die Moosinninger auch in Freilassing was zu holen sein. Ersatztorwart Daniel Auerweck, Florian Jakob und Matthias Eschbaumer sind wieder zurück im Team, Kapitän Johannes Volkmar ist dafür im Urlaub.

FCM-Kader:

Rieder, D. Auerweck; Haumann, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, Maxi Lechner, Eschbaumer, A. Auerweck, Calis, Stauf, Kollmannsberger, Reiser, Treffler, Th. Auerweck, Mäx Lechner, Saßmann